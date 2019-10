Rodinná dovolená v Tyrolsku: 5 míst, které musíte navštívit v okolí Alpbachtalu

Alpbachtal Do některých alpských zákoutí se nejraději vypravíte na sportovní akci s přáteli, jiná vybízí k romantické dovolené v páru. Pokud máte děti, jako dělaná je pro vás méně známá lyžařská oblast Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau. Jejími silnými stránkami jsou rozmanité sjezdovky i dobrá dostupnost. Přinášíme vám tipy na pět míst, které při návštěvě oblasti nesmíte minout, a přitom vás jejich návštěva nezruinuje.

1. Dětský svět Juppi Do

Vaše dítě ještě lyžovat neumí? Vydejte se do dětského světa Juppi Do u údolní stanice lanovky Reitherkogelbahnu, která se nachází v obci Reith im Alpbachtal. Lyžování se rázem stane dobrodružstvím a zábavnou hrou: první obloučky děti pod vaším dohledem zkusí na „Kouzelném koberci“, a ty trochu pokročilejší se můžou vydat na překážkovou trať do Začarovaného lesa. Návštěva dětského světa je přitom zcela zdarma. Musíte si však s sebou přinést vlastní lyžařské vybavení, na místě není dostupné.



2. Večerní lyžovačka v Reith a Oberau

Kdo po celém dni ještě nemá dost, může si užít lyžování v době, kdy ostatní se už po večeři ohřívají u topení. Hora Reither Kogel a jejích 5 kilometrů sjezdovek se každý pátek a sobotu večer promění na jednu z největších oblastí večerního lyžování v Tyrolsku. „Lidí tam nebývá moc a povrch je i navečer perfektně upravený,“ ocenila Anna Michálková, která různá zákoutí v Tyrolsku pro zimní dovolenou volí už několik let.

Druhou oblastí pro lyžovačku s umělým osvětlením je pak středisko Roggenboden v Oberau. Na obou místech cenu vleků pokryjí běžné denní skipasy, v Oberau se ale na večerní lyžování pro jistotu objednejte předem – zájem je každoročně veliký.



3. Bobová dráha Lauser-Sauser

Láká vás řítit se bez lyží dechberoucí alpskou krajinou rychlostí až 42 kilometrů za hodinu? Zamiřte na bobovou dráhu na hoře Wiedersbergerhorn v Alpbachtalu. Kilometr a půl dlouhá jízda se dvěma skokánky a otočkami trvá asi 8 minut a stojí podle věku od 3,50 do 5,50 €. Počítejte s tím, že malé děti do osmi let pojedou na bobové dráze s vámi. Samostatnou jízdu si z bezpečnostních důvodů mohou užít až malí dobrodruzi od 130 centimetrů a osmi let.

Lauser Sauser Wiedersbergerhorn

4. Sáňkování v oblasti Wildschönau

Ceny skipasů Dospělí 3 dny: 139,50 €

6 dní: 245,50 € Děti 3 dny: 70 €

6 dní: 123 €

Celá rodina kabinkovou lanovkou vyjede nahoru a pak už se na skluznicích sáněk spustí na dráze dlouhé přes 6 kilometrů. Takový pohled se svahům ve Wildschönau naskýtá každý den. Sáňky si můžete zapůjčit přímo u údolních stanic: z Lanerköpfl vede dráha přes horské pastviny do Niederau, u prostřední stanice dráhy Schatzbergbahn zase začíná sáňkařská trasa dolů do Auffachu.

Středisko Roggenboden pak každou středu a čtvrtek otevírá své brány nočnímu sáňkování. Kromě případného půjčení sáněk nic navíc nezaplatíte, nezapomeňte si s sebou však svůj skipas na lanovku.

5. Rodinný zábavní park

Vy i vaše děti už jste v lyžování pokročilejší na návštěvu začátečnických školiček? Vypravte se do rodinného snowparku na vrcholku hory Wiedersbergerhorn. Pro pokročilé tady najdete kicker a jib area, svou zónu tady však najdou i začátečníci a děti. Opravdoví profíci svůj revír najdou u vleku Thalerkogl na hoře Schatzberg. Nabízí se jim nespočet překážek, skoků i halfpipe. Vyrážíte-li už s mírně odrostlejšími dětmi, oceníte, že v některém ze snowparků vybijí všechnu přebytečnou energii.

