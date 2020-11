Rakousko zpřísnilo opatření i kvůli teroristickému útoku, připadá mi to celé trochu propojené, říká Češka

Magdalena Doležalová do Rakouska emigrovala před skoro čtyřiceti lety. Od té doby žije ve Vídni. „Politiku sleduji a myslím, že situace pod kontrolou není. Protože i v době pandemie jsou zde i jinak nemocní či dokonce postižení, kteří zrovna potřebují lékařskou pomoc. Lidé vnímají ohrožení koronavirem individuálně, někdo je přehnaně ustrašený a někdo si zas myslí, že může cokoli, asi jako všude,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní v Rakousku vypadá a jaká opatření zde platí? Dodržují se opatření nařízená vládou?

Většinou ano. Kde jsou předepsané roušky, nosí se, odstupy se snaží dodržovat. Lidé, obzvlášť starší, o tom hodně diskutují, nálada je trochu přidušená. Ohrožení koronavirem vnímá každý jinak, někdo je přehnaně ustrašený a někdo si zas myslí, že může cokoli, asi jako všude.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Panuje zde takový zvláštní klid. Mám pocit, že se lidé více pozorují a jsou také trochu klidnější a ohleduplnější, všechno trvá déle, ve frontě si nikdo nestěžuje.

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem?

Cestování není úplně zakázané, je mezinárodně hodně omezené, většinou je to spojené s karanténou nebo s úplně čerstvým testem.

Lidovky.cz: Vídeň navíc ochromil nedávný teroristický útok v centru města? Nařídila vláda nějaká speciální opatření?

Připadá mi to celé trochu propojené, je omezené vycházení od 8 večer do 6 do rána. Větší shromáždění lidí, symbolická místa, památky, vládní budovy jsou možné jako další teroristické cíle, je potřeba být opatrný.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Už jsem se byla nechat otestovat, konečně je možné si nechat udělat test bezplatně, šla jsem tam proto, že dítě kolegyně v práci je pozitivní. Celý proces při testování, provázený lidmi v bílém overalu a s rouškou, je jak z filmu. Jinak si nemůžu stěžovat. Mám stálou práci, výplatu a také hodně možností – jak se zaměstnat. Na pocit úplné volnosti se samozřejmě těším.

Lidovky.cz: Sledujete politiku? Jak se staví občané k ohrožení koronavirem?

Politiku sleduji a myslím, že situace pod kontrolou není. Protože i v době pandemii jsou zde i jinak nemocní či dokonce postižení lidé, kteří zrovna potřebují lékařskou pomoc.

Lidovky.cz: Jak je na tom země po ekonomické stránce?

Rakousko na tom není špatně, ale přesto některá povolání jsou ohrožená, hotely jsou prázdné. Uvidíme, co přinese zima. Ale myslím, že si mnoho lidí bude muset hledat jinou práci.