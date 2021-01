Testování probíhá v Austrálii zdarma, lidé čekají na vakcínu s nadšením, říká Češka

Jana Pienaar-Josifková žila nejdříve 13 let ve Velké Británii, nyní už pět let žije v australském Sydney. S manželem, který pochází z Jižní Afriky, vychovávají dvě děti. „Každý stát v Austrálii má svá vlastní opatření. Někteří lidé byli nedávno dokonce v situaci, kdy jim v polovině letu ze Sydney do Perthu bylo oznámeno, že na cestující po přistání čeká karanténa dlouhá 14 dní,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní v Austrálii vypadá a jaká opatření zde platí?

Odpověď na tuto otázku není až tak jednoduchá, jelikož záleží zejména na tom, kde v Austrálii se člověk nachází. Austrálie je rozdělena do šesti států, ty tvoří Nový Jižní Wales, Queensland, Jižní Austrálie, Tasmánie, Viktorie a Východní Austrálie. Všechny státy a dvě teritoria - Severní teritorium a Teritorium hlavního města Austrálie - mají vlastní parlamenty a samosprávu. Zbývající teritoria spravuje federální vláda.

Každý stát v Austrálii má svá vlastní opatření. Někteří lidé byli nedávno dokonce v situaci, kdy jim v polovině letu ze Sydney do Perthu bylo oznámeno, že na cestující po přistání čeká karanténa dlouhá 14 dní. Protože žiji v Sydney, budu se soustředit na opatření platná zde.



Roušky tu nebyly povinné až do začátku ledna. Všechny obchody jsou otevřené, ale existují omezení - počet zákazníků uvnitř. Obecně platí rozestupy čtyři metry uvnitř a dva venku. Většina lidí od loňského března pracuje z domova, pokud nepatří do skupiny nezbytných pracovníků. A tak je na mnoha místech úplně prázdno. Co se týká nových covid případů, v Novém Jižním Walesu jich máme méně něž deset denně. Hranice s okolními státy jsou momentálně zavřené.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Většina lidí ukázněně daná opatření dodržuje, i když všude se najde pár těch, kteří roušku nosit nechtějí. Na plážích jsou davy lidí. Nejhorší je pro Australany, když jim někdo zakáže pobyt venku. Ale pokuty za porušení nařízení jsou docela vysoké, což docela funguje.

Lidovky.cz: Jaká nařízení platila o Vánocích?

Několik týdnů před Vánocemi bylo nových případů velice málo, takže to vypadalo, že se budou opatření zmírňovat. Ironií ale je, že pár dní před svátky vypukla mini vlna v jedné části Nového Jižního Walesu, takže se nakonec zakázalo vycházení ven a oslavy s přáteli a rodinou také. Pohromadě mohlo být jen pět lidí - a to jen ze stejné části města.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe? Nejsou už lidé unaveni z neustálých změn?

Když se v březnu začal covid-19 v Austrálii šířit, lidé vyloženě bojovali o toaletní papír, těstoviny, konzervy a antibakteriální gely. Situace se ale změnila a lidé se přizpůsobili novému stylu života. Pro mnohé se život „zpomalil“. Spousta Australanů si užívá práce z domova bez dojíždění do práce a to, že mohou trávit více času s rodinou, nebo že mají více času na své koníčky. Je to ale pro některé lidi samozřejmě nezvyklá a těžká situace po psychické stránce. Technologie jsou nyní nepostradatelné a poskytují nejen přístup k informacím, ale i možnost „setkávání se“ alespoň virtuálně.

Lidovky.cz: Jak se v Austrálii staví k vakcíně proti koronaviru a kdy by měla být v zemi dostupná?

Vakcína by měla být schválená během pár týdnů a první očkování by mělo začít koncem února. Australané na vakcínu čekají s nadšením a možná i s trochu mylným očekáváním, že se pak hned vše vrátí do normálu.

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci v Austrálii a v Česku?

Situace v Česku je mnohem vážnější. V Austrálii se podařilo covid-19 držet na uzdě, ale je to možná také dané tím, že jsou zde přísná opatření v oblasti cestování a v karanténě. Mezinárodní hranice jsou zavřené od března a hranice mezi australskými státy byly několik měsíců neprůjezdné.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

V červnu se mi narodilo miminko, takže já jsem v podstatě celý lockdown prožila na mateřské dovolené. Měla jsem štěstí, že jsem letěla do Česka v únoru. Za to jsem moc vděčná, protože jsem se viděla s rodinou. Teď jen všichni čekáme, až se situace zlepší natolik, abychom se zase mohli obejmout a sejít se.

Lidovky.cz: Jak je na tom australské zdravotnictví?

Musím říct, že australské zdravotnictví je opravdu ukázkové. Covid ho samozřejmě zatěžoval a stále zatěžuje - ať už se jedná o pracovníky v nemocnicích, doktory nebo mobilní testovací stanice. Přibližně šest procent nakažených bylo ze zdravotnictví. Několik věcí se ale dokonce s covidem zlepšilo a urychlilo, jako například telehealth, což je porada s doktorem po telefonu.

Lidovky.cz: Mohou lidé chodit na testy zdarma?

Všechny testy jsou zde zdarma a nezáleží na tom, kde se člověk nechá testovat - jestli u doktora nebo v testovací stanici. Na populárních místech může být ale několikahodinová fronta. Výsledky testu dostanou lidé ten samý den nebo do 24 hodin.