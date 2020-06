Smutné načasování. Až poté, co zemřelo 40 tisíc lidí, nařídila britská vláda nošení roušek, říká Čech

Adam Kautský žije ve Velké Británii s rodinou a pracuje v pečovatelském domě. „Domovy pro handicapované a seniory byly dlouho ponechány napospas osudu, veškerá pozornost se soustředila na nemocnice. Podle posledních studií zemřela ve Skotsku téměř polovina všech obětí právě v pečovatelských domech. U nás v centru zatím nikdo z klientů koronavirus neměl, ale v pečovatelském domě nedaleko od nás zemřela třetina klientů. Další třetina je nakažených,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní ve Velké Británii vypadá a jaká opatření zde platí? Jak probíhá uvolňování, pokud probíhá?

I ve Velké Británii už míra nákazy klesá, stále tu ale na koronavirus umírá téměř dvě stě lidí denně a země má bohužel největší počet obětí na milion obyvatel v Evropě, hned po Belgii. I vládní vědecký tým už přiznává, že Británie počátek pandemie tvrdě podcenila, a kdyby zavedla ochranná opatření dříve, tisíce lidí by dnes byly stále naživu. Přední politici to ale pochopitelně nepřiznají.

Některá ochranná opatření se uvolňují, jiná se naopak zavádějí. Jejich načasování příliš nerozumím. Například až nyní, poté, co zemřelo více než 40 tisíc lidí, zavádí vláda povinné nošení roušek na určitých místech a od června také platí povinná dvoutýdenní karanténa pro ty, co přijíždějí ze zahraničí.



Situaci komplikuje fakt, že Anglie, Skotsko, Wales i Severní Irsko zavádí vlastní opatření, která se často navzájem liší. Každá ze čtyř zemí Spojeného království ale tvrdí, že zrovna její přístup je správný, protože je podložen vědeckými fakty. Člověk si začíná stále častěji klást otázku, do jaké míry je toto království opravdu „spojené“.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Myslím, že většina lidí ano. Vždy je malá část společnosti, která nařízení porušuje, ale to asi není britská výjimka. Nedávno jsem musel propustit jednu slečnu, která přišla ráno do práce a kolegům se chlubila, že strávila celou noc s kamarády na tajném mejdanu. Za normálních okolností by nad tím člověk mávl rukou, ale v současné době jde o hrubé porušení pracovní kázně, ohrožující životy lidí.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Britové zůstávají v krizových situací klidní. To je ono: „Keep calm and carry on“ (Zachovej klid a pokračuj), heslo známé už od druhé světové války. Ani v nejtěžších dnech pandemie nebyla ve společnosti znát panika nebo viditelný strach. Lidé si naopak pomáhali a byli k sobě ohleduplní, to bylo povzbudivé. Každý čtvrtek v osm hodin večer celá země dvě minuty tleskala všem „keyworkers“, tedy klíčovým pracovníkům, kteří udržovali zemi v chodu – zdravotním sestrám, lékařům, pečovatelům, prodavačům, hasičům, řidičům MHD, popelářům… Nouzový stav ale trvá už tři měsíce, lidé jsou unavení.

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem? Jsou otevřeny hranice? Kam se smí cestovat?

Velká Británie stále patří k jedné z nejohroženějších zemí v Evropě, co se nákazy týče. Cestovní ruch se zastavil. Británie ale nikdy nezavřela hranice, na rozdíl od jiných zemí, jen od 8. června zavedla dvoutýdenní karanténu pro všechny příchozí ze zahraničí. To pochopitelně turisty odradí. Nepomůže, když si přivezete negativní test ze své země – na hranicích vám ho neuznají. Takže pokud nepatříte k několika málo vybraným profesím, skončíte v izolaci. Až nyní se začíná mluvit o testování přímo na letištích, ale nedostatek testů je ve Velké Británii stále chronický.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy? Na co jste se po karanténě nejvíce těšil?

Já jsem karanténu v pravém slova smyslu nezažil, denně chodím do práce. Doma to ale bylo náročnější, manželka se starala o děti, učila po Skypu z kuchyně, chodila na nákupy známým seniorům, kteří měli zákaz vycházení, jezdila tlumočit do nemocnic. V počátku byla pravidla opravdu přísná. Mohli jsme si zajít na nákup, jednou denně zaběhat nebo na procházku, ale zastavit se, to už bylo zakázané.

Když jsme si v parku sedli s dětmi na trávu, zanedlouho se odněkud vynořil strážník a přinutil nás, ať pokračujeme v pohybu. Anglie se již uvolňuje, ale zde ve Skotsku ještě karanténa neskončila. Ven už sice můžeme bez problémů, ale cestovat za aktivním odpočinkem je stále povoleno jen pět mil od domova, policisté provádějí kontroly na okresních silnicích.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví občané k ohrožení koronavirem?

Je smutné sledovat, jak málo Britové své vládě věří. Mám pocit, že premiér Johnson i kvůli Brexitu razil vlastní britskou cestu jen proto, aby nemusel následovat své evropské kolegy. Když ale zjistil, že jeho země stojí nad propastí, nakonec otočil.

Samostatnou kapitolu tvoří domy s pečovatelskou službou, což se mě osobně dotýká, protože mám jeden takový na starost. Domovy pro handicapované a seniory byly dlouho ponechány napospas osudu, veškerá pozornost se soustředila na nemocnice. Podle posledních studií zemřela ve Skotsku téměř polovina všech obětí právě v pečovatelských domech. U nás v centru zatím nikdo z klientů koronavirus neměl, ale v pečovatelském domě nedaleko od nás zemřela třetina klientů. Další třetina je nakažených.

Umíte si představit stres, který zažívají dennodenně vyčerpaní pečovatelé, pracující za minimální mzdu? Mnoho dalších lidí zemřelo doma, protože neměli přístup k nemocniční péči – vláda chtěla mít volná lůžka pro případ, že bude hůř. Rozhořčení pozůstalých naprosto chápu.

Lidovky.cz: Myslíte, že karanténa lidem po celém světě „něco dala“? Byla pozitivní, či nikoli?

Myslím si, že obojí. Lidé si uvědomili, že nic není samozřejmé a především pak také skutečnost, jak křehké je lidstvo jako biologický druh na planetě Zemi. Začali jsme také doceňovat vzájemnou pomoc – třeba když vám soused nabídne, že dojde na nákup. Sousedka nám jednou zničeho nic zaklepala na dveře a nabídla maso pro děti, protože v obchodu už žádné nebylo.

Lidovky.cz: Jak je na tom země po ekonomické stránce?

Ekonomika se pomalu rozjíždí, ale dopad bude opravdu tvrdý. OECD před pár dny odhadla, že propad britské ekonomiky bude nejhorší ze všech rozvinutých zemí světa. Jako důvod uvádí právě nezvládnutí pandemie na britském území a chaotické řízení nouzového stavu.