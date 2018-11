Lyžování v Sasku? Krušné hory se šnitzlem

Zima je prozatím v tuzemsku i blízkém pohraničí na sníh sice skoupá, pro navození zimní atmosféry bychom vám ale rádi představili lyžování v blízkém Sasku, které jsme navštívili letos koncem jara. Sasko se vyznačuje velmi prorodinným zázemím i ubytováním a navíc tu můžete jen pár kilometrů od českých hranic pocítit i atmosféru Alp, a to v podobě chutného Germknödlu, „šnitzlu“ nebo Jäggatee.

Schöneck

Prvním střediskem, které jsme navštívili, byl Schöneck nacházející se 10 minut od českých Kraslic. Tento rodinný areál nabídne celkem tři sjezdovky, červenou se sedačkovou lanovkou, černou na protilehlém kopci a modrý cvičný svah s pohyblivým kobercem. Červená sjezdovka pod lanovkou má kolem 800 m, a zatímco její začátek je velmi pozvolný, druhá polovina se lehce zalomí, takže tu naberete svižnou rychlost. Díky minimální členitosti je ale sjezdovka dobře přehledná, takže ji tu zvládají i malé děti.



Protilehlá sjezdovka je dokonce černého značení a díky severní orientaci bývá tvrdá i odpoledne a drží dlouho do jarních měsíců. Sice je hang černé pisty velmi sportovního rázu, její dojezd je však do roviny, takže jsme tu mohli zahlédnout i menší děti, které se to nebály od půlky pustit a zastavil je až rovný dojezd.

Pro děti a začátečníky je nejpříhodnější modrý cvičný svah, který se nachází od sedačkové lanovky cca 100 metrů pod hotelem IFA, ke kterému je potřeba buď dojít, nebo na lyžích dobruslit. Cvičný svah obsluhuje pohyblivý koberec, z jehož druhé strany najdete svah určený přímo pro sáňkaře, a i ti mohou využívat pohyblivý koberec.

Dá se říct, že takřka součástí areálu je už z dálky nepřehlédnutelný hotel IFA, kde se můžete ubytovat a sjezdovku máte pár metrů od dveří. Co se týká ubytování, můžete si objednat jak hotelový pokoj, tak velký apartmán i s kuchyňkou. V rámci polopenze hotel nabídne poměrně pestrý snídaňový i večeřový bufet – k večeři si můžete vybrat až z devíti jídel a nechybí ani speciální dětské menu hned vedle dětského koutku, kde si ratolesti mohou v ohrazeném prostoru hrát i kreslit.

Výhodou hotelu jsou jeho služby, které mohou využívat i neubytovaní, jako je například vesmírná stanice, bowling nebo akvapark se dvěma tobogány a saunami. Akvapark disponuje i bazénkem pro děti, vířivkou a vlnobitím.

Eibenstock

Rodinné středisko Eibenstock se nachází 20 minut od hraničního přechodu Potůčky a je situované přímo vedle stejnojmenného městečka. Dvousedačková lanovka tu obsluhuje jedinou modročervenou sjezdovku, která se ve své druhé polovině vyznačuje širokým a ke carvingu přívětivým náměstím.



V horní pasáži sjezdovky najdete i několik zpestřujících překážek, které můžete jednoduše přejet nebo přeskočit. První lyžařské „pizzy a špagety“ se děti mohou učit na cvičné sjezdovce, která se nachází kousek pod nástupní stanicí lanovky a je poměrně dobře oddělená od okolního dění. Svah je velmi mírný, postavený do roviny a je obsluhovaný pojízdným pásem.

Ačkoli jde o malé středisko, najdete tu vše potřebné – odklizené parkoviště s kapacitou 140 aut, moderní půjčovnu lyží, toalety a nechybí ani bufet s venkovní teráskou a výhledem na sjezdovku.

Rodinnou zábavu v Eibenstocku doplňuje přírodní sáňkařská dráha a také bobová dráha, která je kilometr dlouhá a díky upevnění na speciálních trubkách i bezpečná. Středisko je osvětlené, takže na boby nebo na lyže se můžete vydat i po večeři, protože areál je v provozu do 20 hod, v pátek a v sobotu pak do 21 hod.

V okolí Eibenstocku doporučujeme hotel Am Bühl, který disponuje velmi útulně zařízenými pokoji, z nichž ty rodinné jsou situované do jednoho (1.) patra, aby nebyli rušeni ostatní hosté. Prorodinná orientace hotelu se odráží například ve speciálních hernách pro děti, kde si mimo jiné můžou uplácat z písku bábovku.

Hotel Am Bühl se dále vyznačuje několikachodovými večeřemi, za jejichž aranžmá by se nemusel stydět ani michelinský kuchař a podobný styl luxusu si užijete také ve wellnessu, který zahrnuje nasvícený bazén, vířivky v tropickém světě, přírodní jezírko nebo saunový svět se saunovými rituály. Tato bazénovo-saunová součást zvaná Badegarten Eibenstock je v oblasti díky široké nabídce a netradičnímu interiéru v oblasti velmi oblíbená, veřejnosti přístupná a jde o častou víkendovou zábavu Čechů žijících v příhraničí.

