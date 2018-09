Trentino na kole, raftu i pěšky. Krásu italských hor lze objevovat i v létě

Jezera, nekonečné lesy a vysoké hory. Takové je italské Trentino v létě. Místo, kde žije šedesátka medvědů i téměř sedmdesát tisíc kamzíků, jelenů a srnců. Místo, kde můžete vyrazit na kola, horskou túru i na rafty na divoké říčce. A po námaze si dát zaslouženou odměnu v podobě některého z místních jídel.

Voda má na začátku září jen okolo deseti stupňů. To ale nebrání zájemcům o rafting v tom, aby pro zážitky skočili do ledové vody. Na bystřině Noce, která je o poznání živější než většina českých řek, se pod vedením zkušených průvodců z Extreme Waves sjíždí zhruba sedm a půl kilometru dlouhý úsek. Každou chvíli loď poskakuje v peřejích a vlny se lámou o okraj raftu. Komu by i tak přišlo, že v lodi je až příliš sucho, může si vyzkoušet, jaké to je v podobně divoké vodě plavat.

Plavání v Noce Pár kroků do proudu, pak skočit do vody a napočítat do tří, potom začít plavat zpět ke břehu. Pokyny jsou jasné. I přesto se do rozbouřené vody (a to je jí prý touhle dobou málo!) vrhám jako jediná z naší výpravy a se značnými obavami. Ledová voda mě jako první udeří do tváře poté, co vody skočím. Šok však není tak velký, jak jsem čekala. Než se naděju, už začínám plavat. První naivně zkouším prsa, což po chvíli vzdávám a přecházím na kraul. Tím se dostávám k břehu za chvilku a už zase stojím na pevné zemi. Největší zima mi je paradoxně právě v okamžik, kdy vylezu – a kdy mi voda, která mi zatekla do rukávů, proteče dále na tělo. Po chvíli se však člověk zahřeje, neopren skutečně plní svoji funkci.

V návalu adrenalinu člověk teplotu vody téměř nepostřehne, zážitek je to ale i tak velký. Plavání v říčce dodá i důvěru v neopren – zima člověku je jen několik vteřin, když vyleze z vody.

Před ledovou vodou navíc turisty chrání nejen neopren, ale i nepromokavé bundy. Samozřejmostí je i helma a záchranná vesta. Právě všechny ochranné pomůcky dělají z raftingu na Noce bezpečnou aktivitu vhodnou i pro nezdatné vodáky, kteří si chtějí zkušenosti z Vltavy obohatit i o podobný zážitek.

Sjíždění divoké vody však zdaleka není jedinou aktivitou, kterou Trentino nabízí. Zájemci mohou využít i jednu z 11 cyklotras, které nabízejí celkem 431 kilometrů jízdy. Kromě cest vedoucích v údolí, které zvládne i rodina s dětmi a které nabízejí krásné pohledy na řeku Noce, mohou zájemci vyjet i do kopců – například k Lago dei Capriolli, kde je čeká malebný výhled na jedno z 297 jezer, které v Trentinu jsou.

Kdo by se bál, že alpské svahy na kole nevyšlape, může využít nabídky půjčoven kol, které jsou na to připravené. K zapůjčení mají e-biky, na kterých výlet do kopců zvládne téměř kdokoliv. Půjčovna Centro Bike Val di Sole se navíc nachází příhodně pod lanovkou. Ačkoliv se najdou i odpůrci elektrických kol, pro nezdatné cyklisty je do místního terénu určitě vhodnou volbou.

Na kole do kopce E-kola jsou skutečně užitečnou pomůckou. Ačkoliv nejsem zdatný cyklista, s jeho pomocí jsem hravě překonala i převýšení okolo sta metrů na kilometr cesty. Kola navíc většinou nabízejí hned několik „rychlostí“. Od té, která člověka lehce popohání například při cestě údolím až po takovou, která cestu do kopce znatelně ulehčuje. Osobně jsem vyzkoušela kolo se čtyřmi stupni – a čtvrtý stupeň, příhodně pojmenovaný Turbo, jsem ani nevyzkoušela. I do největšího kopce, který jsme na kole jeli, mi stačil pouze třetí stupeň a krásně jsem jela. Když jsme posléze stejnou cestu jeli autem, byla jsem až překvapená, jaký svah jsme na kole zdolali prakticky bez námahy.

