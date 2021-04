Situace v Česku je tragická. V Rakousku je podnikatelům vyplácen celý ušlý zisk, říká Češka

Eva Vyčítalová žije i s rodinou v hlavním rakouském městě již pět let a živí se zde jako fotografka. „Mám dojem, že rakouská vláda je na rozdíl od té české mnohem konzistentnější, a má zájem o to, aby lidé smysl opatření pochopili a převzali za svůj přístup k celé situaci osobní zodpovědnost. Komunikace vládních nařízení je vcelku jasná a srozumitelná, informace jsou lehce dohledatelné, a to nejen v němčině, ale i v mnoha dalších jazycích, říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní v Rakousku vypadá a jaká opatření zde platí?

Momentálně je v některých částech Rakouska lockdown, který byl vyhlášen těsně před Velikonoci. Pro každou spolkovou zemi se doba jeho trvání různí, konkrétní opatření si jednotlivé regiony řídí samy, a to podle aktuální situace. A tak zatímco například ve Štýrsku zvolili namísto lockdownu cestu masivního testování, ve Vídni, kde žijeme, byl „velikonoční“ lockdown prodloužen až do 18. dubna.

Během lockdownu jsou otevřené pouze obchody s potravinami a lékárny, vše ostatní je podobně jako v Česku během lockdownu zavřené. I restaurace jsou pochopitelně zavřené, je ale možné nechat si jídlo dovézt, nebo si jej vyzvednout. Školy fungují v rámci distanční výuky, školky a jesle jsou nadále otevřené. Platí celodenní zákaz vycházení, s výjimkou nutných cest do práce, k lékaři nebo na nákup. Povoleny jsou zdravotní vycházky, což v praxi znamená, že mohu s dětmi po školce jít na hřiště, nebo si jít do parku zaběhat. O víkendu můžeme s rodinou vyrazit na výlet do přírody. Zatímco ve veřejných vnitřních prostorech (v supermarketu, autobuse, na úřadech apod.) je nutné nosit respirátor FFP2 a při vstupu do budovy používat desinfekci, venku je (až na výjimky, např. zastávka MHD, nádraží apod.) možné pohybovat se bez roušky, je však nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy. Jednotlivé domácnosti se momentálně nesmějí navštěvovat, mohou se setkat pouze s jednou blízkou osobou, se kterou jsou v pravidelném kontaktu (např. s jedním z prarodičů, sourozencem apod.).



Předtím, než byl vyhlášen právě probíhající „jarní“ lockdown, jsme mohli chodit do knihovny, zajít se podívat do zoo nebo navštívit muzeum. Obchodní centra a obchody byly otevřené s omezenou kapacitou a někdy bylo nutné čekat, než na vás přijde řada, služby jako např. kadeřnictví fungovaly oproti negativnímu antigennímu testu, který vám už ale dnes udělají takřka na každém rohu.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Asi jako všude ve světě – někteří více, někteří méně. Stává se mi často, že potkávám lidi, kteří nosí respirátor i na ulici, ale byla jsem několikrát svědkem i toho, že lidé v obchodě nemají respirátor správně nasazený a zakrývají si pouze ústa. Znám rodiny, které nedávají své děti do školky a s nikým se nesetkávají, ale vím i o rodinách, které se během lockdownu potkávají se svými sousedy, a to i s několika domácnostmi najednou.

Já osobně nemám problém opatření, která mi dávají smysl, dodržovat. Jak jsem již zmiňovala, aktuální lockdown považuji za krátkodobou záležitost a díky tomu, že testování je už dostupné pro všechny a očkování běží na plné obrátky, pevně věřím v postupné rozvolňování a přibývání možností, jak trávit volný čas.

Eva Vyčítalová Eva Vyčítalová se narodila v roce 1987 v Praze. Je absolventkou oboru sociální antropologie a sociologie na Masarykově univerzitě. Od roku 2016 žije s manželem a dvěma dětmi ve Vídni, kde se živí jako fotografka.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe? Nejsou už lidé unaveni z neustálých změn?

