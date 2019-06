Starobylé centrum gruzínského křesťanství města Mccheta chrání opevněné kláštery i pevnost

Gruzie již dlouho míří směrem na západ. Země sebe sama často chápe jako jeden z evropských států a EU se zde zapojuje do řady projektů. Od války s Ruskem v roce 2008 se rozvíjí snad na všech frontách a zvláště pak turismus zažívá poslední léta vysloveně boom. Co však stále zůstává, je víra a ortodoxní křesťanská tradice země. Jejím centrem je město Mccheta.

Spojení řek Aragvi a Kura označuje místo, kde vzniklo kdysi mocné hlavní město gruzínského království zvaného Kavkazská Iberie a odkud od 3. století př. n. l. do 5. století našeho letopočtu vládli místní králové. Však historie osídlení sahá mnohem dále do historie a Mccheta patří k nejstarším městům v regionu. V roce 337 zde bylo křesťanství přijato jako státní náboženství a od té doby zde má sídlo církev, nyní Gruzínská pravoslavná. Za více jak 1600 let ve městě vyrostlo několik svatostánků i dalších církevních památek. V roce 1994 byly, v čele s katedrálou Sveticchoveli, zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO.



Do katedrály jen slušně oblečeni

Vzduchem vířily dlouhé šátky, když se mladé studentky střední školy chystaly na vstup do katedrály. Jelikož už nepatřily ke generaci jejich babiček a bylo léto, měly na sobě krátké sukně a tílka s odhalenými rameny. Takto oblečené je do místního svatostánku rozhodně nepustí. Pro takovéto případy jsou u vchodu velké koše obsahující šátky pro „nevhodně“ oblečené návštěvníky. A pozor, to neplatí jenom pro ženy, například v kraťasech nad kolena a tílku do svatých míst nepustí ani muže.

Přestože hlavní město království bylo již v šestém století přesunuto do Tbilisi, v Mcchetě se až do konce 19. století odehrávaly korunovace králů a stejně tak jim sloužila jako místo posledního odpočinku. Vladařská cesta zde začínala i končila. Oba rituály se odehrávaly v katedrále Sveticchoveli, hlavním chrámu Gruzínské pravoslavné církve, které je nyní sídlem arcibiskupa a zároveň patriarchy gruzínských katolíků. Stavba v těchto letech slaví 1000 let (budovaly ji 1010 – 1029) a látá především místní návštěvníky.

Atmosféra chrámu je cítit pokorou a vírou, nejedná se o chladnou památku, ale o živé a tlukoucí srdce gruzínské církve, kam přijíždějí lidé z celé země modlit se a rozjímat.

Druhým důležitým lokálním „svatým“ místem je klášter Džvari. Před lety byl společně s ostatními místními památkami zapsán na seznam UNESCO. Jedná se o ortodoxní klášter z 6. století stojící na vrcholu kopce nad soutokem řek Mtkvari a Aragvi, odkud je nádherný výhled na město. Do Gruzie přinesla podle pověsti křesťanství svatá Nino a bylo to právě v tomto místě, kde vztyčila obrovský dřevěný kříž. Za posvátným symbolem putovali lidí z širokého okolí a v roce 545 zde vznikl malý kostelík. Klášter byl později obehnán obranými hradbami, které můžete vidět dodnes.

Pevnost a legenda

Jen pár kilometrů za městem je možné nalézt pevnost jménem Bebris Tsikhe. Zvláště pro fotografy je tohle ideální místo pro skvělé obrázky. Z vrcholku malého kopce shlíží na celé město. Kdysi patřila k významným opěrným bodům v Kartli, jak se kdysi kraj nazýval.

K hradu se váže legenda o dvou sourozencích. Jejich otec Simon jim svěřil správu oblasti a po jeho smrti zde začali vládnout. Bezcitný Mamuk však uvalil na své poddané obrovské daně a když se ho jeho krásná sestra Makrine pokoušela od tvrdých praktik odradit, zavřel ji do věže.

Mamuk dřel rolníky z kůže a když jim jednou nabídl polévku, která byla řídká a nechutná, vylili ji. To rozčílilo Mamuka a začal je honit. V ten moment ze země vylezli hadi a začali ho obklopovat. Ve chvíli děsu slíbil, že povede zbožný život, pokud ho zachrání. Jeho sestra vše sledovala z věže a za bratra se modlila. Bůh Mamuka zachránil. Stal se z něj mnich a jeho sestra vstoupila do kláštera. Když Makrine zemřela ve věku požehnaných sedmdesáti let, přišel na pohřeb i její bratr. Řekl, že oba splnili svůj úděl a zemřel. Proto nesou ruiny název Bebris Tsikhe neboli Pevnost starších. I v okolí města Mccheta je řada úchvatných památek a pokud zavítáte do Gruzie, tak ji rozhodně nevynechejte.