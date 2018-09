Přezouvání do pantoflí je pro cizince nepochopitelné, říká Češka v cizině

Markéta Sirůčková se přestěhovala do Rakouska, kde potkala svého manžela a odstěhovala se s ním do jeho rodné země - do Španělska, zde strávila několik let, nyní společně žijí v Ženevě.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování?

Přestěhování do Rakouska pro mě nepředstavovalo žádný šok, jelikož historicky je nám tato země velmi blízká. Navíc ve Vídni narazíte na spoustu Čechů, cítila jsem se tam téměř jako doma, což je dáno i blízkostí hranic. Zato první dny v Madridu byly skutečným šokem - jazyková bariéra, odlišné životní tempo, kultura a smýšlení - s tím vším jsem se první měsíce ve Španělsku musela poprat.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazili? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Zmínila bych přezouvání. V cizině se doma chodí zásadně v botech, tak jak se přijde zvenku. V Rakousku se sice vyskytnou výjimky, které špatné počasí donutí doma boty sundat, ale ve Španělsku se nosí ty samé boty doma celý den. Slunečné a suché počasí tomuto zvyku nahrává, protože málokdy si boty umažete, například od bláta. A jak Španělé říkají, horké slunce a suchý vzduch bakterie zneškodní.

Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Ano, mám šestiletého syna. Je bilingvní, ovládá stejně dobře španělštinu i češtinu. Od dvou let žije v Ženevě, kde se mluví francouzsky, takže tento jazyk také perfektně ovládá. Navíc se doma bavíme i anglicky, a díky mezinárodní komunitě v místě našeho bydliště mluví anglicky i s dětmi ze sousedství. Nicméně u čtyřech jazyků určitě nezůstane, má jazykové nadání, které zdědil po mém manželovi, který se domluví sedmi jazyky.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Starší generace nás pořád nazývá Československem, nicméně Prahu a české pivo znají všude. Kolegové z diplomacie mají o České republice vysoké mínění, zmiňují ekonomiku, nízké daně, vynikající úroveň zdravotnictví, propracovanou sociální síť i mateřskou dovolenou. Ve světě není vůbec běžné, aby matka zůstávala doma s dítětem a ještě za to dostala zaplaceno. Španělé rovněž básní o českých rybnících a zelené přírodě, Američané o nádherných historických památkách.

Češi v cizině Narodila se v Pardubicích, studovala na Univerzitě Hradec Králové a v posledním ročníku vysoké školy absolvovala stáž na Stálé misi České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizací ve Vídni. Ve Vídni poté zůstala několik let, pracovně zakotvila v OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) a seznámila se zde i se svým manželem, který pochází ze Španělska. Společně strávili také několik let v Madridu a nyní bydlí ve švýcarské Ženevě, kde její manžel pracuje jako diplomat.



Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Sleduji pravidelně jak českou, tak španělskou politickou scénu. Nemohu ani jinak, můj manžel je španělský diplomat, takže se doma o politice bavíme velmi často. Španělsko je konstituční monarchií a státnické záležitosti se týkají nejen krále, ale i královny a širší rodiny, to v Čechách neplatí.Španělsko řeší v současné době palčivé problémy v podobě migrace, vysoké nezaměstnosti, Katalánskou snahu o nezávislost a s tím spojené separatistické nároky, které by mohly vznést další regiony ve Španělsku. Podle španělské ústavy je Katalánsko neodtržitelným územím Španělska, proto k jeho nezávislosti nikdy ústavní cestou dojít nemůže. Následovat by ho mohly regiony Navarra, Galicie, Andalusie, Baskicko a to by pro Španělsko znamenalo rozmělnění na drobné regiony. Nová vláda socialistů pod vedením Pedra Sancheze, která je zastoupena převážně ženami, má před sebou nesnadné úkoly.