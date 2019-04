SOUTĚŽ: Vyhrajte lístek na přednášku horolezce Marka Holečka

Jako první Čech v historii získal hlavní cenu prestižního ocenění Zlatý cepín za prvovýstup alpským stylem jihozápadní stěnou jedenácté nejvyšší hory světa - Gašebrum I. Je jedním z nejúspěšnějších českých horolezců současnosti. Marek Mára Holeček se na konci dubna chystá do Nepálu, ale ještě předtím stihne přednášku v pražském kině Dlabačov v rámci Maara Tour 2019.

Marek Holeček leze od svých čtyř let. Během svého dospělého života uspořádal více jak tři desítky expedic do různých koutů světa. Z každé z nich si přivezl nejen filmové a fotografické materiály, ale i spoustu zkušeností a zážitků. Ne vždy jsou to veselé a pozitivní zážitky, ale vzhledem k Markově povaze ty pozitivní vždy převládají. O to vše se svým svérázným způsobem dělí s posluchači od roku 2007.



Součástí přednášky je premiéra dokumentu z Antarktidy Pro vrchol na konec světa a autogramiáda knihy Dotknout se nebe.



Přednáška Marka Holečka kino Dlabačov v Praze

10.dubna 2019

od 18 hodin

„Hledání je odvěká touha, která nás lidstvo posouvá kupředu. Když máme štěstí, nalezneme i odpověď, přitom ze seznamu v zásadě neubývá, právě spíš naopak, souběžně na nás vyskakují další nové otazníky. Mé vyprávění Vás přenese do exotických dálav, přímo do chladivé krásy nejvyšších pohoří světa, ať koruny Himaláje, špičatého Karákóramu, ale i dalších horstev. Čekají Vás prvovýstupy na čarokrásné kopce, kam štěstí mi umožnilo lézt a dělat první lidské otisky. Přijďte si vychutnat životní příběhy zachycené na filmových záběrech a fotografických momentkách, kde krása přírody je samozřejmostí, kde k smrti únava a strach je denním chlebem a tam, kde zážitky automaticky přicházejí při každém kroku. Těším se na vaši návštěvu,“ píše na svých webových stránkách.