Lidé celou situací „unavení“ určitě jsou, všichni se nepochybně těší, až se opatření zruší, nebo alespoň více rozvolní, a lidé se budou moct bez omezení potkávat. Myslím si, že většina z nás se nemůže dočkat, až si bude moct zajít na něco dobrého do restaurace, nebo uspořádat setkání s více přáteli najednou, chceme zase normálně chodit do divadla, nebo na koncert... Děti se těší do školy a na kroužky. Nemyslím si ale, že by tu byli lidé unaveni ze změn. Ano, současná situace je náročná na plánovaní a organizaci a vyžaduje sem tam změnu dosavadních opatření. Osobně mám ale dojem, že rakouská vláda je na rozdíl od té české mnohem konzistentnější, a má zájem o to, aby lidé smysl opatření pochopili a převzali za svůj přístup k celé situaci osobní zodpovědnost. Komunikace vládních nařízení je vcelku jasná a srozumitelná, informace jsou lehce dohledatelné, a to nejen v němčině, ale i v mnoha dalších jazycích.

Já například jako podnikatel dostávám do e-mailu i několikrát týdně newsletter s informacemi o tom, jak se situace vyvíjí, zda jsou nějaké změny, nebo jaké mám jako živnostník možnosti, kde mohu hledat podporu, na co všechno mám nárok. Rakouská obchodní komora pravidelně informuje firmy a podnikatele např. také o tom, kde mohou své zaměstnance předregistrovat na očkování, jak získat zdarma PCR testy, kde a jak žádat o kompenzaci příjmů apod.

Lidovky.cz: Jak se v Rakousku staví k vakcíně proti koronaviru?

Podle průzkumu, který byl zveřejněn na konci ledna tohoto roku se zájem o očkování proti onemocnění covid-19 spíše zvyšuje, nicméně ne nijak dramaticky. ORF uvádí, že zatímco s prohlášením „nechám se očkovat hned, jak to bude možné“ souhlasilo v květnu 2020 pouhých 45% dotázaných, a na podzim loňského roku toto procento ještě kleslo, v posledním lednovém průzkumu vyjádřilo zájem o vakcínu 47% respondentů.

Lidovky.cz: Kolik lidí vakcínu už dostalo a jak vakcinace probíhá?

Podle informačního portálu rakouského ministerstva zdravotnictví je v průměru každé dvě vteřiny očkován jeden člověk. K dnešnímu dni, tedy ke 12. dubnu, dostalo první dávku vakcíny již 1.48 milionu lidí (tedy 19,08 % obyvatel Rakouska), 609 837 lidí (7,86 % populace) je už plně očkována.

Očkování si řeší každá spolková země Rakouska do jisté míry individuálně. Ve Vídni je možné se na očkování předregistrovat, a to pomocí již dlouhodobě fungujícího rezervačního systému, tedy systému, který se již dříve využíval pro registraci i na jiné typy očkování. S předregistrací osobní zkušenost mám – není to nic složitého, v podstatě vyplníte jen několik osobních údajů a uvedete, zda jste případně schopni dostavit se na očkování i během dvou hodin a zaplnit tak uvolněné rezervace těch, kteří se na očkování objednali, ale nepřišli.

Obecně je plán očkování v Rakousku rozdělen na tři fáze. V první fázi, tedy od prosince 2020 se očkovali zdravotníci a personál pracující ve zdravotnických zařízených i domech s pečovatelskou službou, stejně tak jako senioři starší 80 let. Od března 2021 byla zahájena druhá očkovací fáze, která měla zajistit očkování všech seniorů starších 65 let, učitelů, či státních úředníků, kteří o vakcínu projevili zájem.

Přednost mají také osoby žijící v domácnosti s těmi, kdo spadají do rizikové skupiny obyvatel, nebo jsou v přímém kontaktu s těhotnou ženou. Ve fázi třetí, do které se pomalu, ale jistě blížíme, bude pak očkován zbytek obyvatel. Těsně před Velikonoci premiér Kurz oznámil, že během následujících třech měsíců budou očkováni všichni, kteří mají o očkování zájem, a to alespoň první dávkou.

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci v Rakousku a v Česku?

