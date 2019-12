STOPEM SE PSEM PO ASII: Do Kyrgyzstánu aneb Jak těžké je získat další víza

Proč Kyrgyzstán? Ten na cestě z Čech do Japonska není! Minule jste se mohli dočíst, jak psa nepustili na trajekt a žádné Japonsko nebude, do toho nás vyhostili z Ruska a my vymýšlíme náhradní plán cesty. Kyrgyzstán mám rád, byl jsem tu před třemi lety. A tak jsem zvolil základnu v Biškeku, kde jsou všechny ambasády.

Bektemir Mamayusupov - nejznámější kyrgyzský herec, a nutno také dodat, že také jediný kyrgyzský herec, s nímž jsem se potkal, natočil v roce 2013 film „Salam, New York!”, který se stal hitem ve Střední Asii. A jsem se s ním potkal? Před třemi lety jsem se vydal na spontánní výlet. Chtěl jsem za čtyři dny objet jezero Issuk-kul stopem. Tam jsem zažil nejhorší stop v životě. Stopl jsem si rodinku šesti lidí a nikdo se se mnou nechtěl bavit - hrozný! I když jsme měli společnou cestu, nechal jsem se vysadit na kruhovém objezdu.



Během minuty jsem si stopl auto plné mladých lidí. „Nevejdu se sem,” říkal jsem jim. „Vejdeš, auta máme dvě,” na to oni a batoh cestoval v druhém autě. Úžasná parta a já si hned pomyslel, že s nimi pojedu kamkoliv. Po chvíli mi právě Bekka navrhl, že jedou na čtyřdenní výlet a jestli se nepřidám. Yes! Ale výlet to byl do hor s nadmořskou výškou až 5 000 m n. m., a když máte jen kraťasy a triko, to není dobrý nápad. Ale vyrazili jsme. Byl to jeden z nejlepších výletů v mém životě. Shrnul jsem to v tomto videu.



S Bekkou jsme se potkali i nyní a poskytl mi zázemí na prvních pár dní, než sám zjistím co se sebou. Na cestovatelském webu Cestolet.cz jsem začal kontrolovat vízové podmínky do jednotlivých států. Tento server vám na jednom místě řekne základní informace o daném státu, ale i bezpečnost, počasí, víza, ceny, mapu, hodnocení uživatelů, druh zásuvky nebo nejlevnější letenku.

Zjišťuji, že nové sérologické vyšetření pro Corey a víza pro mě budou trvat minimálně dva týdny. Hledám si práci, abych se náhodou nenudil. To zase nastartuji server Workaway.info, kde jsou desetitisíce různých dobrovolničení na statisících místech světa... Prostě hodně. Obepisuji ty v okolí a za šest hodin mám práci. Budu Youtuber pro hostel. Člověk se musí umět prodat a já mám sebou slušnou techniku na natáčení videí: GoPro a stabilizátor plus kvalitní foťák. Sociálními síťemi už se nějaký ten pátek živím a teď se to všechno hodí v Biškeku na hostelu, kde jim budu spravovat Facebook a Instagram, to nevymyslíš. Štěstí se vždycky musí jít trošku naproti. Pejsek samozřejmě nemůže do hostelu, budeme tedy spát na zahradě ve stanu, na což jsme poměrně zvyklí.



Získat mezinárodní sérologické vyšetření pro Corey není tak lehké, jak by se mohlo zdát. Ve zkratce jdeme na první veterinární stanici, pošlou nás na druhou, tam nás pošlou na třetí, tam nás pošlou do laboratoře. V laboratoři jsou překvapení, že jdeš bez krve, pošlou tě zpátky na třetí veterinární stanici.

Tam nám řeknou, že krev dnes neodeberou, ať tedy přijdeme zítra, a tak vyrážíme druhý den a ten stejný týpek, co nám včera řekl, že to nejde, odebere psovi během pěti minut krev - to byste ho zabili. Zpátky do laboratoře a prý za dva týdny to bude. Na přesuny nemůžeš použít městskou dopravu (nevezmou psa), všechno je min. hodinu chůze od sebe a je krásných 40 °C. A abych příběh doplnil, po 2 týdnech mi řekli že to není mezinárodní sérologický vyšetření a že vlastně mimo Kyrgyzstán neplatí - no to byste je zabili podruhé.



Víza stejná písnička, znovu mi zamítli víza do Íránu a zamítli mi i Afghánistán. Írán se mi naštěstí napotřetí podařil a Afghánistán vyzkoušíme v dalším státu. Já to řešení papírů prostě nesnáším.



Dnes jsme byli trochu edukativní, příště zůstaneme celý týden v jednom hostelu. Nuda? Nemyslím si, střihnu si totiž přednášku, pub quiz, narozeninovou a palačinkovou párty, koupačku, několik výletů, místní divadlo i muziku a potkáme několik zajímavých cestovatelů.