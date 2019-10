STOPEM SE PSEM PO ASII: Chtěl jsem se usadit a pořídil si štěně. A pak jsme vyrazili společně

Cestovatel Slávek Král se na cesty vydává se svou fenkou Corey, která ho věrně doprovází a nevadí jí ani stopování. Právě stopem spolu procestovali Asii a nejen ji. Své zážitky z cest budou teď pravidelně sdílet se čtenáři serveru Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Momentálně cestujete se svojí fenkou Corey. Jak vás vůbec napadlo stopovat se psem?

Chtěl jsem se vlastně usadit. Po návratu z půlroční cesty Afrikou, kde jsem prostopoval 14 zemí, jsem si řekl dost! A pořídil si border kolii Corey. Brzy mě ale kamarádi napsali, že jedou do Itálie. S díky jsem odmítl, že mám štěně a šel jsem na stopa z Prahy do Plzně. A úplnou náhodou jsem si stopnul boží partu jedoucí do Švýcarska. „Nevadilo by vám zajet v Plzni ke mě, abych si tam vzal stan a spacák?“ Nevadilo, a už jsme jeli Švýcarsko a Itálii. Měsíc nato jsem přednášel v Rumunsku a projeli jsme potom celý Balkán, kde nás uchvátila Albánie a Černá Hora. A já přišel na to, že Corey má ráda cestování stejně jako já.

Lidovky.cz: Tím i začala vaše poslední cesta?

Vlastně ano, přijel jsem domů a koukám do mapy, kam se dá nejdál dostat po zemi. Jelikož pejsci nesmí a já nechci létat. Japonsko mi přišlo jako skvělý nápad. Už jsem tam byl a ta země mě naprosto uchvátila. A věřte nebo ne za 5 týdnů jsme ve Vladivostoku koukali na Japonsko - přes moře.

Lidovky.cz: A jak byste svou cestu popsal?

Japonsko nebude, ale cestování se psem, které tady zatím nebylo, neuvěřitelné příběhy o byrokracii, vedro a úžasní lidé. A jak to celé dopadlo můžete sledovat každou středu na Lidovkách.

Lidovky.cz: Které dokumenty jste s sebou potřeboval?

Čip, očkování, pas, razítka na razítka a potvrzení na potvrzení pro psa a víza do Ruska pro mě.

Lidovky.cz: Když necestujete, co děláte?

Travel stand-up comedy, přednáším o svých cestách, vedu workshopy pro školy o tom, jak lowcostově cestovat, jak si najít práci v zahraničí, nebo jak se naučit jazyk za 3 měsíce. Mám kurzy pro firmy: „Cestování jako nástroj pro rozvoj v osobním i pracovním životě“, přednáším na konferencích, festivalech nebo domovech důchodců. Cvičím svého psa a pořádám TRAVEL STAND-UP FESTIVAL.