STOPEM SE PSEM PO ASII: Ale já neumím plynně rusky. To zvládneš, říká policista a jedeme k soudu

Cesta do Japonska skončila, ale dobrodružství právě začíná. Minule nás nepustili na trajekt do Japonska ani do Jižní Koreji a ještě nám zamítli víza do Číny. Musíme se vrátit 7 tisíc kilometrů do Kazachstánu a překročili jsme tak délku pobytu v Rusku. Horší už to být nemůže.

Pokud sledujete příběh dlouhodobě, tak víte, že cesta na hranice byla jedna z nejnáročnějších v mém životě. Po dlouhých šesti dnech se nám podařilo dostat na hranice a teď to teprve začne!

O CESTOVATELI Slávek Král cestuje již 9 let. Dvakrát objel svět stopem a na každém obydleném kontinentu strávil minimálně půl roku. Momentálně cestuje se svojí fenkou Corey. Přednáší a pořádá Travel stand-up festival.



Celník mě hned upozornil, že víza už mám propadlá. Vysvětlil jsem, co se stalo, a on že zaplatím pokutu. S tím jsem počítal a tak říkám: „Můžu zaplatit cash, nebo kartou?” Celník se na mě usmál a odpovídá: „To nebude tak jednoduchý, kámo,” a odvedl mě i Corey k nadřízenému.



Samozřejmě, že anglicky nikdo na hranicích neumí a znovu jsem vše vysvětlil v ruštině. Schopnost vysvětlit problém se mi bude brzy hodit, ale zatím netuším, co mě čeká. Sedím několik hodin na celnici a pozoruji zmatek všude kolem, poslouchám hovory vysílačkou a koukám, jak celníci pracují .. Nestíhám se divit.

Najednou končí šichta a všichni předávají svojí práci, nastupují do dodávky a já dostávám pokyn, že jedu taky. Odváží mě do 50 kilometrů vzdáleného města Cherlak na policejní stanici. Hlavní šéf vejde dovnitř a já s Corey za ním. Dostáváme pokyn, že pes na policejní stanici nemůže. Šéf z celnice se podívá na policistu a suše konstatuje: „Tady pes bude,” a je jasno, poté vysvětluje můj problém, koukne na mě: „Už nejsi můj problém.“ A bez rozloučení odchází. Znovu a znovu vysvětluju, co se stalo. Odevzdávám telefon, notebook a krosnu k nahlédnutí. Tyhle taktiky moc dobře znám, telefon i notebook mám v angličtině a vím, že tomu nikdo stejně nerozumí. Jediné, o co jde, je můj přístup a řeč těla. To zvládám bravurně, dokonce se nabízím jako překladatel, ukazuji fotky z cest, a kde co v počítači mám.



Musím přiznat, že nálada na policejní stanici je víc než příjemná. Většina policistů jsou mladý kluci, je to samý vtípek. Všichni se mi vlastně snaží pomoct. Až na jednoho staršího policistu, budeme mu říkat třeba Eda. Taky se mi snaží pomoct, to ano, ale je úplně blbej.

Mou cestu můžete sledovat na: Facebook

Instagram



http://www.tadytada.cz/



Je devět večer a všichni odchází domů. Já dostávám pokyn, že můžu spát na chodbě na zemi, protože na záchytku do cely nemůže pes. Nafouknu si karimatku a jdu spát. V jednu ráno ale přichází Eda, že přece nemůžu spát na zemi a že musím do hotelu. Několikrát mu vysvětluji, že v hotelu neubytujou psa, ale je to Eda. Balím se a jedeme do prvního hotelu. Eda to prý zařídí. Po 15 minutách se vrací se slovy: „Tady psa neubytujou,” a jedeme do druhého a třetího hotelu. V půl třetí ráno, utahaný, unavený to s Edou vzdávám a jdu s ním, vysvětlím majiteli hotel, že chci spát na chodbě na zemi, že mam nafukovačku. S tím souhlasí a já můžu jít konečně spát.



V sedm ráno mě budí Eda, že jedeme zpátky na stanici a půjdu před soud. Také mi vysvětluje, že nemají překladatele a pokud nechci čekat další 3 dny než nějakého seženou, tak musím před soudem říct, že umím plynule rusky. „Ale já neumím plynně rusky!” To zvládneš, dodává a jiní policisti mě odváží k soudu. Tam pes nemůže a musím jej přivázat venku na policejní stanici.

Zasedá soud.

„Umíte plynule rusky?”

„Da! ja všo paněmáju,” odpovídám a dostávám další otázku které nerozumím. Naštěstí už skvěle umím popsat svůj problém a tak vysvětlím celou situaci.

„Na to jsem se sice neptal, ale ok,” odpovídá soudce a dává mi další otázku, nerozumím ani slovo. Tak to pokračuje dlouhých 20 minut a na konci mi soudce říká.

„Dobře, máme tady dvě možnosti, buď dostaneš pokutu nebo .. Něco, čemu jsem zase nerozuměl.”

Volím pokutu a hlavou mi proběhne: staralo se o mě tak 40 lidí, pětkrát mě převáželi policejním autem, spal jsem na policejní stanici a soudce musel jít v sobotu do práce. Když to bude pod 10 000 korun, tak je to vlastně ok. Udělal jsem chybu a za tu zaplatím, to je fér. V tom soudce povídá: „Zaplatíte pokutu 1000 rublů (362 korun).”

Je ale sobota a banky jsou zavřené, převáží mě tedy ke speciálnímu bankomatu na pokuty. Ten ale bere pouze ruské karty a pokutu za mě platí policista!! Tomu dávám cash a můžu jet zpátky do Omsku na jakousi stanici, kde si musím prodloužit víza. Zašel jsem do obchodu koupit si něco k jídlu a cestou mě zastavovali lidi.

Země, které Slávek Král procestoval

„Tak jak si dopadl u soudu? Dobrý?” A já si uvědomil, že už mě zná celé městečko.

Přes couchsurfing se ubytovávám u Ekateriny a Daniela v Omsku, kteří mě naučili mít rád Rusko. Vyřídit prodloužení víza trvalo další 4 dny a bez nich bych to nikdy nezvládl. V Rusku jsou úžasní lidé, ale strašná byrokracie.

Tento týden byl jeden náročnější zážitek, ale o tom cestování je. Cestování tě má naučit postarat se sám o sebe, naučit se jazyk a řešit nestandardní situace. Zpětně jsem za tuto zkušenost vlastně rád i když bych to nikomu nepřál. Přesně to se snažit předat na svých přednáškách. Vtipnou formou ukazuji, že i zdánlivě neřešitelné situace se vyřešit dají. Můj Travel stand-up: stopem se psem v Asii můžete vidět brzy v Ostravě, Plzni a Praze.