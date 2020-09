7. září 2020 5:00 Lidovky.cz > Cestování > Aktuality

TANVALD Plánujete cestu se do Jizerských hor nebo do Krkonoš a máte v partě fanoušky technických kuriozit, milovníky železnic, děti nebo nadšené fotografy či fotografky? Pak by byla obrovská škoda nezařadit do plánů výlet z Tanvaldu do Harrachova. Samozřejmě nemyslíme pešky nebo autem, ale zubačkou, tedy po jediné ozubnicové železnici u nás.

Unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš má v jízdních řádech číslo 035. Trať se stavěla v letech 1899–1902, aby propojila rychle se rozvíjející průmyslové Liberecko a Jablonecko se západním Slezskem. První vlak do tehdejší pohraniční stanice Grünthal, dnešního Kořenova, vyjel z Tanvaldu 30. června 1902, 1. listopadu téhož roku byl zprovozněn i pruský úsek trati z Kořenova do města Jelení Hora (polsky Jelenia Góra, tehdy Hirschberg).