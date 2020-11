Švédsko situaci zvládá. Roušky jsou jen doporučené, platí pouze zákaz akcí nad 50 osob, líčí Čech

Marcel Jurek žije a pracuje ve Švédsku, které současnou pandemickou situaci zvládá, již skoro rok. „Lidé se mají možnost vrátit do kanceláří nebo i nadále pracovat z domova. Veškerá nařízení která známe z Čech, jako roušky, hygiena rukou a sociální distanc, jsou tady celou dobu nařízené jen jako doporučení,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní ve Švédsku vypadá a jaká opatření zde platí?

Švédsko, potažmo Göteborg kde teď působím, jsem měl možnost zažít na vlastní kůži ještě před vypuknutím veškerých opatření. Během pandemie, když byla krajina v červených číslech, jsem strávil několik měsíců odřízlý od okolních států a taky Česka. Ve Švédsku žádný oficiální lockdown nikdy vyhlášený nebyl. Lidi, kteří si práci udrželi, dostali možnost pracovat z domova nebo na zkrácený úvazek. Město jako takové na pár kritických týdnu utichlo, protože se zrušily veškeré společenské akce, uzavřely divadla, kluby nebo atrakce. Pořád bylo všude na ulici a v obchodních centrech rušno. Na začátku dubna jsem se byl taky podívat ve Stokholmu, kde jsem mohl vidět na vlastní oči, jak si lidé užívají život navzdory faktu, že kolem řádí nejsmrtelnější virus všech dob.

Nezměnilo se to ani po létě, kdy se přistoupilo na rozvolňování. Lidé se mají možnost vrátit do kanceláří nebo i nadále pracovat z domova. Veškerá nařízení která známe z Čech, jako roušky, hygiena rukou a sociální distanc, jsou tady celou dobu nařízené jen jako doporučení. Doporučuje se cestovat jenom, když je to nezbytné a pořád také trvá zákaz akcí nad 50 lidí.



Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Švédsko je už několik dekád multikulturální krajinou s mnoha národnostmi a každá z nich se popravdě chová jinak. Mám ale pocit, že ti, kdo se cítí ohroženi, se o sebe a ostatní starají příkladně, a tak by to mělo být. I teď po rozvolnění platí doporučení, že když se necítíš dobře nebo máš jakékoliv příznaky nemoci, zůstaň doma. Já sám i lidi kolem jsme to přivítali jako velké plus a věřím, že tenhle tzv. new normal bude mít příznivý dlouhodobý dopad.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Lidi diskutují, jsou dostatečně informovaní a fungují, jako by se nic nedělo. Kdo chce být frustrovaný, může, ale nevidím kolem sebe nic, co by mě znepokojovalo.

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem?

Cestovní ruch tvoří velmi malé procento švédské ekonomiky. A v tak různorodé společnosti, jako je Švédsko, je velmi těžké říct, kdo je tady turista na návštěvě a kdo zdejší. Po dobu karantény bylo nemožné zemi opustit nebo do krajiny přicestovat, proto předpokládám, že to státní pokladnici zasáhlo. Každopádně bylo povoleno neomezeně pohybovat se po celé zemi.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Osobně prožívám situaci v těchto časech velmi pozitivně, hlavně kvůli tomu, jak se Švédi k tomu všemu postavili. New normal mi ukázal nové možnosti v osobním, ale taky v pracovním rozvoji. Protože jsme pracovali jenom 3 dny v týdnu po dobu několika měsíců, pustil jsem se do nových spoluprací (rozběhl jsem práce na novém businessu v oblasti doplňků stravy na podporu imunity a zdraví) a taky začal znova hrát a skládat hudbu. Po karanténě jsem se nejvíc těšil na rodinu a blízké v Čechách a na Slovensku.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku?

Politiku sleduji jenom občas, protože vím, že se vždy ke mně ty nejdůležitější informace nějakým záhadným stylem dostanou, ať jsem kdekoliv.

Lidovky.cz: Jak se staví občané k ohrožení koronavirem?

Mají veškeré informace, a taky snad většina i zdravý rozum k tomu, aby nepodléhali panice.

Lidovky.cz: Myslíte, že karanténa lidem po celém světě „něco dala“? Byla pozitivní, či nikoli?

Záleží na úhlu pohledu. Snažím se ve všem vidět pozitivní stránku, i když jsem realista. Řekl bych to tak, že ti, kteří se chtějí neustále posouvat dál, tak těm karanténa nabídla nahlédnutí do sebe sama, přehodnocení stávající situace a taky neskutečné možnosti realizace i v jiných oblastech, než působili doteď. Pesimisty a ty co doufají, že se všechno vrátí do starých kolejí, asi bohužel další vývoj situace nepotěší, takže jim přeji pevný nervy.

Lidovky.cz: Jak je na tom země po ekonomické stránce?

Začátkem října vyšel ekonomický report, kde se říká, že i když švédský HDP ve druhém čtvrtletí dramaticky poklesl, ve třetím čtvrtletí jsou nyní jasné známky silného oživení, protože vládní opatření poskytují podporu jak firmám, tak i domácnostem.