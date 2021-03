Rok po začátku pandemie ve Španělsku: opatrné rozvolňování i varování před čtvrtou vlnou

Za pár dnů to bude už rok od osudových březnových dnů, které ve Španělsku znamenaly začátek koronavirové epidemie. Vláda i spousta občanů ji ze začátku podcenili. Z Itálie přicházely děsivé zprávy, ale i tak se to zdálo nějak daleko. Osmého března se konala v Madridu tradiční manifestace za práva žen a také mítink krajní pravice.

Jako kdyby koronavirus neexistoval. Právě tyto dvě akce byly velkým ohniskem nákazy a po nich si všichni najednou uvědomili, že je opravdu zle. Do týdne byl vyhlášen nouzový stav a tvrdý lockdown. Snímky z Madridu se staly svědectvím o hrůze, kterou místní obyvatelé prožívali. A celý svět s nimi.



Kateřina Ferenčíková Nolasco Kateřina Ferenčíková Nolasco žije v Baskicku, autonomním regionu na severu Španělska. Živí se jako učitelka angličtiny.

Jak to vypadá ve Španělsku rok poté? Přes tři miliony nakažených a skoro 70 tisíc mrtvých. Otřesná čísla. Ale také dobré zprávy: o koronaviru toho lékaři vědí mnohem více, i přes počáteční problémy očkování nabralo tempo a počty nakažených ve většině regionů klesají. Připravuje se další opatrné rozvolňování některých opatření. Odborníci i samotný španělský premiér zdůraznili, že se nemohou opakovat chyby z podobných situací v minulosti: příliš rychlé rozvolnění by mohlo vést ke čtvrté vlně. Snažili jsme se zachránit letní sezonu, pak Vánoce - teď se sice blíží Velikonoce, které jsou ve Španělsku proslulé svými procesími a loni platila právě v této době velmi přísná omezení, ale teď je nejdůležitější zachránit životy a nic neuspěchat. A jaký bude ten letošní 8. březen?



Stanovisko vlády je jasné: manifestace nedoporučuje, za práva žen je možné bojovat i jinak, než na ulicích, zodpovědněji. Shromažďování mnoha lidí znamená nebezpečí zvýšení počtu nakažených. I tak je ale nutné zaručit právo na manifestaci. V Madridu, kde se tradičně koná ta největší, byl povolen maximální počet 500 osob.

Pro mě je na tom ročním bilancování nejsmutnější srovnání s Českem. Dobře si pamatuju loni na jaře na časté hovory s rodinou a přáteli - všichni o nás měli strach, divili se, jak je to možné, že je právě ve Španělsku situace tak strašná. Nabízelo se srovnání s Itálií: kontaktní jižní národy, jejich společenský život, dlouhověkost a tím i vysoký počet seniorů, kteří jsou nejzranitelnější. Možná také neochota dodržovat nařízení. Vzpomínám na to, jak jsem byla pyšná na svoje kamarády, kteří doma šili roušky, a přeposílala videa, na kterých se vybízelo k jejich nošení a Česko bylo dáváno za příklad. Teď se naopak španělští známí ptají mě, jak je to možné, že je na tom Česko tak špatně. A já nemám odpověď…

Srovnávat není lehké a já už žiji hodně dlouho mimo svou rodnou zemi na to, abych tamní situaci mohla hodnotit zblízka. Ale když se o to pokusím alespoň zhruba, tak první velký rozdíl je v tom, že ve Španělsku už od prvního rozvolňování v květnu 2020 s některými výjimkami vše funguje: výuka ve školách, na středních školách i na univerzitách je prezenční, obchody, služby i fitcentra jsou otevřené a restaurace většinou také. Ty výjimky jsou dané konkrétní epidemickou situací v jednotlivých autonomních oblastech. Nemáme tady “PSA”, ale semafor.

Hlavním ukazatelem je počet nakažených na 100 000 obyvatel. Pokud se nějaká obec, okres nebo region zabarví do červena proto, že tento počet převýší 500, omezení se zpřísní. V praxi to znamená, že se situace často mění, což může být někdy matoucí. Ale existuje řada aplikací i webových stránek, kde si každý může přesně ověřit, co je a co není povoleno. Další rozdíl je ten, že téměř na celém území Španělska je v platnosti nějaké omezení pohybu, ať už mezi obcemi, okresy nebo regiony. Výjimkou jsou cesty do práce, do školy a ošetřování starších a nemocných osob. Pokud jde o testování, tak se situace o hodně zlepšila oproti počátkům pandemie. Mám osobní zkušenost od nás z Baskicka, kde státní zdravotnictví funguje opravdu skvěle: je to zřejmě dané i tím, že je tady relativně málo obyvatel, takže na jednoho lékaře připadne méně pacientů, než třeba v Madridu.

Minulý týden jsme měli v rodině podezření na koronavirus. V neděli večer jsme telefonovali na speciální koronavirovou linku - hygienické stanice tady nemáme, vše mají na starosti zdravotníci - za pár minut na to volal lékař a následovalo objednání na test na pondělní ráno. Test se prováděl v provizorní buňce před zdravotním střediskem, aby pacient s podezřením na koronavirus nemusel přijít s nikým do styku, a do dvou hodin jsme měli výsledek prostřednictvím sms. Naštěstí negativní. Něco podobného se opakovalo i před měsícem a musím říct, že jsem byla organizací i rychlostí, s jakou se vše vyřídilo, příjemně překvapena.

I když ještě zdaleka není vyhráno, doufám, že jsme se už poučili a obávaná čtvrtá vlna nenastane. A moc držím palce, aby i z Česka začaly konečně přicházet lepší zprávy.