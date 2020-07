Středočeský Monínec. Dětský revír a traily pro všechny

Co do rozlohy, patří Monínec mezi menší české areály, co do počtu aktivit a atrakcí, jde o jedno z nejnadupanějších středisek u nás. V bikeparku se děti naučí na kole, v bazénu plavat, v lanovém parku potrénují obratnost a za výkony se odmění v Aktivity parku třeba na vodní maxiskluzavce.

Už při příjezdu na Monínec nás u jeho spodní lanovky zaujaly nafukovací atrakce, a jakmile jsem mezi nimi rozpoznala vodní maxiskluzavku, ani na chvíli jsem v teplém letním dni neváhala a skočila rovnou do plavek. Vodní maxiskluzavka je totiž 100 m dlouhá, takže v rámci jedné jízdy stihnete jet po kolenou, po zádech, po břiše… Měla jsem trošku obavy, že mi to nepojede, pak mě ale instruktor na startu postříkal vodou a frčela jsem rychlostí, která mě až překvapila! Finální bazének mě ale spolehlivě zastavil a já jsem si to celé musela dát ještě dvakrát, protože i tahle „dětská“ atrakce vyplavuje adrenalin, a žádný dospělák se nemusí stydět si to vyzkoušet taky?

Monínec v kostce: Vzdálenost z Prahy 1 hod 24 min

1 jízda nahoru dospělí 85 Kč



1 jízda nahoru dítě/senior 65 Kč



Celodenní jízdné 420 Kč



Celodenní vstup do Aktivity parku 490 Kč



3 jízdy na Maxiskluzavce 90 Kč



Zapůjčení elektrokola 4 hodiny 650 Kč



Webové stránky střediska

Maxiskluzavka je součástí Aktivity parku, stejně jako bungee trampolíny, letní tubing nebo obří kuličková dráha, která měří také 100 m. Na všechny tyto atrakce vás vyveze pojízdný pás, takže zbyde víc sil na zábavu. Lístky na jednotlivé aktrakce si zakoupíte přímo v půjčovně u Aktivity parku, kde se dá dále zapůjčit kolo nebo zakoupit drobné občerstvení. Ceník Aktivity parku zde.

Do Aktivity parku spadá také Lanáček, tedy lanový park u hlavního parkoviště, který je určený malým dětem – překážky jsou tu v nízké výšce a dostatečně zabezpečené sítěmi. V rámci lanáčku si děti mohou vyzkoušet dokonce i lukostřelbu. Větší děti můžou samozřejmě vyzkoušet i regulérní lanový park kousek nad lanáčkem. Uvedené aktivity plus paddleboarding, jízda na voru nebo discgolf jsou součástí tamního animačního programu, který si tu letos získal na popularitě. Animační program je týdenní a každý den v programu něco jiného. Nejmenším dětem se bude líbit i na terasách pod hotelem Monínec, kde najdou dětské hřiště s houpačkami, klouzačkou, prolézačkami a pískovištěm. Spodní patro terasy je pak tvořené venkovním bazénem s posezením a výhledem do středočeských kopečků. Komu by byl bazén málo, může se jet vykoupat do nedalekého Pilského rybníku s travnatou i písčitou plážičkou – od hlavního parkoviště u dolní stanice lanovky tam v pohodě dojdete za 5 minut pěšky. Vstup do bazénu i do rybníku je zdarma. My jsme na Monínci nejvíc času hned po skluzavce trávili v bikeparku, který je díky jednoduchým tratím vhodný na naučení pro začátečníky i děti. Ne nadarmo si Monínec pro své bikové kempy vybral i slavný biker Pepa Dressler. Nejjednodušším trailem tu je poměrně nový Family trail, který je vedený v dlouhých pozvolných zatáčkách a začátečníci na něm uvítají, že tu nenaberou žádnou nekontrolovatelnou rychlost, ale sami si ji případným přišlápnutím můžou regulovat. Na Family trailu se dále projedete na terénních vlnách, na jednoduchých dřevěných překážkách nebo dokonce i v rouře, která je v zimě součástí Fun line. Monínecký bikepark se mi líbí díky své hravosti, kdy je zejména úvodní část zábavná díky menším skokům a dvojáčkům – vše se dá ale pohodlně objíždět, takže každý dle svého gusta. Ve třetině kopce se tratě rozdělí na modrou a červenou, a zatímco modrá je de facto vyhlazený flowtrail, červená nabídne i nějaký ten kamenitý terén, dřevěné dropy nebo wallridy. Celkově se tu dá ale zajezdit spíš na vyhlazeném povrchu, protože bikepark je poměrně hezky udržovaný a v době naší návštěvy tu nebyly žádné rozbité sekce. Naopak, klopené zatáčky byly jak ze žurnálu! Kdo by nechtěl jen vyhlazené tratě, dá se tu na řadě míst volit obtížnější variantu po kamenitých sekcích, na kterých se tu jel i Český pohár ve sjezdu. Z Monínce startuje i několik doporučených cyklotras různých délek. Chcete-li vidět co nejvíc a máte fyzičku, dejte si cyklostrasu Za vodní tvrzí, která má 36 kilometrů a protáhne vás po lesních a zpevněných cestách přes městečko Jistebnice a kolem vodní tvrze Starý Zámek. Pokud se vám nechce tolik šlapat, můžete se zajet podívat jen do blízké osady Ounuz, což je živý skanzen lidové architektury, který se nachází jen půlkilometru od výstupní stanice lanovky. Tato osada vám bude povědomá z pohádek Pyšná princezna nebo Honza málem králem, které se tu natáčely.

Před výletem se můžete u výstupu lanovky zastavit u České poštovny, což je nejstarší česká poštovna, která léta bývala na Sněžce, a tak byla i nejvýše položená. V roce 2009 byla přesunuta do kempu na Javorové skále nedaleko Monínce a od roku 2019 si ji můžete prohlédnout jen pár metrů od výstupu sedačkové lanovky přímo na Monínci.