Nedodržování pravidel zhoršuje situaci. Počty nakažených ve Španělsku rostou každý den, píše Češka

Už několikrát jsem chtěla psát o něčem pozitivním a moc mi to nešlo. Teď je snad jedinou dobrou zprávou to, že se “našel” bývalý král Juan Carlos. Královský palác v pondělí oficiálně oznámil, že je od 3. srpna ve Spojených arabských emirátech - konkrétně v Abú Dhabí. Záhada je tedy vyřešena. Proč to dva týdny tajili a proč to oznámili právě teď, to vědí asi jen oni. Možná chtěli národu dopřát trochu zábavy a odvést pozornost od koronaviru v jinak neveselé situaci.

A ona neveselá opravdu je. Minulý týden Česko přidalo Španělsko s výjimkou Kanárských ostrovů na seznam rizikových zemí - sice až s platností od 24. srpna, ale pro spoustu krajanů, kteří tady žijí, i turistů to znamená čáru přes rozpočet. Dvoutýdenní karanténu po návratu si v práci může dovolit málokdo a testy jsou drahé a ne vždy rychle dostupné. Česko se tak přidalo k vlně, kterou odstartovala britská karanténa, pro Španělsko mnohem závažnější z hlediska cestovního ruchu, a poměrně rychle následovaly i další evropské země.

Kateřina Ferenčíková Nolasco Kateřina Ferenčíková Nolasco žije v Baskicku, autonomním regionu na severu Španělska. Živí se jako učitelka angličtiny.

Do konce prázdnin a dovolených zbývají už jen dva týdny a Španělsko se bohužel nálepky rizikové země asi nezbaví. O záchraně turistické sezóny už se ani nemluví, spíše jsou obavy o celkovou situaci. A tolik obávaný termín “druhá vlna” už je tady.

Denní nárůst nových případů se blíží dubnovým číslům, nemocnice se připravují na nové pacienty. Tady v Baskicku byl dokonce od pondělka vyhlášen stav ohrožení veřejného zdraví. Co to znamená? Jednotného velení se ujímá baskický premiér a může rozhodovat o dalších opatřeních v regionu kromě těch, která už byla vyhlášena na celostátní úrovni, jako zákaz kouření na veřejnosti tam, kde není možné dodržovat bezpečné rozestupy, nebo zavírání nočních podniků dříve, už v jednu hodinu v noci. Jejich majitelé proti tomu protestují - tady totiž na diskotékách ta pravá zábava začíná tak kolem druhé hodiny…

V Baskicku se k tomu mohou podle potřeby a situace přidat další omezení, která budou prováděna s „chirurgickou přesností”, jak naznačila místní ministryně zdravotnictví, to znamená cíleně a pouze tam, kde to bude zapotřebí. Může to znamenat karanténu nejen pro osoby, ale konkrétní obce, ulice nebo podniky. Otevírací doba může být ještě více omezena a pokud to bude nutné, také zaveden zákaz vycházení po určité hodině.

Ministryně dokonce hovořila o tsunami nových případů, které je třeba zastavit. Ale ne za jakoukoli cenu - totální izolace, jako byla ta předchozí, by baskické hospodářství mohla položit. O španělském ani nemluvě. Situace je špatná a počty nakažených narůstají také v Madridu, Aragonii a Katalánsku.



Nedodržování pravidel

Nabízí se otázka, proč jsme zase málem tam, kde jsme už jednou byli? Na sociálních sítích se často objevují rozzlobené komentáře o nepoučitelnosti Španělů. Musím říct, že s nimi souhlasím. Četla jsem velice zajímavé srovnání Španělů s Italy, kteří mají také nedodržování pravidel a nařízení jako národní sport. Ale zdá se, že se na rozdíl od Španělů poučili z těch hrůz, které na jaře zažili, a pochopili, že tady jde opravdu o život. Tak proč to nejde u nás? Proč téměř jako jediní v Evropě musíme nosit roušky i venku, a přesto počet nakažených zase přibývá?



Myslím si, že to je o lidech. Pokud opravdu nepochopí vážnost situace, tak s tím ani vláda nic neudělá. Uvedu příklad z dnešního dne: paní z našeho domu udýchaně vejde do vchodu a sundá si roušku těsně předtím, než nastoupí do výtahu. Malého, uzavřeného prostoru, který používá hodně lidí. A mnoho dalších nosí roušky pod bradou, na lokti nebo vůbec. Policie samozřejmě hlídkuje, ale nemůže uhlídat všechno.

Snažila jsem se velice opatrně některé takové případy vyfotografovat. Nápaditost se tady projevuje na rozdíl od Česka ne v designu podomácku vyráběných roušek, ale v tom, jak se vyhnout jejich použití. Kdo chce, najde si například na internetu podrobný návod, jak co nejpomaleji lízat zmrzlinu, aby co nejdéle vydržela a její majitel tudíž nemusel mít nasazenou roušku. Také i to, jak jít na rande s rouškou a jestli ji používat nebo ne… Vynalézavosti se meze nekladou. Kdyby situace nebyla tak vážná, mohlo by to být i zábavné. Už jste se někdy líbali přes roušku?

Demostrace proti rouškám

V Madridu se o víkendu dokonce konala demonstrace proti rouškám a vlastně i proti koronaviru. V tom smyslu, že se jedná o výmysl elit za účelem mít nás pod kontrolou. Rétorika byla podobná jako i v jiných zemích, včetně odmítání mikročipů ve vakcíně Billa Gatese. Osobně to považuji za naprostý nesmysl a opravdu si nedovedu představit, co se musí odehrávat v hlavě někoho, kdo tomu věří. Každý má určitě právo na vlastní názor.

Nejhorší na celé věci je ale to, že většina účastníků neměla roušky ani nedodržovala bezpečnou vzdálenost. V Madridu, který je největším ohniskem nově nakažených. Vláda slíbila, že proti těm, kteří nedodržovali nařízení o rouškách, přísně zasáhne, ale pochybuji, že se podaří zjistit totožnost většiny z nich a hlavně - pokud jde o koronavirus, mohlo se při této akci nakazit velké množství lidí.



V této nelehké situaci se rýsuje další problém, a sice začátek školního roku. S velkým otazníkem. Ministerstvo školství ujistilo, že jsou připraveny tři různé varianty výuky: snaha je o to, aby to byla výuka prezenční, ale počítá se také s kombinací prezenční a online, a pokud se situace zhorší, tak by se konala opět pouze výuka online. Jak se nová normalita bude dále vyvíjet, to je otázka, kterou si všichni neustále kladou a zatím nikdo nemá odpověď. Myslím si, že je opravdu třeba přidat trochu disciplíny a vydržet, i když nám už někdy docházejí síly.