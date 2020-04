Tchaj-wan pandemii zvládá bez nouzového stavu. Lidé v karanténě jsou sledováni mobilem, říká Čech

Pavel Doubek se na Tchaj-wan přestěhoval na začátku minulého roku kvůli postgraduálnímu výzkumu v oblasti lidských práv. „Situace je zcela odlišná. Na rozdíl od Česka, Tchaj-wan zareagoval na epidemii okamžitě a uvedl v činnost celou řadu preventivních opatření, včetně vyhledávání zdrojů nákazy a zabezpečení společnosti ochrannými pomůckami. Díky tomu nemusel následně přijímat tak zásadní restrikce, jako je plošná karanténa, uzavření škol, či zákaz vycestování,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní na Tchaj-wanu vypadá a jaká opatření zde platí?

Na Tchaj-wanu je k dnešnímu dni evidováno 393 případů nákazy (údaj z úterý 14. dubna, pozn. red.), přičemž 109 osob se již vyléčilo. Nemoci podlehlo šest lidí. Dá se říci, že díky včas nastaveným preventivním opatřením je situace poměrně klidná. Přestože se počet nakažených kontinuálně zvyšuje, v naprosté většině případů jde o „import” ze zahraničí a na území Tchaj-wanu se nemoc fakticky nerozšiřuje.

Lidovky.cz: Jestli nějaká opatření nařízená vládou jsou, dodržují je lidé? Hrozí jim za nedodržování postih? A jaký?

Omezením je 14denní karanténa pro všechny občany a rezidenty Tchaj-wanu, kteří se vrátí ze zahraničí. Lidé v karanténě jsou sledováni pomocí mobilního telefonu, a pokud by se stalo, že se někdo z karantény vzdálí, mobilní systém jej okamžitě vystopuje a hrozí mu vysoká pokuta. Dalším omezením je povinné nošení roušek ve zdravotnických zařízeních. Za bezdůvodné odložení roušky hrozí vysoká pokuta. Toto opatření je však pochopitelné s ohledem na rizikovost nemocničního prostředí. Opatření jsou ze strany veřejnosti na 99,9 % dodržována. Roušky lidé nosí i venku na ulicích, na úřadech, ve školách, přestože nejde o povinnost.

Lidovky.cz: Přicházejí lidé o práci?

Vzhledem k tomu, že nebyl omezen volný pohyb, nebyla vyhlášena žádná lokální ani celková karanténa, lidé normálně chodí do práce, do škol, navštěvují sportovní centra, koupaliště, koncerty, a tak podobně. Proto žádné propuštění nebo krachy firem nepozoruji. Nelze vyloučit, že v důsledku celosvětového útlumu ekonomiky někdo o práci přišel, není to však běžný jev.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Dá se říci, že život nijak zásadně nevybočil ze zajetých kolejí. Samozřejmě, že se lidé o situaci hodně zajímají a jsou ve střehu s ohledem na geografickou blízkost Číny, kde nákaza vypukla. Celkově však vnímám velkou důvěru lidí v místní vládu a systém zdravotní péče. Současně jsou lidé zodpovědní, nosí roušky, používají dezinfekce rukou (ty jsou fakticky ve všech školách, sportovištích a úřadech).

Lidovky.cz: Je na Tchaj-wanu dostatek ochranných pomůcek (roušek, respirátorů, dezinfekce)?

Ano, roušek i respirátorů je dostatek. Již 20. ledna vláda oznámila zásoby 44 milionů roušek a 1,9 milionu respirátorů N95. Postupně Tchaj-wan navýšil výrobu roušek na sedm milionů kusů denně. Jsou navíc dostupné každému i cenově, neboť cena za jednu roušku vychází přibližně na 4 koruny. V těchto dnech navíc Tchaj-wan začal ochranné zdravotní pomůcky vyvážet a zdarma poskytovat celé řadě zemí, včetně České republiky.

Lidovky.cz: A používají lidé rukavice či roušky?

Zatímco roušky používají téměř všichni, rukavice jsou typické zejména ve zdravotnictví, potravinářství a ve službách. Při běžném pohybu jsem nošení rukavic příliš nezaznamenal.

Lidovky.cz: Dokázal byste porovnat situaci na Tchaj-wanu a v Česku?

Situace je zcela odlišná. Na rozdíl od Česka, Tchaj-wan zareagoval na epidemii okamžitě a uvedl v činnost celou řadu preventivních opatření, včetně vyhledávání zdrojů nákazy a zabezpečení společnosti ochrannými pomůckami. Díky tomu nemusel následně přijímat tak zásadní restrikce, jako je plošná karanténa, uzavření škol či zákaz vycestování. Patrný je též odlišný způsob navrhování a přijímání preventivních opatření. Na Tchaj-wanu totiž existuje speciální centrální protiepidemiologické centrum, které zajišťuje jednotné a odborně podložené výstupy, na jejichž základě jsou následná opatření přijímána. Nestává se tedy, že by představitelé vlády prezentovali protichůdná či zmatečná vyjádření.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Měl jsem trochu obavy v počátku epidemie, když nebylo vůbec jisté, jak se nemoc bude vyvíjet a jak na ni Tchaj-wan zareaguje. V současné době však systému důvěřuji a obavy nemám. Samozřejmě je třeba být na pozoru, vyhýbat se přelidněným místům, chránit se rouškou a umývat si ruce. To je však naprostá samozřejmost.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví na Tchaj-wanu k ohrožení koronavirem?

Politiku sleduji zpovzdálí. Jak jsem již uvedl výše, tchajwanská vláda se těší poměrně velké důvěře a společnost je v dobré náladě. Nedávno též vláda přijala komplexní odškodňovací zákon, kterým bude stát nahrazovat ekonomické škody jednotlivcům, podnikatelům i firmám. Pociťuji však obecné zklamání z přístupu Světové zdravotnické organizace, která blokuje snahy Tchaj-wanu o členství v ní, přestože by mohla být tchajwanská zkušenost pro WHO velkým přínosem. Věřím, že v tomto ohledu bude i Česká vláda aktivní, aby se Tchaj-wan stal v budoucnu plnohodnotným členem organizace.