Na své si ve Val di Sole přijdou i fanoušci adrenalinové cyklistiky – například downhillingu nebo freeridu. Velký bike park pro příznivce těchto sportů se nachází u lanovky v Daolase, kde se od roku 2006 jezdí i jeden ze závodů UCI Mountain Bike světového poháru. Ten se jezdí i na jedné z nejznámějších místních tratí – „Černém hadovi“ (Black Snake). Přes dva kilometry dlouhá trať je čistě přírodní, jezdcům se tak pod koly pletou i kořeny a kameny. Právě proto je trať považovaná za jednu z nejtěžších.

Prozkoumávat okolní přírodu Národního parku Stelvio, který je největší v Itálii, se dá i pěšky. Zajímavostí k vidění je přitom celá řada – vodopády, říčky, ledovce, jezera i most. Trasy jsou dobře značené, zvláštností tak snad může být jen časový údaj, který nahrazuje kilometry, na něž je člověk z České republiky zvyklý. Důvodem je podle jednoho z místních průvodců především to, že v horách hraje větší roli než vzdálenost převýšení trasy. Na hodinu cesty tak připadá zhruba 300 zdolaných výškových metrů.

Krásnou přírodu nabízí i Val di Rabbi. Údolí je téměř nedotčené cestovním ruchem – nachází se zde jen málo hotelů a žádné lanovky. Zajímavým cílem je například závěsný most. Tři roky stará konstrukce nabízí z padesáti metrů pohled na vodopády Ragaiolo. Pohled je úchvatný, při plánování cesty je však třeba myslet na to, že ne každý je schopný po podobném mostě přejít. Z mostu je totiž vidět dolů. Cesta k němu z nedalekého parkoviště ale není nijak náročná a zvládnou ji i rodiny s dětmi. Okolo vodopádů se navíc dá udělat jen krátký, zhruba čtyřkilometrový okruh.

O kus dál se v údolí Rabbi nacházejí i vodopády Saent. I k nim vede poměrně nenáročná cesta, je však třeba počítat s delším stoupáním a delší vzdáleností z parkoviště. Okolo cesty se volně pohybují alpské krávy, které ve zdejších údolích spásají čerstvou trávu celé léto. Za přístřešky jim v tomto období slouží horské salaše, které jsou i turistickou atrakcí. Až v září majitelé krávy shánějí dolů do údolí, při této příležitosti se navíc konají slavnosti.



Pohled na samotné vodopády Saent je úchvatný. Voda v jejich vrchní části vypadá, jako by padala z nebe. Pod vodopádem se navíc nachází dřevěný most, masy padající vody si tak mohou zájemci prohlédnout skutečně zblízka a výhled nic neruší.



Pěšky do dvou kilometrů O tom, že například cesta k mostu nad vodopády Ragaiolo je vhodná i pro děti, mě přesvědčila velká italská výprava s několika malými dětmi, která šla před námi. Ačkoliv některé děti v kopci protestovaly, všechny se nahoru dostaly dříve než naše skupina. Ostatní cesty byly náročnější, i tak jsme ale všude potkávali děti. I v 2600 metrech nad zemí, ačkoliv tam už se jednalo spíše o děti přinejmenším školou povinné. Krásná příroda okolo a nerušený pohled na hory navíc dostatečně vynahradí sebevětší stoupání.

I pro ty, kteří se chtějí vypravit do vyšších nadmořských výšek, se v Trentinu něco najde. Kromě toho, že si nadšenci mohou naplánovat přechod Alp s výhledem na ledovce a přenocováním v horských chatách, se lze vypravit i na kratší variantu horské túry. Poměrně nenáročnou cestou je například túra po značce 102. Za necelé tři hodiny cesty (a po překonání přibližně šestisetmetrového převýšení na čtyřech kilometrech) se kocháte výhledem z 2600 metrů nad mořem. Odměnou je nejen pohled na jeden z mnoha alpských ledovců, kde pramení říčka Noce, ale i pohled do údolí.

Velkou oporou jsou při výpravách do přírody a horských túrách i zkušení místní průvodci. Kromě znalosti jednotlivých cest poučí svou výpravu i o místní flóře a fauně, na kterou jsou odborníci. A že je v celé oblasti Trentina o co stát – kromě svišťů, orlů a dalších zvířat zde žije přes 67 tisíc srnců, kamzíků a jelenů (z dostatku zvěřiny hojně čerpá i místní kuchyně) a zhruba 60 medvědů. V celé oblasti Trentina navíc roste 17 endemických druhů rostlin. Právě horský průvodce tak z túry může udělat zajímavou přednášku o okolní přírodě.

Co údolí, to jiný sýr

Samostatnou kapitolou Trentina je místní jídlo. Ačkoliv se i zde objevují těstoviny na desítky způsobů, častá je i zvěřina, zejména maso z jelena červeného. Místní toky navíc nabízejí různé druhy ryb – mezi hojně servírované patří zejména pstruh. Rozmanitost trentinské kuchyně zajišťuje, že můžete každý den jíst něco jiného a objevovat stále nové chutě.

