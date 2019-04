Šumavský bikepark Špičák se na léto otevře začátkem května, nejdříve od roku 2006

Špičák (Klatovsko) Letní sezona v největším sportovním areálu západočeské Šumavy Ski&bike Špičák začne letos už 1. května. Až dosud musely s ohledem na ochranu přírody letní aktivity začínat až o prvních červnových víkendech. Letos poprvé se správci sportovního areálu dohodli s CHKO Šumava na dřívějším startu sezony. Provoz zahájí lanovka, rozhledna na Špičáku i všech šest tratí bikeparku.

Kromě 1. května budou tyto aktivity v provozu ještě o víkendu 4. a 5. května, 8. května a další víkendy až do 9. června. Od 15. června začíná každodenní provoz, který potrvá do 15. září, řekl ve středu mluvčí areálu Karel Samec. Letní sezona začne tak brzo poprvé od roku 2006, kdy Ski&bike Špičák začal s letními aktivitami. Do 9. června budou v provozu ve zkrácené provozní době od 10:00 do 16:00. Kratší provozní doba o prvních víkendech byla jednou z podmínek ochránců přírody, další je například otevření naučných stezek k Černému a Čertovu jezeru a cesty na Rozvodí až od 15. června.



„Jednali jsme o této možnosti několik let a stálo nás to hodně úsilí, ale nakonec jsme se správou CHKO, jí nadřízeným Národním parkem Šumava a dalšími institucemi našli společnou řeč. Výměnou za dřívější zahájení letní sezony jsme se zavázali k respektování řady věcí spojených s ochranou zdejších rostlin a živočichů, hlavně chráněných ptáků, jako tetřev hlušec, datlík tříprstý a jiných,“ řekl Kasík. Požádal turisty a bikery, aby respektovali zkrácenou provozní dobu, dbali na ochranu přírody a vstupovali jen na povolená místa. Ochránci přírody budou úvodní dny letní sezony v areálu a jeho okolí sledovat a vyhodnocovat.

Bikery letos čeká už od 1. května zrekonstruovaný horní úsek trati Black Friday. „Vylepšili jsme její povrch, aniž bychom zasáhli do jeho přírodního charakteru, na čemž si my hodně zakládáme a bikerská komunita to oceňuje. Přidali jsme tady ještě jeden atraktivní skok přes trať, kde si jezdci mohou vybrat, zda ji přeskočí nebo úsek objedou jinudy,“ popsal Jan Kasík, který má bikepark na starosti. Ostatní novinky letní sezony areál představí před 15. červne