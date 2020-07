Tip na výlet: Ve světě lesních samot. Šumavou po stopách spisovatele Klostermanna

ŠUMAVA Nebývá zvykem vzpomínat na klasiky jako na negramotné záškoláky, alespoň si tím však velebné kmety trochu polidštíme. Třeba Karla Klostermanna (1848–1923), který rád vzpomínal na dětství v Žichovicích pod hradem Rabí. Musel to být skutečný ráj: tatínek panský lékař u knížete Lamberka, maminka se otáčela kolem početné rodiny a na malého Karla nikdo neměl čas.

Do školy moc nechodil; v Žichovicích nebyla a do nezamyslické jednotřídky bylo daleko. Když tatínek s hrůzou zjistil, že syn je zanedbaný, poslal ho k věhlasnému učiteli Šafránkovi do dnešních Nalžovských, tehdy Stříbrných Hor. Ten budoucího spisovatele během dvou let doučil vše potřebné a připravil ke zkouškám. Na gymnázium pak Klostermann chodil v Klatovech a v Písku, ve Vídni studoval medicínu, ale nedostudoval a nakonec se stal profesorem na reálce v Plzni. Domníval se sice, že to bude jen na krátký čas, nakonec ale na tomto ústavu setrval až do penze, do roku 1908.