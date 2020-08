Tip na výlet: Po stopách architekta Jana Blažeje Santiniho

5. srpna 2020 5:00 Lidovky.cz > Cestování > Aktuality

Zelená hora u Žďáru nad Sázavou Výjimečný, prodchnutý číselnou symbolikou a už více než pětadvacet let zapsaný na Seznamu světového dědictví UNESCO: to je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Není to tak dávno, co kolem rostly stromy a na kostel přes ně nebylo vidět. Všechno už je ale jinak, a tak když se z centra města vydáte na sever směrem na Hlinsko a Chotěboř, za chvíli ho uvidíte v celé kráse.

Tip na výlet: Lázně Luhačovice aneb taje pramenů i smírčích křížů Nejoriginálnější, nejúžasnější, nejkrásnější: o kostele, braném za vrchol tvorby Jana Blažeje Santiniho (1677–1723), se mluví v superlativech. Jenže by nikdy nevznikl, nebýt opata žďárského cisterciáckého kláštera Václava Vejmluvy (1670–1738), a bez Santiniho geniality by zase vypadal jinak. Opat a architekt spolupracovali dlouhá léta, udržovali přátelský vztah a navíc se oba vyznali v oblasti symboliky a kabalistické nauky, která se v návrhu uplatnila v nebývale velké míře. Pro kostel vybrali návrší nad klášterem, podle mučedníkova rodiště nazvané Zelená hora, a šlo o první velký kostel zasvěcený Janu Nepomuckému. Protože podle pověsti se po Janově smrti na hladině Vltavy objevilo pět hvězd, i kostel provází magická symbolika pětek: je vystavěný na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy, má pět vchodů, pět kaplí a pět oltářů, i na hlavním oltáři je pět hvězd a pět andělů. Dobu i jazyk Jana Nepomuckého připomíná tvar „gotických“ hrotitých oken, v lunetách nad nimi září pět pozlacených hvězd. Pět slov má i latinské slovo tacui, mlčel jsem – a nesmíme zapomenout na kupoli s dalšími hvězdami a hlavně jazykem v kruhu plamenů, z něhož prosvítají paprsky.