ŠPANĚLSKO A KORONAVIRUS: Další lockdown? V zemi probíhají násilné demonstrace, lidé jsou agresivnější

Minulý týden byly tématem číslo jedna i ve Španělsku volby nového amerického prezidenta. To ale bohužel nic nemění na tom, že se situace ohledně covidu příliš nelepší. Centrální vláda vyhlásila nouzový stav a parlament schválil jeho prodloužení až do 9. května 2021 s tím, že po 4 měsících, tedy 9. března, rozhodnou premiéři regionálních vlád o jeho případném ukončení podle epidemiologické situace a vývoje pandemie.

Vláda premiéra Sáncheze tak učinila na žádost regionů a dala jim k dispozici právní ochranu k tomu, aby mohly podle potřeby vyhlašovat opatření jako je částečný (nebo i celkový) uzávěr daného regionu, zákaz nočního vycházení či omezení volného pohybu. Do května je hodně daleko a vyhlídka to není zrovna veselá. V podobném duchu se vyjádřil i ministr zdravotnictví s tím, že nás čeká dlouhá a těžká zima a vánoční svátky letos budou určitě jiné. Někomu to připadá hodně pesimistické, ale já si myslím, že je lepší počítat s horší variantou, než se nechat situací zaskočit, jako tomu bylo na jaře.



Kateřina Ferenčíková Nolasco Kateřina Ferenčíková Nolasco žije v Baskicku, autonomním regionu na severu Španělska. Živí se jako učitelka angličtiny.

Jak tedy vypadá situace? Někteří jsou unavení, pesimističtí, jiným dochází trpělivost a projevuje se to agresivitou. Po spontánním každodenním potlesku zdravotníkům, který bylo na jaře slyšet po celém Španělsku v 8 hodin večer, není bohužel ani památky a zdravotníci jsou často naopak terčem útoků. Přitom jsou to právě oni, kteří celou situaci odnášejí nejvíce a na jejichž práci více než kdy jindy záleží tolik lidských životů.



Na mnohých místech Španělska se konaly minulý týden násilné demonstrace proti novým omezením. V Barceloně si vyžádaly 12 zatčených a několik zraněných, mezi nimi i policistů. V Burgosu hořelo přes 100 kontejnerů na odpad a také zde musela zasahovat policie. Podobně tomu bylo i v Santanderu a Valencii. Účastníci těchto demonstrací nejenže použili násilí, ale ani nedodržovali předepsanou vzdálenost a neměli roušky.

V Baskicku je naštěstí větší klid, žádné násilné akce se nekonaly, přestože je omezen volný pohyb obyvatelstva mimo obec trvalého bydliště s výjimkou cest do zaměstnání, do školy nebo kvůli ošetřování starších a nemocných osob. Těsně předtím, než omezení vstoupilo v platnost, bylo vidět v pohraničním městě Irúnu hodně Francouzů, kteří nakupovali do zásoby velké množství zejména alkoholu a cigaret, protože jsou tady levnější. Přitom v té době platila ve Francii omezení ještě přísnější - byly zavřené veškeré obchody kromě těch, které prodávají nejnutnější zboží, a vycházet mohli lidé také pouze za přesně stanoveným účelem. Nákupů ve Španělsku tak mohli využít jenom ti, kteří zde pracují.

Nepokoje ve Španělsku

Od minulého týdne se opatření v Baskicku ještě více zpřísnila - například rouška už je povinná i při sportování, a to jak venku, tak i v tělocvičnách a fitness centrech. Také byly zavřeny všechny restaurace a kavárny a v centru San Sebastiánu tak ubylo hodně lidí v ulicích a s nimi i typický ruch. Počasí je totiž mimořádně teplé a posezení na terásce je pro hodně lidí příjemným zpestřením dne. Teď už to možné není, ale mohli jsme si to vynahradit o víkendu aspoň na pláži, i když i tam je při procházkách nutná rouška. Vlastně jediným místem, kde povinná není a kde se ještě můžeme nadechnout čerstvého vzduchu, je ručník nebo lehátko na pláži, případně cesta z něj do vody a zpátky. Musím se přiznat, že na plavání jsem si netroufla, přestože ve vodě bylo hodně lidí, ale snažila jsem se nadýchat mořského vzduchu do zásoby aspoň na týden.



Všude je patrné, že se regionální vlády snaží za každou cenu zabránit úplnému lockdownu, jaký jsme měli na jaře. Zatím fungují školy, lidé chodí do práce a skoro všechny obchody jsou otevřené ve většině regionů. To je velice důležité a snad se podaří tento stav udržet. Jistě, opatření omezují nás všechny, ale po tom, co jsme zažili na jaře, opravdu nechápu zákazníka, který si vylévá zlost na pokladní v potravinách jen proto, že je zakázán prodej alkoholu po osmé hodině večer…

Naději nám všem může přinést jedno velké pozitivum - zpráva o vakcíně, na níž pracuje americká firma Pfizer spolu s německou BioNTech a která má podle klinických studií 90% účinnost. Měla by být k dispozici příští rok. Nezbývá než doufat, že aktivity odpůrců očkování a zastánců konspiračních teorií nebudou mít u většiny obyvatel odezvu.