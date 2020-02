Systematické rozdělení zón a organizovanost. Skiareál Severák patří dětem

Severák v kostce: Vzdálenost z Prahy 1 hod 30 min

Celodenní skipas dospělí (nad 18 let) 420 Kč



Celodenní skipas děti (6-15 let) 290 Kč



Celodenní skipas junioři (15-18 let) 360 Kč



Celodenní skipas senioři (nad 63 let) 360 Kč



Děti do 6-ti let 190 Kč



Provozní doba lanovky 9:00 – 16:00



Webové stránky www.skijizerky.cz



Parkování bezplatné, přímo pod sjezdovkami