Situace v Česku je z mého pohledu tragická. V Čechách máme s manželem oba rodinu i mnoho přátel, většina z nich pociťuje vztek a zoufalství, ani ne tak kvůli tomu, že se světem šíří virus, který nám změnil životy, ale možná ještě více kvůli přístupu, jaký česká vláda k celé situaci zaujala.

Zásadní rozdíl je například v podpoře podnikatelů ze strany státu. V Rakousku dostanete ve většině případech 100% náhrady mzdy, pokud skončíte na nemocenské, kam spadá mimo jiné i povinná karanténa, a proto se lidé nebojí hlásit v případě nakažení koronavirem všechny kontaktní osoby.

Další věcí jsou třeba náhrady podnikatelům za ušlé zisky. Díky dobře nastavenému daňovému systému v Rakousku má stát veškeré nezbytné informace k tomu, aby podnikatelům vyplatil náhrady, aniž by oni museli čelit nějakým velkým byrokratickým výzvám. Firmy a podnikatelé tak většinou nemají problém získat od státu 80 procent svých příjmů z předchozího roku.

Co se testování týče, je v Rakousku, nebo alespoň ve Vídni, velmi dobře dostupné. Existuje poměrně velké množství míst, kde vám antigenní test zdarma udělají. Navíc je to záležitost poměrně rychlá a pro občany administrativně jednoduchá. My s manželem se necháváme testovat pravidelně, dvakrát až třikrát týdně, a jedno testování nám zabere asi 30 minut času i s cestou. Ve Vídni jsou nyní navíc v rámci projektu „Alles gurgelt!“ pro každého dostupné i PCR testy.

Testovací sadu si každý občan Vídně může až 4x týdně zdarma vyzvednout v některé ze 152 drogérií, doma si test podle návodu v klidu udělat, a poté zase odevzdat na k tomu určených sběrných místech. Výsledek máte většinou do 24 hodin. Pokud máte příznaky a není vám dobře, stačí zavolat linku 1450 a zdravotníci přijedou zdarma udělat PCR test až k vám domů. My jsme této služby využili během karantény, v níž jsme skončili jako kontaktní osoby – stačilo zavolat a během hodinky přijeli k nám, všechny nás otestovali a druhý den jsme měli výsledky.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Pro mě osobně se toho zase tolik nezměnilo, anebo možná nedokážu vnímat vlastní situaci negativně. Máme dvě malé děti, které i nadále mohou chodit do školky. Chodíme na hřiště, do lesa, než začal „velikonoční“ lockdown, mohli jsme do knihovny, do zoo, do muzea nebo třeba na zmrzlinu. Do Čech za rodinou i nadále jezdíme, a sice jako tzv. rodinní pendleři, pro které neplatí při návratu nutnost zůstat v karanténě.

Ve Vídni pracuji jako rodinný a svatební fotograf a i přesto, že zakázek ubylo, rodiny se mi i nadále ozývají, jen fotím teď mnohem více venku a před každým focením si zajdu na antigenní test. Jestli se budou v létě lidé brát a budu moct fotit i svatby se teprve uvidí.

Lidovky.cz: Jak je na tom tamní zdravotnictví?

Kapacity se s narůstajícím počtem nakažených samozřejmě zaplňují, dle informací z médií začíná být kritická zejména situace v nemocnicích na východě země a ve Vídni, kde se rychle plní jednotky intenzivní péče. Dle rakouské ORF byl v nemocnicích ve Vídni během března počet pacientů s onemocněním COVID-19 zatím nejvyšší od začátku celé pandemie.

Téměř všechny spolkové země musejí nyní podobně jako v Čechách odkládat plánované operace a samozřejmě navyšovat počet lůžek na JIP a množství zdravotnického personálu. Výhodou je, že řada nemocnic je navzájem provázána, a jednotlivé kliniky spolu často navzájem úzce spolupracují, což umožňuje být z hlediska kapacit mnohem flexibilnější.

Lidovky.cz: Mohou lidé chodit na testy zdarma?

Ano, antigenní testy jsou v celém Rakousku zdarma. Ve Vídni jsou pak v rámci projektu „Alles gurgelt!“ zdarma také PCR testy (max. čtyři testovací sady na osobu týdně).