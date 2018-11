Středisko, které proslulo nadprůměrným počtem slunečných dní. Nassfeld je rájem pro freeridery i požitkáře

Tři údolí, dva státy a více než 850 hodin slunečných dní v roce. Vším tím se vyznačuje věhlasné lyžařské středisko v Dolních Korutanech na hranicích Rakouska a Itálie. Dvoutisícové vrcholy Nassfeldu nabízejí rozmanité vyžití profesionálním lyžařům, rodinám s dětmi i lidem, kteří do zimních hor míří nejen za sportem, ale i kulturou a dobrým jídlem.

Advertoriál

Každý, kdo v životě vyrazil lyžovat do hor, ví, jak důležitou roli hraje faktor počasí a upravenost sjezdovek. Počasí se sice ovlivnit nedá, ale vybrat si pro zimní dovolenou oblast, která je proslulá nadprůměrným počtem slunečných dní, už možné je. A když se k tomu přidá špičková připravenost svahů, která je v Alpách standardem, je to už jen krok od perfektní dovolené.



Lyžaře v Nassfeldu čeká rovných 110 kilometrů sjezdovek propojených třiceti lanovkami a vleky, které jsou tvořeny pěti kabinovými lanovkami a sedačkami. Průjezd mezi vybranými úseky navíc doplňují pomy a kotvy, díky kterým se pohodlně a rychle dostanete přesně tam, kam potřebujete.



Nassfeld Nassfeld (slovinsky Mokrine, italsky Passo di Pramollo) je horské sedlo v Karnských Alpách mezi údolím řeky Gail (Gailtal) v Rakousku a údolím Val Canale v Itálii. Lyžařské středisko se nachází v nadmořské výšce od 660 do 2020 metrů nad mořem a bývá v provozu od prosince do dubna.

V areálu si na své přijdou lyžaři všech úrovní. Větší část sjezdovek by se dala zařadit do tzv. zlatého středu, najdete zde ale také řadu širokých a mírných sjezdovek, stejně jako dvacet kilometrů obtížných černých sjezdovek pro opravdové profesionály toužící po adrenalinu. Několik kilometrů sjezdovek je lemovaných světelnými lampami pro pravé večerní lyžování s výhledem do údolí.

Díky velikosti střediska a širokým svahům navíc nehrozí, že byste se při lyžování každou chvíli obávali možné kolize.



„Je to takové akorát velké středisko, navíc se mi hrozně líbí, jak člověk může vyjet nahoru a tam si teprve podle slunce nebo množství lidí vybrat, na kterou sjzedovku se vydá,“ popisuje Adéla, která na jaře byla v Nassfeldu poprvé.



Plán lyžařského střediska Nassfeld.

Pokud by se vám podařilo vyzkoušet všechny sjezdovky, Nassfeld nabízí i další vyžití. Najdete zde i speciální arény a závodní úseky, takže snadno získáte pocit, že se ocitáte v dějišti Světového poháru. Stačí hledat informační tabule s nápisem „Nice surprise“.

Jedním z nich jsou například závodní tratě Ski movie, kde si lze zasoutěžit s kamarády, poměřit své lyžařské schopnosti a navíc k tomu získat jedinečné video zachycující celou vaši jízdu od startu až do cíle. „Až prosvištíte brankami na uzavřených úsecích se skimovie, budete se zaručeně cítit jako opravdový závodník na lyžích,“ uvádí netradiční aktivitu vedení areálu.

Skipasy V hlavní sezóně pořídíte pětidenní skipas pro dospělého za 205 eur (5 300 korun), pro dítě za 105 eur (2 700 korun). Zvýhodněné ceny skipasů mají i senioři a mládež (roč. nar. 2000 – 2003). Jednodenní skipas lze sehnat za 41 eur pro dospělého a 21 eur pro dítě.

Na úpatí jedné z nejvyšších tamních hor se pak rozkládá rozsáhlý snowpark s několika překážkami pro nováčky i ostřílené freestylisty. Začátečníci si v snowparku mohou vyzkoušet například čtyři metry dlouhý flat box nebo o něco obtížnější rainbow box, na profesionály čekají náročné pipes a tubes, nebo děsivý monster kicker.

Pokud se na snowpark přeci jen necítíte, jen o kousek dál najdete 700 metrů dlouhý úsek plný zatáček, skokánků nebo tunelů. Hravou trať s názvem „The Snake“ ocení především děti, přístupná je ale všem, kdo si touží vyzkoušet na lyžích svoji obratnost a dovednost.

„Dát si placáka s nastavenými rukami v zatáčkách The Snake bylo hodně srandovní. Sice jsem se mezi těmi dětmi cítil ve svém věku už trochu nepatřičně, ale za tu zábavu to stálo,“ okomentoval průjezd dráhou The Snake pětadvacetiletý Michal, který do Nassfeldu jezdí pravidelně. „Většinu sjezdovek už znám nazpaměť, i proto jsem fakt rád, že se Nassfeld snaží pořád vymýšlet něco nového, abych se nenudil,“ dodává Michal s úsměvem.

Freestylový ráj i speciální horské kino

Ve středisku mohou návštěvníci využít i svahy s nedotčenou sněhovou pokrývku mimo sjezdové tratě. Areál má k dispozici mnoho sjezdů, které jsou pohodlně dostupné lanovkou nebo si je „po staru“ vystoupáte pěšky. Nečekejte však rovné pláně s trochou prašanu, ve freeride arénách se můžete dosyta vyřádit ve skalních průjezdech, rozsáhlých lesních porostech a dost možná vás překvapí i polety z několikametrových skal. Ne nadarmo se říká, že Nassfeld je pro freeridery nebem na zemi.



Několik kilometrů freeride oblastí s hlubokým sněhem v Nassfeldu čeká jen na to, až v nich projedete první stopy.

Ať už se rozhodnete brázdit sjezdovky, učit se nové triky nebo prozkoumávat nedotčenou krajinu, najděte si během dne čas a zastavte se. Odměnou vám budou nádherná panoramata okolních hor. Z Nassfeldu je úžasný výhled například na Vysoké Taury s Grossglocknerem nebo na Dolomity či Julské Alpy. Navštívit můžete také tzv. Nassfeld kino, ozdobný rám s dechberoucím výhledem, ve kterém se můžete vyfotit a díky místnímu wifi připojení se ihned pochlubit fotografii známým a kamarádům. Kino i okolí sjezdovek navíc nabízí nespočet pohodlných lehátek, ve kterých může každý relaxovat a nabírat energii na další sjezdy.

Zkrátka, ať už je lyžování alfou a omegou vašeho života, nebo jen hledáte kouzelné místo, kde se vaše ratolesti nebudou na lyžích nudit, Nassfeld je ideální volbou. „Je prima znát místo, kam se člověk rád vrací, protože je to tam jednoduše parádní. Kdybych byl učitel, dal bych Nassfeldu jedničku s mínusem. To mínus proto, že dovolená vyjde o něco dráž než v Česku,“ hodnotí Michal.



Tento článek je součástí speciálního projektu připraveného ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou Österreich Werbung.