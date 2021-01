Smrt roku 2020. Jak se zimní pohádka v Madridu se změnila v kalamitu a chaos

Smrt roku 2020 je název dokumentu z dílny tvůrců úspěšného netflixového seriálu Black Mirror. V mnohých mohl vzbudit naději, že rok 2021 bude jiný a lepší. Ale bude tomu tak opravdu?

Když jsem se bavila s rodinou a přáteli, hlavně těmi, kteří žijí v Madridu, tak hodnotili první dny roku 2021 spíše jako apokalypsu. Sněhová bouře Filoména byla ze začátku něco mimořádného, co stálo za to zvěčnit na neobvyklých fotkách: snímky lyžařů a psích spřežení na hlavních madridských ulicích obletěly celý svět. Zimní pohádka se ale rychle změnila v kalamitu a chaos.

Nemocní lidé se nemohli dostat k lékaři, nefungovalo zásobování, parky i ulice byly zabarikádované popadanými stromy. V některých starých domech následkem neobvykle nízkých teplot popraskalo potrubí a lidé byli pár dnů bez vody. Pak přišly záběry z útoku na Kapitol a pár dnů nato zpráva o tragickém výbuchu plynu, opět v centru těžce zkoušeného Madridu. Abychom nakonec na 2020 nevzpomínali s nostalgií a v dobrém, to byly komentáře na sociálních sítích; občas se někdo pokusil o černý humor.



Kateřina Ferenčíková Nolasco Kateřina Ferenčíková Nolasco žije v Baskicku, autonomním regionu na severu Španělska. Živí se jako učitelka angličtiny.

A koronavirus nabývá na síle. Očkování neprobíhá tak rychle a snadno, jak vláda slibovala. Objevil se už i první skandál – v sobotu rezignoval náčelník generálního štábu kvůli obvinění, že se nechal naočkovat přednostně. Velkou polemiku vyvolal i takzvaný registr těch, kteří vakcínu odmítli. Vánoční svátky, silvestrovské oslavy i Tři králové, kteří letos donesli španělským dětem dárky v rouškách, to vše má i přes mimořádná opatření za následek prudký nárůst nově nakažených i hospitalizovaných. Podle médií má okolo 5 % novou britskou mutaci. Regiony opět vyhlásily nová omezení, kterým předcházel spor s centrální vládou. Kastilie a León, ke které se později přidalo 10 dalších autonomních vlád, požadovala zákaz vycházení už od 20. hodiny.



Centrální vláda byla zpočátku proti, ale nakonec ustoupila a výsledkem byla nová opatření, která se již tradičně liší podle epidemické situace. Opět jsou k dispozici aplikace nebo webové stránky, kde se mohou občané dozvědět, co přesně povolené je a co není. Dokonce existuje i tzv. očkovací kalkulačka: zadáte do ní základní údaje včetně bydliště, věku a rizikových faktorů, a vyjde vám, kdy zhruba budete očkováni včetně toho, jaké procento lidí ve vašem okolí je ochotno se nechat očkovat.

Tady v Baskicku vstupují od pondělka v platnost perimetrální uzávěry všech obcí a měst, ze kterých nemůže nikdo odjet, s výjimkou cest za prací, do školy nebo za účelem ošetřování starších a nemocných osob. Restaurace a kavárny zatím zůstávají s výjimkou města Bilbaa otevřené, ale mají omezenou kapacitu i provozní dobu. Na území celého Španělska se po vzoru Rakouska a Německa doporučuje, zatím nenařizuje, používání respirátorů FFP2 v dopravních prostředcích a uzavřených prostorách.



To vše už jsme v nějaké míře zažili, otázka je, co bude dále a jak dlouho to ještě potrvá? Pověstné světlo na konci tunelu občas jen slabě bliká a z médií se na nás hrnou rady psychologů, ať si neplánujeme nějaké datum, od kterého to snad už bude všechno lepší, vlastně ať raději neplánujeme vůbec nic, ať se soustředíme na to, co dělat můžeme, místo toho, co ne… rady určitě dobré, ale i přesto mnohým docházejí síly. A mám obavy, že to může být živná půda pro ty, kteří nabízejí rychlá a snadná řešení. Mám teď na mysli krajně pravicovou stranu VOX.

Ta dlouho neměla ve španělské politice šanci, ale v důsledku katalánské separatistické krize a také toho, že mnoho lidí bylo unavených z korupčních skandálů dvou tradičních stran, došlo k jejímu prudkému vzestupu. V prosinci roku 2018 se jako první krajně pravicová strana od pádu Frankova režimu dostala do parlamentu v Andaluzii a v následujícím roce dokonce do parlamentu španělského.

Oni sami se definují jako strana, která hájí tradiční křesťanské hodnoty včetně odmítání potratů a sňatků homosexuálů. Jejich kritici je považují za xenofobní, homofobní odpůrce feministického hnutí, pro které je násilí na ženách ve většině případů diskriminací mužů. VOX je i proti Zákonu o historické paměti z roku 2007, který se snaží odstranit poslední pozůstatky Frankovy diktatury a pomoci jejím obětem.

Od začátku koronavirové pandemie VOX velice ostře kritizuje vládu: někdy oprávněně, protože na jaře na pandemii zareagovala pozdě, ale většinou je to kritika v podstatě všeho, co vláda udělá. To, že jsou názorově blízcí Donaldu Trumpovi, je celkem logické. Ale po útoku na Kapitol jsem byla šokována tím, jak na Twitteru hodnotil celou situaci jejich europoslanec Hermann Tertsch: podle něj se vlastně nic nestalo, levicová média celou situaci přehnala. Volby nazývá ukradenými a důkazem je podle něj i přítomnost vojáků Národní Gardy na Bidenově inauguraci - asi je něco špatně, když nového prezidenta musí tak hlídat…

Pro Trumpa požaduje Nobelovu cenu za mír a kritizoval dokonce i bývalého španělského premiéra Aznara, který má k levici rozhodně daleko, za to, že odsoudil útok na Kapitol i to, že Trump k němu své příznivce vybízel. Twitter a Facebook jsou podle europoslance VOXu nástroje levicové diktatury. Ta Trumpa cenzuruje a vyhlásila boj konzervativcům.



Vše negativní o Trumpovi jsou samozřejmě fake news, zatímco to, že Biden a Harrisová podporovali systematické násilí a vraždění během hnutí Black Lives Matter, opět levicová média tají. Za levicová považuje všechna, která nejsou pro Trumpa. Přiznám se, že mi z toho nebylo dobře - i proto, že VOX často označuje současnou španělskou vládu jako “nelegitimní” a spojence “narkosocialistických mafií a teroristů”. Chci věřit tomu, že se nemůže a nebude opakovat nejen tady ve Španělsku, ale v žádné demokratické zemi to, co jsme 6.ledna sledovali ve Washingtonu. Ať už jsou naše politické preference jakékoli.