STOPEM SE PSEM PO ASII: Kazašské město uprostřed stepi a první sultán

Minule jsme přejeli Ural a dostali se do Azijské části Ruska. Dnes to vezmeme na krátkou návštěvu do Kazachstánu.

Astana je supermoderní město, kde nenajdete wi-fi. Celé město je takové naruby. Bývalý prezident Nazarbajev sám sebe nazývá Nur Sultán (v překladu první sultán) vybudoval tohle město uprostřed stepi. Aby ukázal, že na to má. Využil peníze daňových poplatníků (čti jeho), plus stát neskutečně zadlužil. Aby utvrdil svou moc, změnil hlavní město z historického a největšího města Almaty právě na Astanu. Korunu tomu dodal, když město po sobě přejmenoval. Nově se tedy hlavní město uprostřed stepi jmenuje Nur-Sultan. Bohužel málokdo si v chudém státu jako je Kazachstán může dovolit bydlet v moderním městě, a proto město zeje prázdnotou. Na chodníku potkáte lidi jen zřídka a silnice jsou prázdné. Je špatné, když jeden panovník vlastní a ovládá vše, a nikdo mu v tom nemůže zabránit. Kde mě můžete sledovat? www.slavekkral.cz

www.standupy.cz



na Facebooku a tady

tady na Instagramu Korunu tomu ale dodal můj hostitel přes couchsurfing Salaman. Salaman, ač budoucí konzul ve Francii, byl tak trošku mimo. Já, jakožto správný host, jsem dotáhl vodku a pár piv. Salamanovi nevadilo, že je ramadán, a že je muslim. Později to ale vadilo mně. Trošku se přiopil a asi se rozhodl, že vyzkouší nové věci. V Kazachstánu je „gay otázka“ zakázaná. Nesmí se o tom ani mluvit. Zde mě však poprvé zachránil můj pes. Na povel umí zaštěkat a tak jsme společně vyhnali Salamana z pokoje. Ráno se omluvil na alkohol a přislíbil, že už ke mě do postele lézt nebude.

Ve městě Petropavl jsem na uvítanou dostal pivo Kozel. Kozel se vyrábí v Rusku, ale aby zvýšili prodej, nechávají etiketu v češtině. O cestovateli Slávek Král cestuje již 9 let. Dvakrát objel svět stopem a na každém obydleném kontinentu strávil minimálně půl roku. Momentálně cestuje se svojí fenkou Corey. Přednáší a pořádá Travel stand-up festival. Ve městě Pavlodar jsem potkal skvělého týpka. První mě vzal k největší mešitě ve Střední Asii a potom se rozhodl, že mi ukáže svou oblíbenou restauraci. „Jaké si dáš maso?” zeptal se. Odpověděl jsem, že bych si dal vepřové a čekal jsem na odpověď. Po krátkém tichu jsem řekl: „Ale vždyť vím, že jste muslimové, dělám si srandu, jasně, že si dám koně.“ Kůň je totiž národní jídlo. Sami Kazaši o sobě říkají, že milují koně, jezdí na nich, bydlí s nimi, spí ve stejné místnosti a jí je.

Aktuální přednášky 24.10. 2019 Znojmo

1. – 3. 11. 2019 festival Caminos



4. 11. 2019 Havlíčkův Brod



5. 11. 2019 Přerov



6. 11. 2019 Břeclav

A zpátky do Ruska, ve městě Omsk jsem se rozhodl vyzkoušet Transsibiřskou magistrálu a vydal jsem se na nádraží. Velice mne ale rozčaroval přístup. „Ano, vezmeme psa, ale musíš si zaplatit celé kupé.“ Z Omsku do Irkutska (2400 km) by to vyšlo asi na 10 000 korun. Vesele jsem se tedy vrátil na stopa.

A na co se můžete těšit příští středu? Bajkal! Slávek Král