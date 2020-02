Trekování v Rio de Janeiro: poznejte fotogenickou metropoli úplně jinak

Doména města, socha Krista, měřící 38 metrů (včetně osmimetrového podstavce), vás nechá stát beze slov a v úžasu, když ji spatříte v celé parádě. Ježíš, rozpínající své ruce nad krásným, pro gangy a přestřelky ale i nechvalně proslulým městem, jehož vibrace si snadno najdou cestu do vašeho srdce, je viditelný z nejrůznějších koutů metropole a v noci dává dojem bdícího strážného anděla.

Kopec Corcovado není osvícený, zatímco socha samotná ano, takže vidíte tmu a pak bílého anděla nahoře (Spasitelovy doširoka otevřené paže evokují křídla anděla). Na kopec jezdí lanovka (65 realů, pokud zaplatíte kartou, bude vám automaticky účtován dobrovolný příspěvek na údržbu sochy ve výši 5 realů), ale není nad to vyšlápnout si cestu ke Kristu jako takovou osobní spirituální pouť.



Stezka až na vrchol kopce Corcovado (710 metrů) vede z Parque Lage, krásného parku rozprostírajícího se na úpatí kopce a v sousedství Jardim Botânico (botanických zahrad), který je známý z klipu Snoop Dogga k písni Beautiful (kavárna ve dvoře Umělecké školy výtvarných umění – původně panského sídla – která se v klipu objevuje, určitě stojí za vaši návštěvu; k renomované brazilské kávě si dejte třeba populární brigaderios).

Je to sice strmý, vcelku náročný výšlap (cca hodinu a půl až dvě hodiny, pokud jdete pomalu, cestou fotíte bujnou vegetaci, stovky let staré palmy a nádherné vodopády v Národním parku Tijuca), ale pokud jdete za dobrých povětrnostních podmínek (za dešťů bývá cesta hodně podmáčená a kluzká), měli byste si výšlap užít.

Na cestu dolů počítejte zhruba stejný čas. Kdyby se vám nechtělo vracet po svých, vždycky máte možnost jet lanovkou nebo si zaplatit agenturu, která vás vyzvedne ráno v hotelu, doveze do Parque Lage, s průvodcem si vyšlápnete na kopec a dolů se svezete klimatizovanou dodávkou. Vyjde vás to sice na cca 150 dolarů, ale i to je alternativa.

V Riu je mnoho kopců pokrytých bujnou vegetací, odkud se nabízejí úchvatné výhledy na město, ale Corcovado je samozřejmě místem, které nelze vynechat. Stojíte vedle sochy a díváte se dolů na zátoky, budovy a bujný tropický les, který si razí cestu skrz betonové ulice plné mrakodrapů, a máte dojem, že jste se ocitli ve snu.



„Symbol křesťanství napříč světem“ a jeden z „Nových 7 divů světa“ vydává ohromující energii. Můžete se dotknout podstavce, na kterém socha stojí, nebo meditovat v malé kopulovité kapli umístěné uvnitř podstavce. Tvář Krista působí zamyšleně a vážně, jako by odrážela Vykupitelovo vnímání města, které chrání. Oficiálně prý otevírá paže na přivítanou nově příchozím, kteří přijíždějí do starého přístavu.

Rio kombinuje městský život s malebnou přírodou a tyrkysovými plážemi. Jeho atmosféra je temperamentní a živá. Pokud se obáváte o svoji bezpečnost při návštěvě města, platí pár zásadních pravidel: šperky, hodinky ani obuv a oděvy luxusních značek s sebou nevozte, mobil zbytečně nikde neukazujte a mějte jej na těle, foťák do některých čtvrtí, jako jsou například Santa Teresa a Lapa, vůbec nevozte a než si vyberete oblast, v níž budete bydlet, informujte se trochu o tom, kdo a jak tam žije. Na favelas, na něž vás nalákal Jacksonův videoklip s brazilskou perkusní kapelou Olodum, prostě zapomeňte. Ale pokud vás nějaká ta přestřelka apod. nerozhodí, tak do toho.

Čínská vyhlídka – pohled až do oken domů favely

Pokud si chcete vyfotit favely z bezpečné vzdálenosti a máte dobrý ultrazoom, neváhejte a vyrazte na treking (nebo na kole) na Vista Chinesa – Čínskou vyhlídku. Tato úžasná vyhlídka, situovaná stejně jako socha Vykupitele v Národním parku Tijuca, je stále častěji navštěvována turisty a místními obyvateli. Je tedy lepší sem vyrazit ve všední den.

Na vyhlídkové plošině na vrcholu najdete altán postavený v letech 1902 až 1906 v orientálním stylu na počest Číňanů, kteří přivezli do Brazílie v 19. století čaj. Rozhledna je vytvořená strategicky na mýtině, uprostřed lesa ve výšce 380 m. Nabízí nádherný výhled na Lagoa Rodrigo de Freitas, pláže v jižní zóně Ria, favelu Vidigal a sochu Krista (i když zezadu).

Do Národního parku a k vyhlídce se dostanete z ulice Pacheco Leão v sousedství Botanické zahrady a následně po silnici Estrada Dona Castorina. Nahoru můžete, jak už jsem zmínila, trekovat nebo vyjet na kole – ale pozor, čeká vás asfaltová cesta dlouhá cca 3,7 km, po níž jezdí i auta.

