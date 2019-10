SEVERSKÝ ŠOK: Na návštěvě u Santa Clause na polárním kruhu

Hlavními taháky turistiky v Rovaniemi je nedaleká vesnička Santa Clause a samozřejmě pozorování polární záře. Stejně, jako na předpověď počasí, je možné si stáhnout aplikaci Aurora i na předpověď šance spatřit tento nevšední úkaz. „Sezona“ polární záře začíná právě říjnem. Aplikace mi během mého rovaniemského pobytu hlásila nejvýše dvanáctiprocentní naději ji spatřit, avšak nakonec se naplnilo zbylých 88 %.

Abych splnila alespoň z poloviny cíl svého výletu, vypravila jsem se do nedaleké Santa Clausovy vesničky. Doprava je z Rovaniemi jednoduchá, za Santou se svezete městskou autobusovou linkou č. 8 nebo speciální linkou s názvem Santův Express. U Santy se ocitnete z centra města za dvacet minut. A coby kamenem dohodil od něj se nalézá i rovaniemské letiště, což není vůbec žádná náhoda. Santa ale nepřesedlal na leteckou dopravu, stále se drží svých ekologických sobů s nevšední schopností létat.



Historie vzniku vesničky je ovšem s letištěm spjata. Za druhé světové války bylo Rovaniemi centrem německých vojenských sil, počet německých vojáků dokonce v Laponsku převyšoval počet civilistů. Právě Luftwaffe vybudovala přistávací letištní plochu – základ dnešního „Santova oficiálního letiště“. Při svém ústupu německá armáda město zničila do základů a okolo 2500 jejich vojáků našlo spočinutí v polární půdě hřbitova nedaleko Rovaniemi. Poté nastal čas velké poválečné rekonstrukce a návratu evakuovaných obyvatel ze Švédska a jižního Finska. Rovaniemi nemělo přístup k žádné finanční pomoci, ale jistá pomoc přišla od organizace UNRRA. Právě její delegátka Eleanor Rooseveltová, bývalá první dáma USA, v roce 1950 projevila přání si prohlédnout jak práce na obnově Rovaniemi pokračují, a také překročit polární kruh.

Během jediného týdne pro ni byla postavena dřevěná chata, která dokonale plnila účel – byla nedaleko letiště a zároveň u polárního kruhu, tedy přibližně na 66° 33' 39" severní šířky. Po její návštěvě se chata stala atrakcí navštěvovanou rozličnými zahraničními státníky. Od osmdesátých let sem začaly proudit zástupy zájemců o překročení polárního kruhu, a tak místní zastupitelé rozhodli doplnit původní chatu o další dřevěné stavby a vytvořit Santa Clausovu vesnici na polárním kruhu.



Darina Ivanovová Darina Ivanovová učila češtinu pro cizince na FF UK (v rámci práce několikrát krátkodobě učila na univerzitách v zahraničí, nejčastěji ve Finsku), působila jako tajemnice pro lektory a organizaci kurzů Letní školy slovanských studií FF UK. Je spoluautorkou učebnic Basic Czech I. a II. V minulém akademickém roce pracovala na Beijing International Studies University, v současné době působí na Tamperské univerzitě ve Finsku. Baví ji cestování, design a architektura.

Santa tak musel svůj úřad lehce přestěhovat, pochází totiž z Korvatunturi (hory ve tvaru obrovského ucha, kterým může naslouchat přáním dětí z celého světa), to je však těžce přístupné a více než 300 kilometrů severně od Rovaniemi, které už mělo letiště. Nu, žádná vánoční poetika, ale turistický pragmatismus.



Při mé návštěvě bylo vesnička byla poloprázdná, potkala jsem jen pár turistů z Číny a Japonska. Bylo zjevné, že se vesnička chystá na svou hlavní sezonu, natíralo se, nasazovaly se nové cedule. I samotný Santa, který se pyšní sloganem, že pracuje každý den v roce od deseti do sedmnácti hodin, si vybíral odpočinkové pauzy, než se nashromáždil větší počet návštěvníků jeho úřadu. Taky jsem do jeho úřadu vstoupila, se Santou krátce pohovořila a byla zaskočená jeho dotazem, zda jsem z Brna, když jsem z České republiky.

Někdo z předchozích brněnských návštěvníků mu jistě namluvil, že tohle je to pravé centrum Česka. U východu mi, jako všem dalším návštěvníkům, byla za nekřesťanskou cenu nabídnuta fotka a video, které při našem setkání pořídil jeden z jeho pomocníků - elfů. No, nekupte to, kolikrát v životě se ještě setkáte s pravým Santa Clausem!

Ostatně právě s tímto argumentem se počítá, že? Je tu i pošta, odkud můžete poslat pohled hned, či jej hodit do speciální schránky, odkud bude doručen až na Vánoce. Taky si můžete za 8 eur objednat přání podepsané a odeslané Santou. Musím přiznat, že vesnička zaváněla až moc komerčně, vánoční romantika brala mírně zasvé.

Nalézá se zde spousta obchodů se suvenýry s vánoční a polární tématikou a přehršel obchodů se zbožím tradičních finských značek – koupíte tady kožešiny, šperky, nože i porcelán a sklo. K tomu požehnaně restaurací a ubytovacích kapacit – celá vesnička dřevěných srubů, hotelů a iglú. A při mé návštěvě zde nebyl žádný sníh, který by tu zjevnou komerci něžně pocukroval.

K nezbytné fotodokumentaci patří i překročení bílé čáry polárního kruhu, který je vymezen i věžičkami s lucernami. Všechno je ovšem vkusně zakomponované do okolní přírody a drží jednotný jednoduchý styl. Navštívila jsem i Santovy dopravce - soby, v zimě se můžete projet s jejich spřežením. Povídání s jejich ošetřovatelem bylo asi to nejzajímavější, co mě ve vesničce potkalo.

A víte, proč si Santa Claus vybral ke svým sáním právě soby? Koně se prý výšek bojí a husky si zas tolik užívají běhu-letu, že je nelze dostat dolů. Z 200 000 sobů finského Laponska si prý Santa vybírá jen ty nejšikovnější a nejposlušnější.