Top 5 vodních ploch nejen pro pádlování v sousedním Německu

Německo je mnohdy považováno za nezajímavý stát, co se krajiny týče, a to především proto, že na rozdíl od sousedního Rakouska nemá příliš hornatou oblast. Já osobně mám na Německu moc rád zdejší vodní plochy, a nyní bych vám představil a přiblížil pětici zdejších jezer, která jsem navštívil a projel na svém nafukovacím kajaku Swing (nyní Framura) od Gumotexu.

Müritz

Müritz (ze slovanského morcze = „malé moře“) o rozloze 117 km2, je po Bodamském jezeře druhé největší jezero v Německu. V celé oblasti národního parku Müritz najdete celkem 100 jezer a bezpočet menších rybníků. A právě tím je Müritz pro vodáky zajímavé – okolní jezera jsou propojena kanály, kterými můžete na kajacích proplouvat. Oceníte to především u těch chráněných, kam nesmějí motorové čluny a kam se kolikrát nedostanete ani cyklostezkou, kterých je všude okolo také plno. Chráněná jsou především jezera uvnitř národního parku, kde hnízdí mnoho vzácných ptáků, jako je např. orel mořský nebo jeřáb šedý.



My si pro průzkum oblasti vybrali tři trasy, z nichž jedna byla určená pro kolo, koloběžky nebo chůzi a další dvě pro kajaky či kánoe.



Naší první zastávkou byla zapadlá vesnička Boek, výchozí bod pro koloběžky, kam jsme dojeli po sedmi hodinách jízdy autem. Ještě v ten samý den jsme odtud prošli 22 kilometrů dlouhou okružní stezku s výhledy na jezera Specker See, Hofsee a Priesterbäker See. Noc jsme přečkali na parkovišti v Boeku, kde byl naprostý klid.

Druhý den jsme sjeli Bolter Kanal. Celkem 13 kilometrů vede unikátním kanálem plným leknínů přes krásnou přírodu jezer Caarpsee, Woterfitzsee, Leppinsee, Mössel, Grosser Kotzower See, Kleiner Kotzower See, Granzower Möschen, Mirower See. Náš dojezdový cíl byl v campu Wasserwanderstation Mirow, odkud je to zpět k začátku Bolter Kanalu, a tedy k místu, kde jsme nechali stát naše auto, asi 15 kilometrů.

Havel Kanal spojuje jezera Käbelicksee, Granziner See, Schulzensee, Pagelsee, Zotzensee a Jäthensee, kde lze odbočit na jezero Jamelsee, ubytovat se v kempu a pokračovat další den. My na naší trase pokračovali k Görtowsee, Zierzsee, Useriner See, Grosser Labussee a končili jsme jezerem Woblitzsee.

Celý Havel Kanal má zhruba 30 kilometrů a je silově náročný, takže pokud ho budete chtít od jezera Käbelicksee k jezeru Woblitzsee ve Wesenbergu sjet za den stejně jako my, připravte si svaly na rukou a doufejte v pěkné počasí. Za větru se na větších jezerech totiž tvoří vlny, které vás ještě více zpomalí. Počítejte také s hejny komárů. Na třech místech kanál jezera nepropojuje, a tak musíte loďky naložit na vagónek a dotlačit je k dalšímu pokračování. Je to celkem zábava.

Pravdou je, že na nafukovacím kajaku se v těchto stojatých vodách daleko více nadřete a stále budete pomalejší než na kajaku plastovém, ale na druhou stranu – nafukovací kajak snadno přepravíte vlakem a nemusíte nic řešit. A pokud máte vlastní kajak, nemusíte si půjčovat loď za 5 euro/hod nebo 35 euro/den.

Pro naší trasu jeďte prvním vlakem v 09:31 z nádraží ve Wesenbergu do Neustrelitzu, tady přestupte na vlak směr Rostock a vystupte hned na první zastávce s názvem Kratzeburg.

Forgensee

Máte-li rádi Bavorsko, určitě nezapomeňte navštívit kraj okolo jezera Forgensee. Největším lákadlem kraje je především zámek Neuschwanstein. Když jej prvně z dálky zahlédnete, ucítíte závan dávné historie a napadne vás, že sem byl zámek nějakým kouzlem přesunut z říše pohádek.

Dvojitá mýlka je pravdou. Zámek pochází až z 19. století a byl postaven králem Ludvíkem II. Bavorským, který je natolik kontroverzní osobností spjatou s krajem Schwangau, že se s ním při prohlídce zámku jistě nesetkáte naposledy.

Až budete stát na zámeckém balkonu a kochat se výhledem na údolí jezera Alpsee, nad kterým se zámek majestátně tyčí, uvidíte nedaleko jeho zámeckého souseda – Hohenschwangau. Určitě k němu vyrazte centrem podhradního městečka.

Zdejší krásnou a velmi netypickou zahradu nenavrhl architekt zahradní, ale divadelní. Rozdělil ji do několika zákoutí (jevišť), přičemž každému vévodí jedna fontána s určitou symbolikou významnou pro tento kraj. Například labutí fontána je poctou ušlechtilému ptákovi, který je symbolem celého kraje Schwangau.

