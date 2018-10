Tibet očima spisovatelky: posvátné místo a vítr, který posílá modlitby

Anna Dzurenda potkala v Číně Rinpočhe „žijícího Buddhu“, to setkání bylo velmi emotivní. Dostala od něho vizitku a po dvou letech ji jedna buddhistická mniška řekla, že její učitel a má za ním jet. Trvalo několik měsíců, než Anna našla, kde je v Tibetu v 5 tis m.n.m. jeho klášter a rozhodla se za ním jet. Další ze silných momentů jejího 14-denního pobytu u Rinpočhe popisuje takto:

Jeden z nejsilnějších zážitků pro mě byl, když nám láma sdělil, že druhý den pojedeme na koních na celodenní výlet navštívit posvátné místo. Brzo ráno již bylo před domem přistaveno několik koní i s průvodci. Celkem nás vyjelo asi patnáct. Stoupali jsme do kopců několik hodin, koníci byli menší a dobře vychovaní, drželi se v řadě za sebou. Za jedním z kopců se nám otevřel nádherný pohled do menšího údolíčka, všude rostly tisíce květů ve všech barvách, nikde žádné stromy, jenom zelená tráva a nizoučké keře. Celá jedna strana údolí byla poseta praporky, na kterých jsou napsány modlitby.

Buddhisté věří, že vítr posílá tyto modlitby do celého světa. Stál tam chrám, ze kterého vyšel stařičký „indián“ s dlouhými šedými vlasy a vítal nás s rozzářeným úsměvem. Měla jsem pocit, že jsem se přenesla do filmu o mém oblíbeném hrdinovi Vinnetouovi Poklad na stříbrném jezeře. Přesně tahle scéna se odehrála na konci filmu, kdy bandité najdou tajnou jeskyni a vítá je naprosto stejný indián jako tady v Tibetu. Dokonce i pohyb ruky na uvítanou, kdy pokrčí pravou ruku, dlaň si položí na srdce a pak ji natáhne do strany, byl dokonale stejný. Užasle jsem se na něho dívala, ta scenérie přírody a chrámu byla dechberoucí.

Anna Dzurenda Anna Dzurenda se od dětství vrcholově věnovala sportovní gymnastice a atletice. Po vysoké škole začala podnikat a nyní je spolumajitelkou společnosti WE ARE SMART SPACES, zastupující kromě jiných značek luxusní audio video produkty Bang & Olufsen. Anna Dzurenda je nejen podnikatelkou, ale také úspěšnou golfistkou. S jejím milovaným sportem se seznámila až ve 38 letech, v současnosti je pětinásobnou Mistryní České republiky a na Mistrovství Evropy seniorek v r. 2017 se umístila na 12. místě. Anna vychovává syna a dceru, ve třetím manželství žije šťastně už 17 let. Jejím koníčkem je zájem o tajuplné stránky života, o dokonalou organizaci celého mystéria lidského Bytí. Jak sama říká, je otevřená světu a všemu co jí nabízí. Právě proto si odskočila i ke psaní, a vydala knihu Pohádky mého života.

Pochopila jsem, že ten muž na tomto místě žije celý život a udržuje posvátný oheň, aby nikdy nevyhasnul. Pociťovala jsem hlubokou pokoru k tomu všemu, co jsem měla před sebou. Muže, ze kterého čišela naprostá vyrovnanost a přijetí jeho životního poslání. Hlavou mi běžely otázky, jak asi prožívá dny, měsíce a roky? Na chvilku jsem mu i záviděla, že žije něco velmi výjimečného.



Zažívání prostoru, čistého bytí, jasného poslání a smyslu života... Na zpáteční cestě se začalo měnit počasí, foukal vítr a lehce zapršelo. Klesali jsme na koních opět několik hodin, až se před námi ve zhruba tříkilometrové vzdálenosti otevřelo údolí s vesnicí, kde jsme pobývali. Láma jel v čele výpravy. Nad vesnicí hustě pršelo.

Škoda, celou cestu jsme měli hezké počasí a teď na závěr zmokneme? Pokračovali jsme dál, já byla plně zabrána do zdolávání strmých stezek, kterými jsme sestupovali, a dávala jsem pozor, kam můj koník šlape. Náhle jsem si uvědomila, že jsme pořád v suchu. Zvedla jsem zrak, podívala se napravo, kde na kopcích pršelo. Podívala se nalevo, kde také na kopcích pršelo. Kdysi jsem četla o indiánském šamanovi, tzv. kurandero, prý je jako energetický had, který má nesmírnou moc. Poroučí řekám, oblakům, větru i dešti. Dokáže to pouze zasvěcenec, protože živly se k němu mohou přiblížit jen skrze znalosti, moudrost, lásku a vůli.

Tak přesně tohle jsem před sebou viděla. Napadlo mě jediné, nejenom že láma umí číst myšlenky, ale umí i rozestoupit mraky. Rychle jsem zavolala na Luka, aby to fotil. Vytáhl fotoaparát a zjistil, že se mu právě vybila baterie.

