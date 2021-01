Skitouring v krásných Krkonoších aneb čtyři dny na hřebenech

Krkonoše jsou lyžařské a lyžuje se na nich od nepaměti. A i vy se můžete díky skialpovým lyžím vracet ke kořenům. Chodit po svých bez lanovek. Každý sjezd si totiž musíte zasloužit a pak si ho taky náležitě užíváte. A taky pamatujete. Proto jsem pro vás připravil pár typů a rad na skialpování po hřebenech našich nejvyšších hor. Tedy Krkonoš.

Po nesmělých pokusech s lyžováním na Václaváku se stává kolébkou českého lyžování krkonošská Jilemnice. Na zdejší velkostatek nechává roku 1892 pro svůj lesní personál přivézt první lyže osvícený šlechtic Jan Nepomuk František hrabě Harrach (1828–1909). Jeho lesní správa zakoupila pouze dva páry a místním řemeslníkům uložila, aby se podobné lyže pokusili vyrobit sami. Lyže se pak šíří nejenom mezi lesními dělníky, ale také mezi městskou a hraběcí úřednickou smetánkou, a již v roce 1895 je v Jilemnici založen Český krkonošský spolek Ski, nejstarší spolek na území našeho státu. A dne 21. listopadu 1903 je v Jablonci nad Jizerou založen Svaz českých lyžařů jako vůbec první národní lyžařský svaz na světě!



V Krkonoších máme boudy

Bud není přímo na hřebenech mnoho, ale dávají znaveným skialpinistům energii a nabízí přístřeší. Některé boudy jsou v zimě zavřené – zejména Labská bouda citelně chybí, jelikož je na strategickém místě, a Vrbatka má často z technických důvodů zavřeno nebo zavírá ve tři odpoledne, a to je na jaře docela brzo.

Na boudách, které v Česku nemají obdoby, si můžete dát krkonošské kyselo, sejkory nebo borůvkové knedlíky. Můžete ochutnat originální pivo, které se na horách vaří a pije. Na většině bud můžete přespat, zrelaxovat v sauně a posedět u krbu nebo kachlových kamen. Jsou boudy, které by se daly označit „skialp friendly“ nebo „skialpinisti vítáni“. Velká sušárna na pásy i na boty. Majitelé sami skialpinisté nebo alespoň fandové. O boudách a jejich lidech by se dalo vykládat hodiny.



Co se může přihodit na boudě?

Na jedné boudě jsem seděl s klientem. Jednalo se o distingovaného pána ze Švýcarska, jehož otec patentoval suchý zip. Seděli jsme a popíjeli místní pivo Krakonoš. Pivo z Krkonoš. K našemu stolu přišli místní a zábava se rozjela. Před půlnocí došlo k vrcholu a jeden z přísedících si vyloupl oko a nechal jej kolovat. Krásné pomněnkově modré oko putovalo z dlaně do dlaně. Švýcar vzal skleněné oko nevěřícně do ruky a okamžitě jej poslal dál. Objednal si ruma, protože tenhle zážitek bylo třeba spláchnout. A to rychle! Když se trochu vzpamatoval, ptal se mě, jestli se jedná o nějakou tradiční zábavu či zvyk, že se nechávají kolovat protetika. Na to, aby na další boudě dokola poslal svou zubní protézu, se ale necítil.

Co se může přihodit v terénu?

Jednou si mi klient stěžoval, že mu to ze Špindlu na Medvědín šlo ztuha. Pásy nedržely a hrozně se nadřel. Prý mu to střílelo a bolí ho ruce. Sraz jsme měli sice večer na Dolních Mísečkách, ale tento jinoch přidal ještě samostatnou túru. Když jsme druhý den i s ostatními před boudou lepili pásy, hned mi to došlo. Lepil si pásy proti srsti. Dozadu skluz a dopředu držák! Ostatní pak říkali, že jsem ho měl nechat i druhej den valit na Standu Řezáče.



Krkonošská Haute Route

Malinký manuál na přechod Krkonoš, který nese název toho nejznámějšího na světě.

den: Dolní Mísečky (centrální parkoviště) – Kotelní jámy – U Čtyř pánů – Labská bouda – Sněžné jámy – Vysoké kolo – Sedlo a Martinova bouda



den: Martinova bouda – Mužské kameny – Dívčí kameny – Davidovy boudy – Špindlerovka – Luční bouda – sjezd do Modrého dolu – Bouda pod Sněžkou



den: Bouda pod Sněžkou – výstup Obřím dolem – Bývalá Obří bouda – Sněžka – Děčínská bouda



den: Děčínská bouda – sjezd pod lany do Pece – výstup Milíře – Richterovy boudy – Výrovka – sjezd Dlouhým dolem – Špindl – Medvědín – Šmídova vyhlídka – sjezd na Dolní Mísečky



Co zažijete? Čtyři dny na skialpových lyžích, tři noci na krkonošských boudách. Do kopce i z kopce po krkonošských úbočích. Kromě pochodu po hřebeni můžete uskutečnit i výpady do Polska a zase zpátky k nám. Většinou se budete pohybovat ve dne, ale může dojít i na skalpování či na sjezd při čelovkách. O dobrodružství určitě nebude nouze.