Z vesničky Schwangau se nechte ukazateli dovést až k jezeru Forgensee, jehož večerní atmosféra vás jistě okouzlí a zvláště pak, pokud chytnete večerní představení konající se na výletní lodi.

Za bílého dne si na jezeře Forgensee budete užívat místní prázdninové atmosféry a úplně nejlépe toto místo vychutnáte na člunu. Pokud plavidlo nevlastníte, zapůjčte si loďku (kajak, kanoe) nebo paddleboard a vydejte se podél břehu jezera. Koupejte se na malých plážičkách a pozorujte malé i překvapivě velké ryby pod vámi skrz průhlednou vodu v malebných marinách.

Jinou variantou je výlet parníkem, na jehož palubě můžete projet rozlehlé jezero křížem krážem. Čas strávený zde bude super relaxací.

Chiemsee

Po týdenním výletování Bavorskem v okolí zámků Neuschwanstein, Hohenschwangau, Füssen a pádlování na jezeře Forgensee přišel čas vyrazit domů. Cestou nešlo neminout „Bavorské moře“, kde jsme nafoukli naše kajaky a vydali se prozkoumat místní krásy.

Jezero Chiemsee má rozlohu 79,9 km2 a nachází se nedaleko Mnichova (asi 100 km po dálnici A8) uprostřed krásné krajiny podhůří bavorských Alp v nadmořské výšce 500 m n. m. Kromě své polohy jezero láká i čtyřmi ostrovy (Herreninsel, Fraueninsel, Krautinsel a Schalch) a vodácky oblíbenou řekou Alz, která z něho vytéká a se svými středisky je vhodnou destinací nejen pro příznivce aktivní dovolené, ale i pro rodiny s dětmi.

Lodní doprava na ostrovy Herreninsel a Fraueninsel doslova praská ve švech, a tak je k jejich navštívení nejvhodnější využít vlastní kajak či kánoe. Na vlastním plavidle můžete také navštívit i mnohem menší ostrovy Krautinsel a Schalch, kde parníky především kvůli nízké hladině vody nezastavují. Nikde nečekáte a nemačkáte se a při pádlování si navíc zasportujete.

Největší zajímavostí jezera Chiemsee je ostrov Herreninsel, kde nechal král Ludvík II. Bavorský vystavět zámek Herrenchiemsee, jež je věrnou kopií zámku Versaillského. Na ostrově Fraueninsel (Frauenchiemsee) zase najdete skvělé restaurace a na jaře i v létě krásně rozkvetlé rododendrony. Dominantou ostrova je klášter Frauenwörth z roku 772 n. l., který založil vévoda z Bavorska – Tassilo III. Zvonice kláštera se stala symbolem celé oblasti Chiemského jezera. Celkově má jezero velmi příjemnou atmosféru příhodnou k relaxaci a odpočinku

Spreewald

Romantiku s vaší drahou polovičkou zde zažijete především v období tzv. „nocí světel“. Všechna zdejší stavení a dřevěné mosty se do noci rozzáří nespočtem světel a podél břehů jezera se promítne světelná show v podobě různých tanečníku a kejklířů. Celou tu podívanou sledujete usazeni na palubě dřevěné loďky, která je pro tento kraj tolik typická. (Loďku si rezervujte předem, jinak se na ní ve večerních hodinách nesvezete.)

Pili jste už někdy okurkového Rádlera? Že ne? Tak to je o jeden důvod více, proč sem zajet. Okolí Spreewaldu je známé především tím, že se jedná o kraj okurek.

Tato lesnatá oblast se nachází cca 100 kilometrů jihovýchodně od Berlína v jižní části spolkové země Braniborsko. Krajina v Spreewaldu bohatá na říční kanály, kde žije mnoho živočišných a rostlinných druhů, je pro vodáky rájem zejména proto, že se zde řeka Spréva dělí do mnoha přirozených i umělých říčních kanálů, které protékají celou její oblastí. Proto se také této oblasti v Německu říká zelené Benátky.

Díky tomu, že byla oblast prohlášena biosférickou rezervací UNESCO, se do mnoha míst dostanete opravdu jen po vodě. My začali v Lübbenau a celou oblast projeli na kajaku.

Berzdorfer See

Jezero Berzdorfer See, vzniklé zatopením bývalého hnědouhelného dolu, je pro mě osobně luxusní záležitost. Leží na východě Německa, ve spolkové zemi Sasko a nachází se cca 50 kilometrů od Liberce a asi 10 kilometrů od městečka Görlitz, které mohu doporučit k návštěvě především v době vánoc pro jeho hezké vánoční trhy.

Nádherně čistá voda vyzývá k odpočinku a na březích panuje neuvěřitelná pohoda a relax. Vodní plocha je zde vhodná jak pro kajaky, kanoe, padleboardy, ale i windsurf. U stánků s polskou obsluhou se navíc dá platit i v českých korunách. Jezero můžete objet na kole, koloběžce, případně i kolečkových bruslích. Dál od parkoviště navíc najdete spoty oddělené rákosím, takže nikomu nebudete vadit při opalování nebo koupačce nazí.