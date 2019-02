Rychle se rozvíjí a nabízí toho víc než dost. Vítejte ve ski areálu Dolní Morava

Dolní Morava je nejprogresivněji rozvíjejícím se areálem u nás a každoročně překvapuje nějakou novinkou, kterou je letos panoramatická restaurace Skalka pod Stezkou v oblacích a největší freestyle a fun zóna v ČR. „Déemko“ se vyznačuje i pestrým doprovodným programem, z kterého my vybrali První stopu.

První stopa je speciální akce, kdy jste přednostně puštěni do střediska ještě před zahájením oficiální provozní doby, tedy v čase od 7:30 do 8:30, a to každou sobotu. První stopa probíhá na třech sjezdovkách – Sněžník A, Sněžník B a na nové sjezdovce modré Vyhlídkové.



První stopy se může zúčastnit jen omezený počet osob, které se po třech sjezdovkách dokážou rozprostřít tak, že můžete mít sjezdovku i jen sami pro sebe. Nám se nejvíc líbilo na černém „áčku“, které bylo opravdu precizně urolbované bez sebemenších nerovností. Sněžník A patří k nejprudším sjezdovkám u nás a vyznačuje se širokým příkrým padákem a následným dojezdem na carvovací náměstí.

Dolní Morava v kostce: Vzdálenost z Prahy 2 h 53 min

Celodenní skipas dospělý 740 Kč



Celodenní skipas junior, student, senior ( 63+) 640 Kč



Celodenní skipas děti (6-14,9 let) 500 Kč



Provozní doba střediska 8:30 – 16:00



Webové stránky střediska www.dolnimorava.cz



Parkování U Slona – Zdarma na velkém parkovišti, U Visty pod sjezdovkami Slamník A+B – zdarma 50 m od pokladen



První stopa vyjde na 990 Kč na osobu a v rámci ceny máte i snídani na chatě Slaměnce. Kromě klasických snídaňových pokrmů a nápojů jako je káva, čaj nebo džus si tu můžete dopřát i skleničku sektu.



Díky první stopě jsme aké mohli být jako první u turniketu k pomě, která lyžaře dopravuje na vrchol Slamník, odkud se spouští stejnojmenná sjezdovka Slamník, která je možná nejoblíbenější tratí areálu. Její hlavní předností je příjemný konstantní sklon a dostatečná šířka a ulovit tu první jízdu v manšestru na řezání oblouků tu opravdu stojí za to.

Chcete-li protáhnout sportovní výkon na Slamníku, pokračujte plynule na sjezdovku Sněžník B, která je rovněž červeného značení, a na rozdíl od monotónního Slamníku je pro změnu hravě členitá.

Rodinnější atmosféru nabídne spodní část resortu U Slona, kterou letos nově s resortem Sněžník spojuje sjezdovka Vyhlídková, takže od Slamníku k restauraci U Slona nalyžujete kolem 3 km. U Slona pak najdete největší freestyle a fun zónu u nás, takže se tu můžete sklouznout například na monstrózně velké skicrossové trati, na které se jezdí i mezinárodní závody, zároveň je ale otevřená i pro širokou veřejnost a k tomu náležitě bezpečně upravená.

Se skicrosskou se křižuje Funline, tedy jednodušší verze s mírnějšími klopenými zatáčkami a vlnami, která je od letoška okořeněná novinkou, tedy dvanáctimetrovým sněhovým tunelem, který má být nejdelším v ČR.

Vedle kotvového vleku se letos rozprostírá poměrně dlouhý snowpark, kterému nechybí bedny, zábradlí, duhy nebo skoky. Skoky jsou koncipované tak, aby si borci poletěli, zároveň aby byly bezpečné i pro menší děti.

Pro nejmenší děti je na „déemku“ připravený dětský park Amálka, který je bezpečně ohraničený od sjezdovky a má se čím chlubit jak s ohledem na rozlohu, tak s ohledem na vybavení. Úplní začátečníci uvítají „ťapací“ koberce, pojízdný pás a zvířátkový slalom, zkušenější pak dětskou pomu a „opravdický“ slalom. Hned vedle parku najdete občerstvení Hříbek, kde se rodiče mohou občerstvit a děti za lyžařské výkony odměnit. K dispozici jsou samozřejmě i instruktoři lyžařské školy, na ceník se můžete podívat zde.

Letošní novinkou na Dolní Moravě je kromě Vyhlídkové sjezdovky také panoramatická restaurace Skalka, kterou najdete hned vedle Stezky v oblacích.

Restaurace má kromě stěn prosklenou i střechu, takže si můžete užít výhled nejen do dálky, ale i do výšky přímo na Stezku. Skalka je jako jediná restaurace ve středisku obslužná a vybrat si můžete z jídel jako jsou kuřecí křídla (160 Kč), hovězí žebra (260 Kč) nebo netradiční fish&chips (150 Kč).