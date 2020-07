Slovenské Malinô Brdo. Na kole po hřebenovce i bikeparkové trati

Co se týká počtu letních aktivit, patří areál Malinô Brdo (Malinné) mezi nejvybavenější střediska na Slovensku. Na jednom místě se tu dá z kopce zajezdit na kole, koloběžkách nebo horských kárách. Mezi evergreeny patří Minizoo Sidorovo, lanový park, aquazorbing a lodičky. My si do toho tentokrát přidali ještě cyklovýlet po Velkofatranské hřebenovce.

Kabinková lanovka z Hrabova na Malinné pomůže u pěších i cyklistických výletů nastoupat nějaké ty výškové metry a od hrabovské přehrady vás vyhoupne rovnou do malebných kopců Národního parku Velká Fatra. Odtud se můžete vrhnout na kole do bikeparku nebo na výlety do okolí, tím nejbližším cílem je nedaleká Minizoo Sidorovo, kterou tu nemůžeme nikdy vynechat.



Minizoo Sidorovo je velká ohrada, nebo řekněme malá farmička, ke které sjedete částečně po sjezdovce, částečně po lesní pěšině a můžete vejít přímo do velké ohrady, jejíž součástí je také posezení s malým občerstvením. Každoročně se tu rozplýváme nad malými prasátky, ta letos ovšem nebyla, a tak jsme se museli spokojit s drbáním malých oveček a koziček. Otevírací doba je od 9 do 16 hod a vstup je zdarma.

Malino Brdo v kostce Vzdálenost z Prahy 5 h

1 jízda na lanovce dospělí (nahoru) 8 eur



Celodenní jízdné na lanovku dospělí 22 eur



Zapůjčení sjezdového/endurového kola + 1 den lanovka 81 eur



Koloběžka + 1 jízda lanovkou 11 eur



Horská kára + 1 jízda lanovkou 19 eur



Provozní doba lanovky Denně 8:30 – 16:30



V půlhodinových intervalech



Ubytování



Webové stránky



Od Minizoo Sidorovo jsme se vydali na známý cyklistický okruh „Hřebenem Velké Fatry“, který jsme si sice dali z opačné strany, než je doporučené, trasa je ale obousměrná, takže to ničemu nevadilo. Jelikož sedačková lanovka na vrchol Malinné (1209 m) není po celou letní sezónu v provozu, museli jsme si od minizoo po modré značce směrem na Smrekovicu nějaké ty výškové metry nastoupat sami. Šlo asi o 2 kilometry šlapání do kopce po široké zpevněné cestě, u Sedla pod Vtáčnikom jsme se ale už dostali na Velkofatranský hřeben, kde už se drandí po ryze přírodní cestě.



Od Sedla pod Vtáčnikom už na vás čeká krásných 8 kilometrů po houpavé hřebenovce, která vám střídavě otvírá výhledy do hor i do údolí. Sebou si na tenhle výlet ale přibalte buď dobrou fyzičku, nebo e-bike. Z areálu na Smrekovici se pak už jen svezete dolů do údolí po asfaltové cestě a do Hrabova se vrátíte po cyklostezce Cyklokorytnička. Celkem má okruh 32 km a mapku k němu máte zde.

Co se týká rodinné zábavy, dají se u nástupu kabinkové lanovky zapůjčit v půjčovně horské káry nebo koloběžky, se kterými vás lanovka vyveze na kopec a vy máte dvě varianty na sjezd dolů do Hrabova – delší a pozvolnější asfaltovou cestu, na které ovšem musíte v jednom místě káru trochu potlačit, nebo kratší a rychleji klesající lesní šotolinu, kterou doporučuji spíš, protože na ní na rozdíl od asfaltky nejezdí auta a jste tu trochu „blíž“ přírodě.

Na hrabovské přehradě hned pod nástupem lanovky stále funguje letní atrakce aquazorbing, při které si vlezete do velkého nafukovacího balonu a na vodě se v něm snažíte pohybovat nebo se alespoň převalovat. Sedm minut v balonu vyjde na 4 eura.

Na přehradě si také můžete půjčit lodičku s vesly na privátní pláži. Lístky na lodičku pořídíte v horní vile Barbora. Nám pro tentokrát stačila „válečka“ na pláži, ale kdyby bylo ještě o stupínek tepleji, nejspíš bychom volili variantu koupání.

Značnou část pobytu jsme samozřejmě projezdili v bikeparku, jehož tratě patří rozhodně k nejtechničtějším na Slovensku. Nejpozvolnější lajnou je endurová trať Blizzard, kterou tu každoročně zmiňuju jako svojí nejoblíbenější. Na téhle trati mě baví, jak se tu střídá její charakter. Začne se pekelně rychlým flowtrailem přes sjezdovku, pokračuje se příjemnou lesní technikou v kořenech a přijdou na řadu i dřevěné lávky nebo kamenité sekce.

Tahle trať je už pár let stejná, jen se na ní třeba vylepšily nějaké zatáčky a z neklopených se staly klopené, ale není důvod ji jakkoli měnit, protože za mě je díky její rozmanitosti hodně povedená a navíc se svými cca 3 kilometry ještě nadprůměrně dlouhá.

Kdo nepreferuje kořeny a kameny, může si tu dát trať Modrý Zamat, jejíž podloží tvoří z většiny hlína, ta už je tu ovšem místy hodně „vydrncaná“ do tzv. rolet, takže úplně vyhlazená tahle trasa také není. Zhruba poslední třetina Zamatě je ale už krásně vyhlazená, skládá se z pěkně vyšejpovaných klopených zatáček, malých skoků a terénních vln a tenhle úsek mě na ní díky plynulosti opravdu baví.

V bikeparku se ale bude líbit hlavně zkušeným jezdcům a profesionálům, protože tu letos slovenští reprezentanti ve sjezdu dali vzniknout nové černé trati Enzed 2, kterou postavili do stylu Světového poháru. Na tuhle trasu se můžou vydat ale opravdu jen profíci, protože strmé, až takřka kolmé úseky, nejsou rozhodně pro žádné výletníky. Na kole nějaký ten pátek jezdím, ale tady jsem dvakrát sesedala z kola a spíš to pro mě byl adrenalinový boj o sjetí, než nějaká trialová zábava.

V podobném, byť o trochu lehčím duchu se nese další černá trať DH Pro, kde se stavitelé opět nebáli sáhnout po strmějších sekcích, nicméně většina z nich se odehrává v populární hrabance, takže trať si určitě najde svoje fandy. Bikepark nabídne i červené tratě Intro DH a Monster Dog, které jsou sice sjezdové, ale jsou postavené víc do „flow“, tedy jsou plynulejší a s vyššími zdvihy i docela dobře zvladatelné.

Mezi jízdami jsme nemohli vynechat příjemnou pauzu s kafíčkem na terásce s výhledem, kterou najdete u aprés ski baru v Malinném. Kromě občerstvení tu mají i nabíjecí stanici na elektrokola.