Oberwiesenthal

Takřka na hraniční čáře hned vedle českého Klínovce se na dvou kopích – Fichtelbergu a Malém Fichtelbergu rozprostírá lyžařská oblast Oberwiesenthal. Už při příjezdu vás do očí udeří velká červená kabinková lanovka, kterou můžeme označit jako dominantu střediska.



Celkem 15,5 km sjezdovek je značených všemi stupni obtížnosti, přičemž hlavní „dálnici“ viditelnou i z české strany je černá sjezdovka pod kabinkou, která láká hlavně milovníky rychlosti a hbitých oblouků. Ostatní sjezdovky jsou spíš pohodového rázu, většinou dobře přehledné a díky množství dopravních prostředků na kopec od kabiny, přes sedačky po kotvové vleky se tu pisty dobře kombinují.

Proč mrknout i za hranice a svézt se na Fichtelbergu? Jednak němečtí lyžaři vstávají později, takže manšestr vydrží déle a jednak si můžete dopřát i nějakou tu dobrotu, která vám bude připomínat Alpy, ať už šnitzl přes celý talíř, currywurst nebo jablečný štrúdl. Vícedenní skipasy Fichtelbergu jsou navíc platné i na sousední Klínovec.

Prostorné ubytování opět rodinného charakteru nabídne v okolí hotel Elldus-Resort, kde si můžete vybrat až ze 120 pokojů pro rodiny s dětmi personál apartmán rád doplní o další náležitosti jako jsou dětské postýlky, vaničky, nočníky nebo přebalovací pulty.

Také Elldus Resort disponuje veřejně přístupným wellnessem a fitnessem. V rámci wellnessu můžete vyzkoušet klasický bazén nebo saunový svět se saunovými rituály, relaxační panoramatickou místnost nebo saunu v podobě hospody, kam vám na zazvonění přinesou vybraný nápoj.

Altenberg

Lyžařské středisko Altenberg mají nejblíže lyžaři z okolí Ústí nad Laben, Děčína či Teplic (z Teplic 25 min) a jeho menší velikost tu kompenzují další zimní aktivity v okolí. Ačkoli skiareál Altenberg disponuje jen dvěma nepříliš dlouhými sjezdovkami, dá se tu na ranním manšestru vykrouhnout poctivý sportovní oblouk, na druhou stranu vedlejší cvičná sjezdovka přeje hlavně prvním obloučkům ratolestí. Parkoviště hned u svahu a Germknödl v malebné chaloupce u výstupu z vleku je samozřejmostí.

Altenberg má zvučné jméno hlavně na poli závodního bobování a skeletonu, protože hostí bobovou dráhu s parametry pro Světový pohár, který se tu pravidelně pořádá. Nejbližší událost tohoto formátu je Světový pohár v bobu a skeletonu, který se koná 31.12.2018 – 6.1.2019 a o tom, že půjde o zajímavou podívanou svědčí i fakt, že jde o jednu z nejtěžších bobových drah na světě. Dráha na boby a skeleton měří 1411 metrů a závodníci tu dosahují rychlosti až 140 km/h. V bobovce se může svézt i obyčejný smrtelník, musíte ale dostatečně dopředu provést rezervaci a ideálně ve vícečlenné skupině. Vzhledem k atraktivitě zážitku nejde pochopitelně o levnou záležitost. Více zde.



V okolí Altenbergu, konkrétně ve 4 km vzdálené vesničce Geising, můžete svůj lyžařský pobyt doplnit i návštěvou zimního stadionu v Eishalle Geising, kde si můžete buď volně zabruslit, nebo vyzkoušet netradiční curling. My jsme v tomto případě byli úplní začátečníci, zkušený instruktor a trenér curlingu nám ale vše ukázal a prozradil i další zajímavosti tohoto sportu. Například jste věděli, že jeden kámen stojí v přepočtu až 70 000 Kč?

Aby doplňkových aktivit nebylo málo, zkusili jsme i střelbu v biatlonové aréně Sparkassen-Arena, kde trénovala i zvučná jména jako Gabriela Koukalová nebo Michal Šlesingr. Opět nemusíte být profesionál, abyste si vyzkoušeli střílet na terč, ale stačí si svůj „střílecí“ termín rezervovat. Na konci lekce obdržíte speciální diplom v podobě vámi prostříleného terče.

V okolí Altenbergu doporučujeme hotel Ahorn, který opět ocení především rodiny s dětmi. Odpočívat tu můžete v útulných pokojíčcích nebo v bazénu, sauně či na masáži.

Nás v hotelu ale hlavně zaujalo množství zábavních místností, jako je třeba čítárna s knihovnou, minikino určené dětem nebo obří dětská herna, která velikostí odpovídá tělocvičně a zahrnuje nejrůznější hračky a prolézačky.