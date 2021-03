Poznejte Mexiko přes chuťové pohárky. Zkuste třeba avokádový dip

Ten pocit, když sedíte v daleké zemi na sesličce u stánku s jídlem, pozorujete místní lidi a přes váš jazyk cítíte vůně a chutě dosud neznámého… cítíte všechna ta koření, bylinky a směs, která jinde na světě už tak dobře chutnat nebude! Některé země jsou na tom hůře se svým kulinářským uměním a některé naopak skvěle. Mezi tyto země rozhodně patří i středoamerické Mexiko, jehož kuchyně byla dokonce zařazena na seznam světového nehmotného dědictví UNESCO.

Jak se stalo, že se v Mexiku potkávají takové chutě

Když připluli do Ameriky první bílí osadníci, zjistili, že místní obyvatelé zde hojně využívají potraviny, nám v Evropě do té doby neznámé. Fazole, rajčata či avokádo. Základní ingrediencí mexické kuchyně pak byla kukuřice, která dodává jídlu sladkost a ve zpracované podobě ji jako přílohu dostanete ke každému jídlu. Další samozřejmou ingrediencí je chilli, které jídlu dodává pálivosti.



Z Evropy sem byly nakonec dovezeny pšenice, rýže, hovězí a vepřový dobytek. Tato směs surovin a ingrediencí nakonec dala v 16. století vzniknout jedné z nejlahodnějších kuchyní světa, která svou slávu šíří dodnes směle dál.

Jak se vyznat v jídelním lístku

Základem veškerých pokrmů je v hojné míře užívaná zelenina, pšeničné či kukuřičné placky, maso, sýr, fazole a to vše podávané ještě s rýží jako přílohou. Další nedílnou součástí jsou tzv. dipy, či pálivé omáčky, salzy či quacamole. Máte-li rádi koření, připravte se na chilli, koriandr a oregáno.

Téměř vždy si jako předkrm můžete objednat sestavu několika omáček, více či méně pálivých. Jsou to tzv. salzy, rajčatová nebo sýrová omáčka na namáčení tortill. Opravdovou lahodou je pak tzv. guacamole, které se vyrábí z avokáda, cibulky, koriandru, rajčat a limetkové šťávy.

Zajdete-li mimo Mexiko do nějaké restaurace se zaměřením na mexickou kuchyni, obvykle bude v jejich nabídce směs různých pokrmů oblíbených mezi turisty. V samotných Spojených státech mexických však platí, že co stát, ba či oblast, má své specifické jídlo, vznikající z právě místních produktů.

Snad nejznámějším mexickým pokrmem jsou tzv. tacos. Tortillové placky plněné směskou masa, pálivé omáčky salzou, cibulí a limetkou. Tacos patří do regionu na sever od Mexico City, do tzv. oblasti Jižní Kalifornie, nyní státu Baja California.

Dalším, všeobecně známým pokrmem z mexické kuchyně jsou tzv. burritos. Pšeničné placky se naplní směsí fazolí, mletého masa, sýru a papriček. To vše se dá zapéct. Dáte-li si tento pokrm, vězte, že jíte specialitu ze státu Chihuahua.

V oblasti hlavního města Ciudad de Mexico je specialitou tzv. quesadilla, tortillová placka, naplněná sýrem, salámem, papričkami jalapeňos a směsí koření. Já osobně nikdy nepohrdnu tzv. fajitas. Směsí osmažené, na proužky nakrájené, cibule, papriky a masa. Vše je okořeněné speciální směsí koření. Podává se zabalené v pšeničné placce s dávkou zakysané smetany.

Všechna jídla jsou nám tak nějak podvědomě známá, ale co vám přinesou, když si objednáte maso v omáčce mole? Stane se vám to nejspíš ve státě Oaxaca a vězte, že dostanete pokrm ponořený do omáčky vytvořené ze směsi koření a tmavé čokolády. Máte-li na tento pokrm chuť, hledejte v jídelníčku mole poblano.

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří!

Toto heslo znají i v Mexiku. Všude se tak pije místní cerveza (pivo), která se mnohdy pije přímo z láhve, do které se předtím vymačká stroužek limetky. Vše se samozřejmě zapíjí tequilou, ale ještě lépe mezcalem. Oba alkoholové nápoje se vyrábějí z rostliny agáve, ale každý jiným technologickým postupem.

Co si uvařit doma a Mexiko si připomenout

Snad každý z nás, kdo v Mexiku byl, vzpomíná na tamější skvělou kuchyni. Snad každý by sem mohl připsat, kde všude měl co vynikajícího. Ať už ve stánku na ulici při rozhovoru s místními nebo v některé z mnoha hospod či restaurací. Ale Mexiko můžete mít i doma a trochu si zavzpomínat na cesty a nebo se na mexickou cestu teprve připravovat.

Guacamole – skvělý avokádový dip

1 avokádo

1 cibuli



3 rajčata



čerstvý koriandr



limetkovou šťávu



sůl



pepř



Rajčata s cibulí nakrájíme na malé kousky. Avocado utřeme s ostatními ingrediencemi. Vše smícháme. Podáváme s tortillami.