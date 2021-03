Průvodce obytňáky pro začátečníky. Proč si vybrat do dodávky vestavbu a na co si dát pozor

Čím dál více lidí projevuje zájem o obytné vozy. Mezi zákazníky prodejen a půjčoven se objevují nové tváře. Server Lidovky.cz připravil seriál Průvodce pro začátečníky ve světě obytných aut. V prvním díle se podíváme na obytné vestavby.

Patří k nejpřehlíženějším vozidlům na silnicích. Pracanti s nimi rozváží balíky nebo je využívají na služebáky řemeslníků. Jsou to auta, která šofér osobáku registruje jen tehdy, když mu blokují průjezd ulicí, nebo jej brzdí v provozu. Řeč je o dodávkách. Jenže tito dělníci silnic slouží dobře jako základ pro obytné vestavby. A tento segment „aut na bydlení” zažívá v posledních letech velký růst.



„Zhruba jedna třetina nových obytných aut patří do kategorie obytných vestaveb,” potvrzuje Jan Bordovský z Asociace kempingu a karavaningu (o loňských prodejích obytných aut v Česku čtěte ZDE). Důvod je také ekonomický: obytné vestavby patří k levnějším variantám obytných aut. Ceny na tuzemském trhu začínají kolem milionu korun včetně daně.

„Ještě před pár lety byly obytné vestavby spíše okrajovou záležitostí, na které se zaměřovalo pár specializovaných výrobců. Teď má téměř každá značka takové auto v nabídce hned v několika variantách,” říká Vladimír Horký, majitel společnosti Hykro.

Seriál Průvodce pro začátečníky ve světě obytných aut 2. díl: polointegrované vozy - vychází 13. března

3. díl: integrované vozy - vychází 20. března 4. díl: alkovny - vychází 27. března

Obytnou vestavbu si pořídil i Jakub Moravec. Cestovatel, fotograf a znalec whisky dříve používal větší obytné auto: alkovnu.

„Vestavba je plnohodnotné obytné auto i na dlouhé cesty. Dokonce jsem v něm zvládal i letošní dosti tuhou zimu. Člověk je úspornější v tom, co sebou vozí, ale není omezen a nic zásadního nemusí nechat doma jen proto, že se to do auta nevešlo,” říká Moravec.

„Zároveň, kromě dlouhých výjezdu či expedic, je to ideální auto i na jeden večer a člověk není „líný“ s ním vyrazit po práci a přespat někde jen tak ze středy na čtvrtek, když má čas,” dodává Moravec (o jeho cestování jsme psali ZDE)



Na své obytné dodávce oceňuje i jistou nenápadnost. „Tolik neprovokujete. Když se to spojí se zkušenostmi a dodržováním pravidel psaných i nepsaných, tak jsem se nesetkal s problémem kdekoliv přespat, což se mi u alkovny v minulosti párkrát stalo,” vysvětluje Moravec, který s rozměrnou alkovnou podnikl mimo jiné zimní cestu za severní polární kruh (více čtěte ZDE).

Navnímat prostor

Drtivá většina obytných vestaveb má prostor na spaní situovaný do zadní části. A právě do „ložnice” by měly směřovat první kroky zájemce o “domov na kolech” v dodávce. Člověk prospí zhruba jednu třetinu svého života. A dobře se vyspat, to je to, oč tu běží. Nikdo nechce vstávat o dovolené zmačkaný a rozlámaný, jako kdyby po hádce s manželkou nocoval za trest na gauči v obýváku. Výrobci mají v zásadě dvě možnosti. Pokud zvolí postel na šířku, omezuje je celková šířka vozu a izolace stěn.

Ani u nejprostornějších vozů na trhu tak nedokáží do auta vetknout spaní delší než 190 centimetrů. Pro dlouhány tak doporučujeme spaní na délku. Tento layout však v drtivé většině případů vyžaduje dlouhý model dodávky. V případě suveréna na trhu, Fiata Ducato a jeho derivátů, bývá auto dlouhé 640 centimetrů. Výrobci zkouší i další konfigurace, třeba dvě dvoulůžka nad sebou či stahovací postele nad přední částí obytného vozu.

„Doporučujeme, aby si lidé vestavbu prolezli, aby navnímali prostor, který interiér poskytuje. Aby si zkusili představit, jak v autě budou fungovat.” říká Vladimír Horký, podle kterého si tento typ aut oblíbili sportovci či aktivní lidé. „Na Západě je často využívají třeba servismani, kteří objíždí zákazníky či obchodní cestující, kterým slouží jako kancelář i pojízdné ubytování.”

Původně ve světě obytných vestaveb vládl Fiat a jeho Ducato, dnes si zákazníci mohou vybrat z celé škály dodávek: od Volkswagenu (Crafter), přes Peugeot a Citroen, až po Mercedes-Benz. Tažné zařízení na těchto dodávkách umožňuje, na rozdíl od klasického obytného vozu, táhnout vlek s celkovou hmotností většinou 2500kg. Klasický obytňák v naprosté většině dovolí jen 2000 kilogramů.

Co letí? Stany na střeše a solární panely

Vestavby do dodávek, ač v posledních letech jedou na vítězné vlně, nejsou žádnou novinkou. Vždyť i československý socialistický autoprůmysl vytvořil Škodu 1203 Camp, ve které mohlo podle dobových prospektů přebývat až pět lidí. Prototypy vznikly ve Vrchlabí už v roce 1978 a nabízely zvedací střechu. Dnes se tento prvek objevuje v nabídce čím dál více výrobců obytných vestaveb. Umožňuje totiž plnohodnotné spaní až pro čtyři dospělé cestující. Z dodávek se tak stávají plnohodnotná rodinná obytná auta.

Plusy a mínusy obytných vestaveb + řídí se podobně jako obyčejné auto

+ snadné parkování, manévrování + nejlevnější z obytných aut - mají nejstísněnější interiér - omezený prostor pro náklad - je složité je izolovat proti úniku tepla

Druhým trend není tak nápadný jako „hrb” se stanem. Odstartovaly jej klesající ceny solárních panelů, které se protnuly se zájmem cestovatelů o co největší nezávislost. Na obytných vestavbách se tak objevují malé pojízdné solární elektrárny. A v interiérech měniče napětí. Tyhle kouzelné bedýnky umožňují napájet třeba notebook z akumulátorů. Cestovatelé tak nemusí tak často stát v kempech či na stellplatzech, protože jejich kvalitu života na palubě už neomezuje kapacita akumulátoru. Elektřinu dodá slunce.

„Prakticky na každý nový vůz v tomto segmentu montujeme solární panel. Řekl bych, že se to stává standardem jako třeba markýza,” potvrzuje Vladimír Horký ze společnosti Hykro.

Lehko za volantem

Pracovní auta ušla v posledních letech notný kus cesty směrem k pohodlí a řidičskému komfortu. Kdo někdy měl šanci řídit dodávku z přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století a přesedlal do toho nejmodernějšího, co výrobci nabízejí teď, musel si projít civilizačním otřesem.

Moderní velké dodávky už nejsou tvrdě odpružené, hlučné stroje, odskakující od silnice v zatáčkách. Svým jízdním projevem se blíží osobním autům. Výrobci vozy osazují automatickými převodovkami.

Na palubu navíc prosákly technologické vychytávky známé šoférům osobáků, jako je asistent rozjezdu do kopce (šikovná věcička) nebo adaptabilní tempomat (skvělé na dálnici při dlouhých přesunech). Gendrově nekorektně řečeno, řízení těchto automobilů už není výsadou silnějšího pohlaví. Vyberte si sami, které to podle vás je.