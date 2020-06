ŠPANĚLSKO PO KARANTÉNĚ: Lidé se vracejí do ulic i na pláže, nejdříve ale vládl zmatek

Španělsko, jedna ze zemí nejvíce postižených epidemií koronaviru, si konečně může trochu oddechnout. Zdaleka ještě není vyhráno, ale život se konečně přesunul z balkónů zpět do ulic, na terásky restaurací a někde, jako například u nás v San Sebastiánu, i na pláže. Ulice ožily typickým ruchem a hlukem, křikem dětí - pro nás Čechy je ho někdy až příliš, ale ke Španělsku prostě patří.

Uvolňování už probíhá nějakou dobu a musím říci, že i když bylo dlouho očekávané, bylo a ještě i je dost zmatené. Vlastně spíše jsme zmatení byli my. Počínaje tím, že jeho čtyři fáze byly označeny až od 3. Neustále jsme se všichni ptali, v jaké fázi jsme, co vlastně můžeme dělat a co ještě ne. Hodně pomohla skvělá aplikace, která nám po zadání směrovacího čísla na všechny tyto otázky odpověděla. Takže hurá do ulic, na terásky a na pláže!



Kateřina Ferenčíková Nolasco Kateřina Ferenčíková žije v Baskicku, autonomním regionu na severu Španělska. Živí se jako učitelka angličtiny.



Je tedy vše jako dříve? To určitě ne. Na ulicích se skoro všude objevily roušky, hodně velký rozdíl oproti Česku, kde byly všude povinné už od začátku epidemie a musím se přiznat, že jsem se svým španělským známým chlubila naší tvořivostí a domáckou výrobou. Což pro ně bylo nepochopitelné - tady šije opravdu málokdo a teď, když jsou roušky konečně povinné ve vnitřních prostorech nebo i venku tam, kde není možné dodržet rozestupy 2 metrů, skoro všichni bez výjimky nosí roušky kupované.

Už se naštěstí dají sehnat skoro v každé lékárně a někde je dokonce zadarmo rozdávali příslušníci Červeného kříže a policie na zastávkách autobusů nebo na stanicích metra.



Na Španělích hodně obdivuji jejich optimismus, otevřenost, chuť do života i přes ty hrůzy, které koronavirus znamenal. Myslím si, že většině se podařilo najít tu rovnováhu mezi návratem do něčeho, co se aspoň trochu podobá normálnímu životu, a dodržováním základních pravidel hygieny a bezpečnosti v době pandemie. Na teráskách bylo sice hlavně první dny po rozvolnění plno, někdy se muselo na stůl i delší dobu čekat, po každém zákazníkovi probíhala dezinfekce, ale většinou to lidé chápali a byli disciplinovaní. Na všech bylo vidět, jak moc jim chyběl kontakt se známými a posezení venku.

Jak se chovat na pláži?

Ceny - na rozdíl od Prahy, jak jsem slyšela - tady ale zůstávají stejné. I nálada se mi zdála dobrá, určitě k tomu přispívalo i dobré počasí a modré moře v dálce. To teď mám na mysli San Sebastián a větsinu baskických přímořských měst, protože například v Madridu, Barceloně nebo části Kastilie a Leónu si museli na něco takového počkat o týden déle. Fázi uvolňování určoval počet nakažených i lůžek, která byla k dispozici v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče.



Na pláži už byla situace komplikovanější. Bohužel se občas stalo, že někteří nedodržovali dvoumetrové rozestupy, a tady v San Sebastiánu dokonce došlo k nepříjemnému incidentu.

Nejznámější místní pláž La Concha (česky to znamená mušle - jmenuje se tak proto, že mušli svým tvarem připomíná) je tak úzká, že v době přílivu skoro zmizí. Radnice proto vydala příkaz, že se tam v té době na hodně malém prostoru nesmí nikdo zdržovat. Lidé to ale nebrali na vědomí a situaci natáčel mobilem spolupracovník soukromé televize La Sexta. Přitom byl napaden jedním z těch, kteří nařízení neuposlechli.

Tento nepříjemný incident je ale výjimkou a všichni doufají, že právě na plážích bude klid a pohoda i přes výjimečná opatření, která určitě budou nutná. Blíží se totiž letní sezóna a mnoho zahraničních turistů jezdí do Španělska za sluncem a krásnými plážemi.

Rozestupy se dodržovat musí

Nad turistickou sezonou visí velký otazník - zatím to vypadá tak, že by se mohlo Španělsko turistům otevřít už 1. července, ale ještě to není jisté. Majitelé restaurací a hotelů doufají, že se jim podaří aspoň částečně kompenzovat ztráty, které utrpěli během posledních dvou měsíců, ale otázkou zůstává, jestli nebudou mít turisté strach Španělsko navštívit a nezvolí raději jinou, z hlediska koronaviru bezpečnější destinaci.

My všichni doufáme, že to tak nebude, i když v některých městech, jako například Barcelona, bylo turistů v minulosti až příliš a dokonce vznikala hnutí za omezení turistického ruchu. Teď budeme za každého turistu vděční. Předpokládá se, že dobrá situace by mohla být na Baleárských a Kanárských ostrovech, které byly už od začátku pandemie koronavirem zasaženy méně.

Jak bude vypadat normál?

Nejen sluncem a plážemi, ale i místními stavnostmi žijí v létě španělská města a vesnice. Čím větší město, tím jsou slavnosti větší a trvají déle. Letos ale už teď některá oznámila, že se slavnosti konat nebudou. Odložené na září a říjen nebo zrušené jsou i hudební festivaly, další symbol španělského léta. Důvod je jasný - hodně lidí na malém prostoru.

Například známý Primavera Sound, který se koná každoročně v Barceloně, se rovnou posunul o rok dopředu a bude se konat v červnu 2021. Dobrou zprávou je znovuotevření Královského divadla v Madridu, které obnoví jako první divadlo svou činnost představením opery La Traviatta prvního července.



Pokud vše půjde podle plánu vlády, která chce ještě jednou - pošesté a naposledy - prodloužit nouzový stav, koncem června by už celé Španělsko mělo být v takzvaném novém normálu. Jak to bude vypadat, to si někteří snaží představit, jiní se toho spíše obávají, ale jaké to bude doopravdy, to ukáže čas.