Praktické informace Horští vůdci

Na první krůčky na skialpových lyžích si můžete i v Krkonoších najmout horské vůdce. Na skialpech jich tu chodí hned několik. Všichni místňáci. Vymyslí pěknou túru typu: „krátké nástupy – dlouhé sjezdy“, znají se s provozovateli bud, zajistí půjčení lavinového i skialpového vybavení. V každém případě vám poradí nebo doporučí pěknou túru. Doporučené trasy KRNAP mimo jiné ve spolupráci s Českou asociací horských vůdců ČAHV vytvořil doporučené skialpové túry. Tyto trasy pokrývají Krkonoše od východu na západ a nastoupit na ně můžete v obvyklých „vstupních bránách“. Kompletní popis naleznete na stránkách KRNAP www.krnap.cz/popis-tras. Často se zaměňuje doporučené za povolené. Proto, jak se na stránkách uvádí, je samozřejmě také možné zvolenou trasu kombinovat i s dalšími turisticky značenými trasami a s ostatními cestami a nelesními plochami v 3. a 2. zóně KRNAP. Mohlo by se hodit Mějte v mobilu telefonní čísla na boudy, na které hodláte dorazit, a uložte si i číslo na horskou službu: +420 1210. Nebo si nainstaluje apku Záchranka. V případě, že si sami na první skialpovou túru netroufáte, najměte si horského vůdce. V batohu mějte vždy lékárničku, čelovku a lopatu se sondou. Vyhledávač na sobě. Čarokrásná krkonošská trasa Vyzkoušejte výstup z Pece pod Sněžkou přes Široký hřbet na Výrovku – pozor nejedná se o boudu, ale o chatu, která je však velmi skialp friendly. Pak Modrým dolem sjezd až do Obřího dolu. Tam si dejte na posilněnou oběd na Boudě pod Sněžkou (doporučujeme). Odtud můžete buď zpět do Pece, nebo si na závěr vystřihnout výstup a sjezd ze Sněžky přes Růžohorky, Děčínskou boudu a zpět do Pece pod Sněžkou.

Je to kousek

Není to daleko. Kromě Českých Budějovic, kde by chtěl žít každý. Domluvíte se tu česky a někdy i polsky. Platíte v korunách, a to někdy i na polských chatách. Výhodnější jsou pro návštěvu Krkonoš pracovní dny. Nikdo nikde, ale za to většinou musíte šlapat stopu. O víkendech jsou plná některá parkoviště, a i na hřebenech je rušněji. Nebojte se číhat na podmínky a obětujte na pěknou skialpovou túru i všední den. Práce počká. Horští vůdci z Krkonoš nabízejí i jednodenní ochutnávky, které jsou pro všední dny jako stvořené.



Nejvyšší hory v Česku

Bez komentáře. Přesto doplním, že populární je výstup i sjezd ze Sněžky. Někdy dojde i na výstup na mačkách s lyžemi na batohu. Fakt!



Drsné podnebí

Na hřebenech umí být drsno jako málokde u nás a někdy i v Alpách. Posuďte sami. Průměrná roční teplota činí na Sněžce pouhých 0 °C. Vítr tu dosahuje obrovských rychlostí. A když s sebou nese i sníh, není často vidět od tyče k tyči. Proto i nacistické Německo během okupace zřídilo na krkonošských hřebenech výcviková střediska pro vojáky, kteří cvičili na obsazování severních teritorií. Proháněli se okolo Vrbatky dokonce i se psím spřežením. A na lyžích jakbysmet. Počasí v Krkonoších nepodceňujte. Umí srazit k zemi, jindy vítr žene ledové krystalky takovou rychlostí, že vám nezbývá nic jiného než couvat.

Inverze

Nejlepší místo na pozorování jsou krkonošské hřebeny s lyžemi na nohou. Jenom vy a pár vyvolených si užíváte nahoře sluníčko a do údolí posíláte „nasírací“ fotky na Facebook. Souhlas?



Známé prostředí vs. nová místa

V Krkonoších už většina z vás byla, avšak túry a pohyb na skialpových lyžích vás může přivézt na nová místa a poznávat zimní krajinu z jiné perspektivy. A to i ve srovnání se sněžnicemi či s běžkami.

