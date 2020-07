Roušky v MHD, žádné podávání rukou i karanténa. Švýcaři jsou přísní, říká Čech

Aleš Machander žije ve Švýcarsku již třetím rokem. Prvních 18 měsíců pobýval střídavě mezi Curychem a Prahou, od léta minulého roku se usadil v údolí Švýcarských Alp, kde se věnuje projektu v oblasti zdravotnictví. V Sionu žije se svou přítelkyní.

Lidovky.cz: Jak to nyní ve Švýcarsku vypadá a jaká opatření zde platí?

V celém Švýcarsku jsou od začátku července povinné roušky v prostředcích veřejné dopravy, stále platí zákaz akcí nad 1000 účastníků a povinná karanténa pro navrátilce z rizikových oblastí (hlavně Jižní Amerika, Blízký východ, z Evropy Švédsko a některé balkánské země). I nadále jsou v platnosti doporučení na sociální distanc, tedy dvoumetrové odstupy a nepodávání rukou.

Uvolňování probíhá už od konce dubna, kdy byly zprovozněny některé služby (například kadeřnictví) a hned nato byly otevřeny restaurace. V obchodech s potravinami ještě dlouho poté platil omezený počet osob, takže velké supermarkety pouštěly po jednotlivcích a i před pár týdny bylo možné vidět před obchody fronty s lidmi čekajícími na vpuštění.



Hranice Švýcarsko otevřelo v půlce června. Do té doby měli do země přístup pouze cizinci s pracovním povolením. V tomto byli Švýcaři opravdu přísní. Naše kolegyně potřebovala přicestovat na pracovní schůzku ještě před tímto termínem na začátku června. V Ruzyni nastoupila do letadla, ale v Curychu ji ihned zadržela cizinecká policie, musela strávit noc v azylovém centru a druhý den ji vyhostili zpět do Evropské unie. Chovali se k ní jako k někomu, kdo nepřátelsky vnikl do země.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

V oblasti, ve které žiji, nejsou typičtí Švýcaři, které si asi každý z nás představí, takže dodržování pravidel tu není taková samozřejmost jako jinde v zemi. Navíc většina nařízení byla spíše doporučení s vysvětlením, proč by se to tak mělo dělat. Roušky vláda původně nedoporučila, protože je jednoduše neměla k dispozici. Jejich účinnost byla veřejně zlehčována. Poté, co čísla lehce vyrostla (denní přírůstky jsou aktuálně kolem 100), jsou roušky povinné.

Obecně berou Švýcaři nařízení s nadhledem a dodržují je se svou vrozenou slušností. Na ulicích, v obchodech i v přírodě se při udržování dvoumetrových rozestupů vždy jen zastavili a s úsměvem doprovázeným pozdravem „Bonjour“ čekali, kdo koho pustí, aby měl svůj prostor. Samozřejmě, že toto jde v alpské oblasti, kde nyní pobývám. Na přeplněném hlavním nádraží v Curychu byla situace trochu jiná.



Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Švýcaři na sobě nenechají moc znát, že by byli nespokojení a už vůbec ne, že by třeba někdo udělal chybu. Takže všichni říkají, jak to vláda dobře zvládla, ekonomika to v pohodě ustála (což je i podle čísel pravda a jejich pomoc v době pandemie malým a středním podnikům byla opravdu rychlá a férová, naší firmě byly poskytnuty záruky během pár hodin), ale mezi řádky je cítit, že si myslí, že vláda mohla v počátcích krize zareagovat trochu rychleji co se týče uzavření hranic a testování. Švýcarsko je ekonomicky i kulturně silně propojeno se severem Itálie a každý den do země přicestovalo 70 000 pendlerů z nejvíc zasažené oblasti Milána a v případě, že měli pracovní povolení, byli do země vpuštěni.

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem?

Je znát výpadek návštěvníků z Asie. Hlavní atrakce například u Ženevského jezera jsou prázdnější než dřív. V mé oblasti se pohybují spíše místní, takže teď zde panuje hodně venkovská atmosféra. Minulý týden jsem byl v Curychu a tam bylo taky příjemně, u jezera spousty lidí a živo, asi od místních lidí, ale centrum města celkem prázdné, hotely o 30 % levnější a hlavní turistické restaurace bez lidí. Určitě doporučuju návštěvu.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy? Na co jste se po karanténě těšil nejvíce?

Během karantény jsme normálně pracovali, ale z domova. Snažil jsem se využít švýcarskou přírodu, která je zejména v horách opravdu krásná. Nejvíce jsem se těšil na znovuotevření hranic, přítelkyně totiž před začátkem karantény odjela do Čech, a tak jsme byli na dva měsíce odříznuti. Předtím byla v zemi jako turistka a jelikož byly uzavřeny hranice pro turisty, neměla šanci přicestovat. V květnu se nám ale podařilo získat pracovní povolení a na hranicích ji už pustili.

Aleš Machander

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví občané k ohrožení koronavirem?

Tamní politiku sleduji, ale Švýcarsko je silně rozdrobená země bez centrálního řízení, takže je těžké nějak generalizovat. Tato pandemie dala vládě centrální moc, na kterou nebyli zvyklí několik desítek let. Obecně byla pandemie pro švýcarskou reputaci celkem silná zkouška, protože v jednu chvíli to byla na počet obyvatel nejpostiženější země na světě, ale o tom se nikdo raději moc nezmiňoval. Aktuálně zvýšená čísla se dávají za vinu dovolenkářům, ale zároveň si uvědomují, že tato země je postavena na mezinárodní spolupráci. Švýcaři jsou po letech přímé demokracie vychovaní pragmatici, takže další zavření hranic si nikdo nepřeje a už vůbec si nikdo nechce odepřít letní polehávání u jezera.

Lidovky.cz: Myslíte, že karanténa lidem po celém světě „něco dala“? Byla pozitivní, či nikoli?

Na to je strašně těžké odpovědět. Myslím, že žádná pandemie a krize není pozitivní. Zejména v zemích, kde probíhají konflikty nebo v nich není tak kvalitní zdravotní péče, to muselo být opravdu složité.

Další věcí je, že i kolem sebe vidím lidi bez práce, což je vždy negativní. Společenský vývoj podle mě funguje na základě diskuzí a setkávání se lidí a tři měsíce bez obchodu a konferencí budou znát. Zoom a Skype nejsou podle mě všelék, je fajn mít možnost se vidět a slyšet i vzdáleně, ale fyzické setkání lidí a čas strávený spolu je na konci vždy lepší, ať už v osobních či pracovních záležitostech. A to vůbec nemluvím o těch kapacitách, které se na koronavirus už vynaložily a ještě vynaloží. Zejména ve vědě a výzkumu se teď spousta chytrých mozků věnuje této oblasti, přestože mají rozpracované jiné projekty například z oblasti léčby rakoviny. Podle mě se více lidí začalo důkladněji starat o své zdraví, soustředí se třeba na sport a dobré jídlo, ale na takové pozitivní závěry je ještě brzo.

Lidovky.cz: Jak je na tom země po ekonomické stránce?

Dobře, na tyto situace mají připraveno několik záložních fondů. Ale už i v Curychu se objevuje zvýšená nezaměstnanost, pár mých známých přišlo o práci.