ŠPANĚLSKO PO KARANTÉNĚ: Kde je bývalý král Juan Carlos?

Poprvé od začátku koronavirové krize se soustředila pozornost španělských médií, veřejnosti i sociálních sítí alespoň na chvíli na něco jiného, přesněji řečeno na někoho jiného - bývalého krále Juana Carlose. Ten náhle odcestoval ze země a nikdo neví kam.

V dopise svému synovi, králi Felipemu VI., který uveřejnila v pondělí královská rodina, se pouze uvádí to, že bývalý monarcha odjezd ze Španělska považuje v současné době za nejlepší, i když pro něj bolestné dočasné řešení. Co ho k tomu vedlo?

Pro mnohé Španěly je Juan Carlos oblíbený, blízký a sympatický král, který sehrál důležitou roli v přechodu od diktatury k demokracii. Pro jiné je to člověk zkorumpovaný a spojený s mnohými skandály, které jsou jasným důkazem toho, že monarchie je přežitek. Když se na to podíváme z hlediska politického, tak se dá říct, že jeho příznivci jsou většinou z řad pravice, odpůrci naopak krajní levice a zejména katalánští separatisté, kteří jsou nejen proti králi, ale i proti monarchii samotné.

Během dlouhé doby kralování Juana Carlose kolovaly mnohé nepotvrzené historky o jeho záletech, milenkách, ale také třeba i o tom, jak pomohl motorkáři v těžké situaci na silnici a dotyčný až pak zjistil, že se jednalo o tehdejšího krále. Říká se, že existovala nepsaná dohoda o tom, že média budou diskrétní, pokud královo chování nepřekročí určité meze.

Safari v Botswaně

Ale právě k tomu došlo v roce 2012, v době velice těžké ekonomické situace, kdy 25 % Španělů bylo nezaměstnaných a země byla v hluboké krizi. Tehdy se král vydal na lov slonů do africké Botswany za doprovodu své - jak ji sám nazval - blízké a milé přítelkyně Corinny zu Sayn-Wittgensteinové, rozvedené německé podnikatelky dánského původu.

Na safari si Juan Carlos zlomil kyčel a musel být převezen do Španělska a okamžitě operován. To už se asi nemohlo nebo ani nechtělo utajit a poprvé se objevilo jméno Corinny ve všech médiích. Král se tehdy velmi krátce, ale pokorně omluvil s tím, že udělal chybu a už se to nebude opakovat.

V roce 2014 sice abdikoval v synův prospěch a novým králem se stal Felipe VI., ale skandály v královské rodině pokračovaly. V roce 2018 začalo vyšetřování španělské prokuratury ohledně úplatku, který bývalý král údajně dostal od Saúdské Arábie ohledně zakázky na výstavbu vysokorychlostní železnice. Jednalo se o více než 60 milionů eur, které pak Juan Carlos měl převést na konto své milenky Corinny.

To vše, i když nepotvrzené, samozřejmě nestavělo monarchii do příznivého světla. Tím spíše, že byl z korupce obžalován a posléze odsouzen také manžel princezny Cristiny. Král Felipe VI. se snažil od svého otce a jeho soukromých i finančních skandálů distancovat a dokonce mu letos odebral apanáž a vzdal se jakéhokoli případného dědictví. Zřejmě ani to nestačilo a odchod Juana Carlose ze země, i když dočasný, byl jediným možným řešením, jak zlepšit pověst monarchie, nebo ji alespoň dále nezhoršovat.

Teď se tedy všichni ptají, kam bývalý král odjel. Možností je několik. Většina španělských médií se přiklání k Dominikánské republice, kam měl král údajně odletět z Portugalska. Královský palác i španělská vláda mlčí, premiér Pedro Sánchez na tiskové konferenci pouze zdůraznil, že se mají soudit osoby a ne instituce, a bývalý král je justici k dispozici i nadále jako kterýkoli jiný občan státu.

Luxus v Dominikánské republice

Proč tedy Dominikánská republika jako nový dočasný domov Juana Carlose? Nachází se tam luxusní resort Casa de Campo v lokalitě La Romana. Je to rozsáhlý komplex o rozloze přes 3000 hektarů, ve kterém se nacházejí vily v soukromém vlastnictví i ty, které si kdokoliv může pronajmout. Majitelé domů, většinou celebrity jako například zpěvačka Rihanna, nebo návštěvníci mají k dispozici také golfová hřiště, wellness centra, amfiteátr, kde se konají koncerty, a samozřejmě nádherné pláže s průzračnou vodou a bílým pískem.

Jedna z vil luxusního komplexu v Dominikánské republice.

Komplex Casa de Campo patří zámožným bratrům Fanjulovým, pocházejícím z Kuby, kteří jsou osobními přáteli i vzdálenými příbuznými krále Juana Carlose. Proto je velice pravděpodobné, že mu právě tam mohli poskytnout útočiště. Bývalý monarcha ostatně už v komplexu několikrát pobýval právě jako host bratří Fanjulových.

Měla jsem možnost také tento resort úplně náhodou navštívit, a to v roce 1996, kdy jsme kvůli manželově práci dočasně pobývali na karibském ostrově Portoriko a do Casa de Campo jsme jeli na pozvání jednoho dominikánského známého. Byl to zážitek určitě příjemný a nezapomenutelný - pro mě hlavně kvůli nádherným plážím a možnosti věnovat se nejrůznějším vodním sportům. Musím ale říci, že mi bylo smutno z toho, jaký byl svět za hranicemi tohoto resortu, který jsme také chtěli poznat a který vypadal úplně jinak…

Ale zpět k bývalému králi. Momentálně to celé připomíná nějakou telenovelu. Existují i hypotézy o tom, že Juan Carlos může kvůli svému ne příliš dobrému zdravotnímu stavu být někde blíže, v Portugalsku, Francii nebo dokonce Itálii. Kde opravdu je, to se možná dozvíme už brzy, možná zůstane jen u dohadů.

Koronavirus ale bohužel trápí Španělsko i nadále, a to nejen těžce zkoušený sektor cestovního ruchu. Září je sice ještě daleko, ale rodiče už teď mají obavy z toho, jestli děti vůbec nastoupí do škol a za jakých podmínek. Nedivím se, protože situace během karantény byla pro rodiče s malými dětmi obzvláště těžká. A pokud jde o zcela prozaické věci, tak se zdá, že množství toaletního papíru v nákupním vozíku je přímo úměrné koronavirové nervozitě.

Při posledních nákupech v supermarketu jsem si všimla, že ho zase přibývá. Asi by bylo zajímavé udělat nějakou sociologickou studii, proč právě toaletní papír, tím spíše, že se jedná podle všeho o jev, který nezná hranice. Určitě jsou i další věci základní potřeby, bez kterých se neobejdeme ani v karanténě…Tak doufejme, že to je jen planý poplach a že i přes nová ohniska nepřijde obávaná druhá vlna koronavirové epidemie.