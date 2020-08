Tip na výlet: Tajemná řeka Punkva na dně propasti

PRAHA Letní kouzlo Moravského krasu a výlet k propasti Macocha? Kdekdo si klepe na čelo: oblíbené místo zaplaví davy výletníků a kras se promění v moravský Václavák. Jenže dětem začaly prázdniny, dospělí mají dovolenou, a patříte-li mezi ty prozíravější, vstupenky do Punkevních jeskyní máte rezervované dopředu. Ale co když ne?

Věřte nebo ne, s ležérním přístupem „ono to nějak dopadne“ se do Punkevních jeskyní podíváte opravdu jen s notnou dávkou štěstí. Podzemní prostory, kde se část prohlídkové trasy proplouvá na lodičkách po hladině podzemní říčky Punkvy, nemají v Česku obdoby a časy, kdy jste přišli k pokladně, koupili lístek a vešli do podzemí, jsou dávno pryč.