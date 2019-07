Špičák na Šumavě. Pestrý bikepark a výlety za ledovcovými jezery

Špičácký bikepark byl dříve ryze sjezdařskou záležitostí, s nástupem moderního trailového mountainbikingu se ale dokázal přizpůsobit, a na své tratě dnes láká i širší veřejnost. Lanovka kromě bikerů vyváží i turisty, kteří se mohou kochat výhledem ze špičácké rozhledny nebo se vydat na ledovcová jezera. Dětem se na Špičku bude líbit na pískovišti či tubingu u nástupu lanovky nebo na naučných stezkách.

Okolí Špičáku láká hlavně k výletům za krásami Šumavy. Ať už se svým nebo zapůjčeným kolem ze špičácké půjčovny se můžete vydat na ledovcová jezera Černé nebo Čertovo jezero. Vzhledem k Národnímu parku jsou tu terénní cesty pro cyklisty zakázané, takže pojedete po zpevněných cestách, na které vám postačí i trekkingové kolo či elektrokolo.

Na Černé jezero se tedy můžete vydat přímo ze zázemí bikeparku po cyklostezce do kopce směrem na Špičácké sedlo, odtud po vrstevnici na Černé jezero, dále na vodopád Bílá Strž a zpátky se vrátit přes Hamry a Špičácké sedlo zpět do bikeparku. Tipem na okruh přes druhé (menší) ledovcové jezero je přes Železnou Rudu směrem na Alžbětín, Svaroh, Pomník Adolfa Kašpara a po táhlém stoupání jste na Čertově jezeře. Zpátky do bikeparku se dostanete sjezdem po zpevněné cestě přes Bumbálku.



Špičák v kostce: Vzdálenost z Prahy 2 hod



1 jízda na lanovce dospělí (nahoru) 160 Kč



Celodenní jízdné na lanovku dospělí 610 Kč



Zapůjčení horského kola (1 den) 400 Kč



Zapůjčení sjezdového kola 1240 Kč



Provozní doba lanovky Každý den (Neděle-Čtvrtek 9:00 – 17:00, Pátek-Sobota 9:00 – 18:00)

www.sumava.spicak.cz



S dětmi se můžete vydat lanovkou na vrchol Špičáku, vylézt na rozhlednu a dále se vydat Po stopách zajíce na Čertovo jezero, nebo po delší Datlíkově naučné stezce na Černé jezero. Obě stezky vás dovedou zpátky do zázemí areálu a v obou případech si nezapomeňte na pokladně v půjčovně za 10 Kč zakoupit kartičky na vyplnění tajenky a tužku, protože po cestě budou děti se Zajícem či Datlíkem odpovídat na různé otázky o přírodně a zvířátkách. Za vyluštění dostanou děti na pokladně odměnu v podobě nálepky.



Za zdolání naučných stezek můžete děti v zázemí areálu dále odměnit stavěním bábovek na pískovišti nebo letním bobováním na tubingu, které je ke každé zakoupené jízdence na lanovku zdarma. Hlídající rodiče pak nepohrdnou vychlazeným nápojem na slunné terásce chaty Blaženky.

Z letních aktivit hraje na Špičáku jednoznačně bikepark, který se řadí mezi nejlepší bikeparky u nás, svou propracovaností ale obstojí i v konkurenci bikeparků střední Evropy. Projet se tu můžete na několika různě obtížných tratích, které zahrnují kamenité, kořenovité či zcela vyhlazené pasáže. Letošní novinkou je rekonstrukce trati Black Friday, která se stala vyhlazenější a širší. Pro zkušené jezdce to znamená rychlejší jízdu a delší skoky, pro méně zkušené se tak ale z Black Friday stala trasa, kterou díky menší technické náročnosti budou v bikeparku zkoušet jako první.

Dosud nejjednodušší trať Lesní panna se tak v náročnosti posunula na pomyslné druhé místo, přesto na ni nenarazíte na žádné extrémní překážky, které by celoodpružené kolo nezvládlo (v rámci tréninku se bikeparkem často prohání i Cross Country bikeři na pevných kolech). Technické kamenité pasáže jsou tu uzpůsobené přesně tak, abyste si dokázali najít svoji stopu v jakémkoli tempu.

Letos jsme se poprvé projeli i na černé trati Struggle, na které se každoročně koná Evropský pohár ve sjezdu. Technická náročnosti tu byla díky prudkým kamenitým či kořenovitým pasážím o poznání vyšší, byli jsme ale příjemně překvapení, že vše bylo jetelné i na endurových kolech. Skoky tu už byly nad náš technický um, naštěstí se ale dají pohodlně objet po jednodušší variantě. Trať přesto doporučuji jen zkušeným jezdcům.

Špičácké tratě jsou velmi pestře doplněné o skoky všech druhů, od těch nejmenších pro začátečníky, až po ty největší polety. Netradičně tu můžete přeskakovat potok, díru s kameny nebo můžete skočit i z boudy, která v zimě kdysi sloužila jako start pro lyžařské závody.

Pokud si na některé překážky netroufáte, přesto vás ale láká posouvat své hranice, objednejte si sebou do bikeparku lektora přímo v půjčovně u nástupu lanovky. Instruktor Vašek z Bike Gravity Academy se na vás podívá a vyladí s vámi přesně to, co je potřeba, navíc díky tomu, že sám některé překážky stavěl, vám přesně poradí jak na ně – kde se rozjet, kde šlapat, kde už ne… Sama jsem vyzkoušela a díky Vaškovi skočila starý přespotočák. Takže na ten nový posunutý si opět musím příště objednat lekci?



Přímo u lanovky najdete také velmi moderní půjčovnu kol a sportovní obchod s kvalitní bikerskou výbavou od rukavic, přes brýle až po integrálky. Co je velká konkurenční výhoda oproti jiným bikeparkům, jsou kvalitní nové stroje k zapůjčení – vyzkoušet můžete například aktuální modely Kona Operator. Kromě sjezdových kol si ale můžete zapůjčit i běžná horská kola nebo dokonce elektrokola.