Nicméně, řidiči jsou opatrní, dokonce u vstupu do parku většinou hlídači parku vozy zastavují a upozorňují řidiče na to, aby jeli pomalu a ohleduplně vzhledem k těm, kteří jdou nahoru po svých nebo jedou na kole. Hodně místních si každý den kopec tréninkově vyběhne, takže obavy kvůli autům mít nemusíte, řidiči jsou zvyklí. Navíc, i když po asfaltu, jdete celou dobu prakticky lesem, tu si můžete odbočit k vodopádu, jinde se zas obdivovat místní rostliny, takže to rozhodně není nudný výšlap.

Sugar Loaf po svých – ušetříte a vykoupete se v moři

Cukrová homole je místem nejkrásnějších výhledů na město, a to v záběru 360°. A co víc, Havaianas na vrcholu koupíte za stejnou cenu jako v marketu – za méně než 40 Realů! Na vrcholu vás čeká také super zmrzlina a další občerstvení, takže vůbec není nutné tahat s sebou litry vody. Nahoru vyšlápnete za slabou hodinku při slušném tempu, dolů, pokud vás netrápí kolena, to seběhnete ještě rychleji.

Cukrová homole zahrnuje dva kopce: Morro da Urca (první, na který se dá vyšlápnout pěšky) a Pao de Acucar (druhý, vyšší, na ten pak musíte jedině lanovkou, ale výhledy jsou prakticky stejné z obou kopců, takže není nutné).

Túra je naprosto bezpečná (oblast spadá do monitorované vojenské zóny) a nenáročná (byť vede hustým lesem a místy je lehce strmá); mnozí místní chodí na kopec před západem slunce, aby si pak užili nádherné výhledy podkreslené fialovo-růžovou září při lahodném koktejlu v jednom z barů (pokud přeberete, vždycky se můžete vrátit dolů lanovkou). Na sestup dolů si nezapomeňte vzít dobrou čelovku a foťák si pro jistotu dobře uschovejte v batohu a po cestě už jej nevyndávejte.

Dole u stezky, která vede na kopec, se nachází malá pláž, takže si po sestupu můžete dopřát osvěžující koupel. Na kopce samozřejmě jezdí lanovka, jejíž cena je v aktuální sezoně 89 Realů. Lanovka pouze na Pao de Acucar stojí 56 realů.

Pláže na kole

Zapomeňte na Copacabanu! Vyjeďte si na kole na pláže na západě: Praia da Barra da Tijuca, Praia da Reserva a ráj surfařů v Prainha.

Z centra města (řekněme od vcelku nepříliš zajímavé a nepříliš bezpečné Copacabany) je to zhruba 18 km přes Leblon (v sousedství zajímavé čtvrti umělců a intelektuálů, Gávea) na Praia da Barra da Tijuca, nádhernou dlouhou pláž, turisty často opomíjenou (protože je – na rozdíl od Copacabany – mimo centrum města), vedoucí podél moderní, luxusní čtvrti, kde žije mnoho brazilských a mezinárodních hvězd (včetně některých fotbalistů).

Zastavte se na oběd v Toca Da Traíra, kde se vejdete s poledním menu (předkrm, hlavní jídlo a výběr ovocných salátů a dezertů na závěr, čerstvé plody moře a ryby jsou samozřejmostí) do 50 realů.

Z této pláže pokračujte dál na Praia da Reserva (cca 3 km), podél které můžete obdivovat mnoho nádherných výhledů na okolní lesy, ostrovy i město v pozadí. Občas si sice budete muset vyšlápnout nějaký ten kopec, ale stojí to za to a – jelikož v Riu většina lidí fandí zdravému životnímu stylu a vypracovanému tělu – řidiči aut jsou na silnici ohleduplní a můžete jet na kole klidně v bikinách nebo do půli těla a nikoho to nepohorší (v Riu jsou na ulici poblíž pláží bikiny a šortky nebo síťované šaty přes bikiny naprosto v pohodě), takže chytíte super barvičku.

Pokud jste zdatní cyklisté, určitě pokračujte až na Prainha (dalších cca 13 km), ráj surfařů, který vám jistě připomene Havaj, jak krajinou, tak místním koloritem a chillout vibes zdejšího plážového baru. Dokonce tu prodávají havajská piva a možná si povšimnete i cedulky s pozdravem Aloha.

Pokud vám ještě budou stačit síly, dopřejte si nějaký večer zážitek ve stylu Carioca a zajděte si na sambu do centra města, které spojuje historickou architekturu starých portugalských domů s moderními mrakodrapy a levné pouliční obchody se značkovými butiky. Jedná se o rušnou oblast, kde se nachází mnoho kanceláří a podniků, ale nabízí i malé skryté skvosty, jako je Národní knihovna (Fundação Biblioteca Nacional), malebná historická budova, kterou si můžete snadno splést s kostelem při pohledu zvenčí a která vám uvnitř připomene knihovnu z Harryho Pottera.

V centru se nachází mnoho renomovaných salsa klubů, jako je například Rio Scenarium v malebné, romantické ulici R. do Lavradia. Nenechte si doma průkaz totožnosti a naopak zapomeňte na podpatky a dress code, ani jedno není třeba. Happy Hour obvykle začíná v 19 hodin a dostanete zdarma piva a caipirinhas – tolik, kolik chcete!

A až se ráno probudíte, dopřejte si v jednom z mnoha pouličních bister snídani a la Carioca: zmrazené Açaí (nebo jako smoothie či džus) a Pão na chapa.