Za zmínku stojí i místní uzeniny a sýry. Právě sýrů je v Trentinu hned několik druhů. Kromě obdoby parmezánu, Trentigrany, která se liší tím, že se krávy, z jejichž mléka se připravuje, pasou celé léto právě na čerstvé trávě a nejsou krmeny senem, najdete v každém údolí jiný sýr. To je jedním z pozůstatků historie – údolí byla v minulosti více izolována, a tak se v každém objevilo něco speciálního.



Michelinská restaurace Téměř všechny restaurace, které jsme navštívili, nabízeli kromě dobrého jídla i krásný výhled. A dobře jsme se najedli skutečně ve všech. Pomyslnou třešničkou na dortu ovšem byla restaurace Antica Osteria v Ossaně, jedné z vesnic ve Val di Sole. Skvěle chuťově vyvážené jídlo připravené poněkud excentrickým kuchařem mně nenechalo na pochybách, proč je restaurace uvedena i v gastronomickém Průvodci Michelin jako místo nabízející skvělý poměr ceny a kvality. Za čtyřchodové menu zaplatíte přibližně 45 euro, odnesete si ale skvělý zážitek.

Ačkoliv v dezertech dominují tradiční italské pochutiny jako je například panna cota nebo tiramisu, pochutnat si můžete i na štrúdlu. Pravděpodobně nejen díky vlivu nedaleké rakouské kuchyně, odkud tento dezert pochází, ale i proto, že v nedalekém Val di Non se nacházejí rozsáhlé jablečné sady. Jisté je jedno – všechny dezerty stojí minimálně za vyzkoušení.

Velkou výhodou je, že i v různých horských chatách a salaších, které byly přebudovány na turistické cíle, se najíte dobře – bonusem je krásný výhled. Na rozdíl od českých hor jsou ceny navíc totožné s těmi v údolí.

Ve Val di Sole je většina hotelů provozována rodinami. I hotel nesoucí název údolí – Hotel Val di Sole – v Mezzaně provozuje jedna rodina, která ovšem má desítky členů. Stejně jako všude jinde i zde je samozřejmostí dobré jídlo, bonusem je i prostorný hotelový wellness. Kromě plaveckého bazénu a dětského bazénu jsou zde i tři vířivky, z nichž dvě jsou umístěny venku, a několik různých saun. Na své si tu tak přijde téměř každý – ať preferuje po celodenním chození protažení svalů v bazénu, tradiční finskou saunu nebo vlhčí tropickou. Komu by vyžití v hotelovém wellness nestačilo, může se vydat do termálních pramenů, Kneippových lázní nebo dalších rozsáhlejších wellness center v oblasti.

Trentino, Trento, Tridentsko a místní jazyky

Italská provincie Trentino, známá také jen pod názvem hlavního města Trento případně pod historickým názvem Tridentsko, se rozprostírá na severu Itálie. Společně s provincií Bolzano, která je severním sousedem Trentina, tvoří autonomní region Tridentsko-Horní Adiže, který je nezávislý na centrální vládě v Římě.

Celá oblast je plná hlubokých horských údolí a majestátných vrcholů hor. Kromě známého jezera Lago di Garda se v provincii nachází i dalších 296 jezer, převážně ledovcového původu. Znakem Trentina, který udělil tridentskému knížeti a biskupovi Mikuláši Brněnskému český král Jan Lucemburský, je od roku 1339 černá Svatováclavská orlice na bílém poli.



Kromě místní přírody a kuchyně jsou zajímavé i jazyky, které se v oblasti používají. Kromě italštiny se zde můžete setkat i se třemi dalšími jazyky, kterými jsou ladin, mòcheno a cimbro. Vážou se vždy k určitému místu v Trentinu. Například cimbrem, jazykem, který je příbuzný s bavorštinou, mluví podle údajů z posledního sčítání lidu v roce 2011 něco přes tisíc lidí. Tři sta z nich přitom žije v jednom městě, zbytek je roztroušen po celé provincii. I mòchenoje jazyk příbuzný bavorštině (dialekt němčiny, kterým se mluví nejen v Bavorsku, ale i ve velké části Rakouska a právě na severu Itálie, pozn. red.). Mluví jím přibližně 1600 lidí v oblasti Valle del Fersina. Ladin, který pochází z rétorománštiny, je obvyklý ve Val di Fassa a mluví jím zhruba 18 a půl tisíce lidí.