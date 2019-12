Středisko St. Anton. Lyžařská velmoc Rakouska v prašanu

St. Anton je jedno z „neledovcových“ rakouských středisek, kde se dá už v polovině prosince sklouznout na více než 100 km sjezdovek. Tyrolské středisko tvoří se sousedními areály největší lyžařskou arénu Rakouska a aktuálně láká lyžaře nejen na novou kabinkovou lanovku, ale i na štědrou nadílku čerstvého sněhu.

Aktuálně je v St. Antonu v provozu 104 km sjezdovek a každým dnem se otevírají další tratě. Díky sněžení v posledních dnech se středisko těší ze 45 cm nového sněhu a na sjezdovkách tak momentálně leží krásných 95 cm sněhu.



V době naší návštěvy (10.-12.12.) ještě nebyla v provozu část Rendl a zadní sjezdovky Stubenu, dá se ale předpokládat, že o víkendu budou v provozu další části střediska. Na ranní manšestr jsme tedy tentokrát zamířili na osvědčenou sjezdovku Osthang Einfahrt spouštějící se hlavního vrcholu Galzig. Na rozježdění nám tu vyhovuje akorátně prudký profil a dálnicovitý charakter sjezdovky, jenž tu mnoho sjezdovek nemá.

Sjezdovky v St. Antonu jsou spíše užší, často členité a laděné do sportovního stylu. Některým modrým sjezdovkám by tu svědčilo spíš značení červené, což může být pro leckteré méně zkušené lyžaře čárou přes rozpočet. Takovou vlídnou modrou pro začátečníky může být sjezdovka St. Christoph, která se v pohodových zatáčkách svažuje z vrcholu Galzig do vesničky St. Christoph.

Naopak velmi sportovní jízdu si užijete ve Stubenu na červené sjezdovce Albona, která je dlouhá, členitá a nabídne prudké padáčky i carvingová prostranství a líbit se bude hlavně milovníkům rychlosti. Díky tomu, že aktuálně jde o jedinou otevřenou sjezdovku Stubenu, tu nebyl nával a na sjezdovce jsme lyžovali sami.

St. Anton je rovněž mekkou freeridingu a díky nové sněhové nadílce už svoje „lopaty“ můžou žhavit i vyznavači jízdy ve volném terénu. Výhodou místního freeridu je, že vás na žádaná místa dostanou lanovky, takže není třeba šlapat za své. Místy je čerstvý sníh po pas, místy je odvátý, takže je lepší využít služby místního Guida, který vás provede osvědčenými lajnami. Doporučujeme využít lyžařskou školu u nástupu sedačkové lanovky Gampenbahn.

Letošní horkou novinkou St. Antonu je ovšem desetimístná kabinková lanovka Schindlergratbahn, která nahradila starou trojsedačku na vrchol Schindlergrat. Nová kabinka vede nejen na vrchol Schindlergratu, ale pokračuje ještě dalších 420 m severovýchodně pod něj.

U nástupu kabinky si můžete rozhodnout, jestli půjdete vstupem „For Expert“ nebo „For family“. Zatímco kabinka „For Expert“ se otevře na vrcholu Schindlergrat, kabinka „For Family“ pokračuje dále pod vrchol, takže se méně zkušení lyžaři vyhnou úvodnímu prudkému sešupu ze Schindlergratu.

St. Anton v kostce: Vzdálenost z Prahy 6 h 20 min



Celodenní skipas dospělý 56,50 eur*



Celodenní skipas mládež (ročník 2000 – 2003) 51,50 eur



Celodenní skipas dítě (ročník 2004 - 2011) 34 eur



Celodenní skipas senior (ročník 1945 a výše) 27 eur



www.stantonamarlberg.com



www.vallugahotel.at



Parkování parkoviště přímo v St. Antonu placená, výhodnější je použít skibus, nebo hotelový minibus zdarma

* Ceny jsou platné v hlavní sezoně od 21.12.2019 až 3.4.2020.

S otevřenými sjezdovkami se otevírají i bufety a restaurace, už teď si ale můžete dopřát mezinárodní kuchyni v Galzig Bistru v centru St. Antonu, masové speciality v BBQ Station na vrcholu Trittkopf nebo si můžete jen tak posedět s aperolem na prosluněné terásce nové hospůdky Thaja a kochat se můžete nejen výhledem na hory, ale i na pocukrovaný St. Christoph.



Pokud se do St. Antonu rozhodnete vyrazit ještě před Vánoci, určitě si nenechte ujít „Adventzauber“, tedy komorní vánoční trhy v parku před Muzeem, kde si za zvuku vánočních koled můžete vychutnat punč s horkými kaštany. Trhy se budou konat jen vybrané dny 15., 21. a 22.12.

Ubytovaní jsme byli v hotelu Valluga, který nabízí luxusní pokoje ve švédském stylu, wellness se saunami a bazénem, malou tělocvičnu a samozřejmě možnost polopenze s výtečnou gastronomií. Večer můžete posedět v křesílkách u krbu nebo si s přáteli zahrát kulečník.