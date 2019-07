Rhétské dráhy aneb Vlakem za krásami Švýcarska

Zatímco běžně chápeme vlaky jako pouhé dopravní prostředky, které nás z bodu A převezou do bodu B, ve Švýcarsku mají vlaky zejména zážitkový charakter. Nejpopulárnější jsou tu červené vlaky Rhétské dráhy, jejíž část železniční tratě je součástí světového dědictví UNESCO.

Jízda po Rhétské dráze je nejen zážitkem z pohledu zvídavého turisty, ale také z pohledu technického nadšence. Berninská i Albulská dráha, které jsou součástí Rhétských drah, mají úzký rozchod (1000 mm), jsou elektrifikované a jde také o adhezní tratě, tedy vlaky tu překonávají strmá stoupání, a to až 70 promile bez pomoci zubů. Pro zážitkovou jízdu Švýcarskem si můžete vybrat z několika vlaků. Těmi ikonickými jsou Ledovcový expres a Bernina expres.



Trasa Ledovcového expresu vede ze Svatého Mořice, přes Davos, Chur, Andermatt, Brig až do Zermattu a jde o nejslavnější panoramatickou železnici, přičemž Ledovcový expres je vyhlášený jako „nejpomalejší rychlík“ světa. Rychlostí 40 km/h se tak projíždíte po „nedrncavých kolejí“ v panoramatických vagonech s okny místo stropu, takže můžete pohodlně sledovat majestátný Matterhorn nebo Rýnskou soutěsku u tříchodového menu. Za 120 eur si můžete objednat jízdenku ze Svatého Mořice do Zermattu s místenkou v druhé třídě a s „polopenzí“ co se jídla týče.



Druhým slavným vlakem na této trati je Bernina Expres, který vás sveze od švýcarských ledovců až italským palmám, neboť startuje z Churu a končí v italském Tiranu, odkud na vlak navazuje autobus rovnou na pláž do Lugana. Jednou z největších atrakcí na této trati je unikátní kruhový viadukt Bruscio nebo stoletý kamenný viadukt u Filisur. Výlet vlakem si můžete buď rozdělit nebo ve vybraných stanicích vystoupit, projít si tamní přírodní či kulturní zajímavosti a pokračovat v jízdě vlakem dál. Ceny balíčků najdete na www.berninaexpress.ch.

My se po Rhétské dráze vydali nostalgickým vlakem z Davosu do Filisur, jehož souprava se skládá z historické lokomotivy Krokodýl, stoletých vagonů 1. a 2. třídy a otevřeného vagonu, který ocení hlavně fotografové. Vlak vyjíždí z Davosu 2x denně a v rámci pobytové karty je jízda vlakem zdarma. (Pobytovou kartu získáte při ubytování).