STOPEM SE PSEM: Tádžikistán a přespávání na vojenské základně

Minulý týden jsme se pokusili o prvovýstup na horu, tentokrát koukneme na to, co se událo s klukama ze Slovenska.

Najít Slováka je i není jednoduché. Vypozoroval jsem, že nikdo ze Slovenska neumí poslat polohu, nevím jak je to možné, ale spoléhat na popis místa, kde se sejdem, není zcela ideální, natož v zemi, kde skoro neexistuje internet a nevlastníme místní simkartu.

O CESTOVATELI Slávek Král cestuje již 9 let. Dvakrát objel svět stopem a na každém obydleném kontinentu strávil minimálně půl roku. Momentálně cestuje se svojí fenkou Corey. Přednáší a pořádá Travel stand-up festival.



V Safed Dara v Tádžikistánu se už kluci v okolí pohybovali celý den a vlastně čekali až dorazím z Uzbekistánu. Kohokoli jsem se zeptal na dva týpky s krosnama, tak mi přitakal, že už je ve vesnici viděl, ale kde jsou teď, netušil. Podruhé jsme měli větší štěstí. Mišo mi popsal, že je u takového velkého památníku. Obešel jsem tedy všech šest ve městě a našel jsem je úplně jinde.



Pre slovenských čitateľov: poloha sa pošle takto: zadáte adresu v Google mapách - zdieľať - messenger - vyberiete komu - odoslať

Stopovat na Pamir Highway, kde jednou za hodinu projede auto, není snadné. Hned první auto, které jsme stopli, mělo složení: řidič, jeden Čech, dva Slováci, 3 batohy, pes a v kufru byla zavřená kráva. Lépe řečeno tele a jednou za čas jsme kontrolovali, zda-li stále žije.

Denně jsme na Pamir Highway průměrně ujeli sto kilometrů. Kdybychom to jeli na kole, byl by to slušný výkon, ale na autostop nic moc. Dále jsme často bojovali s takovým moderním nešvarem. Za autostop je zde normální platit, což je naprosto v pořádku. Místní platí cca tři koruny za 10 km. Nám se ale často stávalo, že si řidiči neřekli o tři koruny, ale o 20x až 30x větší částku. Třeba se poučili od českých taxikářů. Kdo ví?

Zde příklad několika bizarních stopů: Holanďany, co měli víc jak dvoutunovou dodávku předělanou na bydlení, soláry, lednička - krásný byt. Ti nám řekli, že můžou vzít maximálně dva bez batohů, protože by to byl moc těžký náklad. Bandu osmi Tádžiků ve dvou autech, kteří nás převezli za policejní kontrolu a tam nás vysadili, že na dalším policejním checkpointu by byl problém. Později jsme zjistili, že žádný další už v okolí není. Nebo těsně před koncem vysmátý týpek, který tvrdil, že mu došla nafta, ale že za rohem už je odbočka, kde on jede doprava a my doleva a jakmile jsme odešli, tak nastartoval a jel doprava a my šli doleva, ale proč ta komedie s naftou?



Nejhorší ale byli dva týpci, co byli totálně opilí. Řidič se ani nedokázal udržet na silnici a my se rozhodli z auta vystoupit. Daleko široko nic nebylo, jen na druhé straně řeky Afghánistán. Nevím, jak je to možné, ale během 15 minut se tam objevili vojáci. „Co tady děláte? Tady být nesmíte. To jsou hranice s Afghánistánem.” Vysvětlili jsme naší historku s opilými řidiči, a že si něco stopnem a pojedeme pryč. „A co když si nic nestopnete?”

Ujistili jsme mladého vojáka, že mi si vždycky něco stopnem. Jenže auta nejezdila a my začli hrát šachy na silnici. Jeden voják nás hlídal nalevo, druhý napravo a třetí nám kecal do šachů. Po čtyřech hodinách se nás mladý voják ptal znovu.

„A co když si nic nestopnete?”

A Mišo automaticky odpověděl: „Tak si tady postavíme stan, přespíme a zítra už si něco stopnem.“

„No to nemůžete, Afgánci občas střílí na druhou stranu řeky.”

„A tos nám nemohl říct dřív než po 4 hodinách čekání?”

„A proč si myslíš že vás tady celou dobu hlídáme,” to nám sklaplo.

„Můžete ale spát na vojenský základně.” A já nato nadšeně: „Super, na vojenský základně jsem zatím nespal.”

Za dva týdny se toho stalo mnoho, s klukama se loučíme ve městě Chorog a každý jsme jeli jinam. Příští týden nás čeká jeden z největších zážitků celé cesty. Pronajmeme si totiž oslíka a vyrazíme do hor.