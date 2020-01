Třídenní skitouring zasněženými švýcarskými horami z Andermattu do italského kantonu Ticino

Parádní skialpová trasa spojuje horské středisko Andermatt, zasazené uprostřed Gotthardského masivu mezi horskými průsmyky Oberalp Pass, Gotthard Pass a Furka Pass, a městečko Locarno s až středomořskou atmosférou, ležící na břehu Lago Maggiore v italském kantonu Ticino.

Třítisícový Gotthardský masiv, na jehož svazích se stýkají hranice tří švýcarských kantonů – Wallis, Ticino a Uri a pramení čtveřice významných evropských toků Rýn, Rhôna, Reuss a Ticino, tvoří výraznou hradbu mezi severem a jihem Švýcarska. Zatímco dnešní civilizovaný svět ji překonává během pár desítek minut Gotthardským tunelem, my se vydáme na třídenní přejezd prašanem zasněženými horami a okusíme výtečné pohostinství švýcarských horských chat.



Ze severu na jih ve třech dnech

Třídenní přejezd s celkovou délkou 38 kilometrů překonává 3700 výškových metrů výstupů a 4800 výškových metrů sjezdů. První úsek trasy vede z Andermattu na 16 kilometrů vzdálenou chatu Rotondo (8,5 h, ↑1800 m, ↓2200 m). Nejprve se pohodlně vyvezeme lanovkou na Gemsstock (2963 m), ze kterého se otvírají nekonečné výhledy na sněhem pokryté hřebeny. Z Gemsstocku ukrajujeme první oblouky volným terénem a pak stoupáme k výrazné dvojici skalních prstů Gloggentürmli a od nich se kolem jezera Sella spustíme do Gotthardského průsmyku (2108 m). Následuje stoupání na Pizzo Lucendro (2963 m), po jehož svazích sjedeme severozápadním směrem a po závěrečné hodince stoupání už nás čeká odměna v podobě výtečné večeře v chatě Rotondohütte (2570 m).

Další téměř 16kilometrová etapa vede na chatu Cristallina (7,5 h, ↑1660 m, ↓1670 m). Ranním výstupem se přehoupneme přes sedla Witenwasseren (2806 m) a Rotondo (2754 m) a užíváme si dlouhý sjezd přímo k restauraci All’Acqua (1614 m) v údolí Val Bedretto. Místní polévka a talíř se specialitami kantonu Ticino nás posilní na čtyřhodinový výšlap k chatě Cristallina (2568 m), která nezapře jižanský temperament – k večeři v živé společnosti se servíruje ticinský Merlot a jako digestiv dostaneme výtečnou pálenku grapa.

Závěrečná etapa je odpočinková a většinu z necelých sedmi kilometrů navíc tvoří sjezd do malebného údolí Val Bavona (3 h, ↑290 m, ↓970 m). Jako ranní rozcvička poslouží krátký výšvih na vrchol Cima di Lago (2833 m), odkud nám na obzoru dělají společnost nesčetné vrcholky kantonů Wallis a Graubünden i centrálního Švýcarska. Směrem na jih se všechna údolí postupně ztrácí v rozlehlé Pádské nížině. S výhledy na impozantní ledovec Basòdino vykrajujeme závěrečné oblouky k horskému hotelu a stanici lanovky Robiei (1895 m), odkud sjedeme do osady San Carlo. Poštovní autobus nás dopraví do Locarna, kde oslavíme úspěšný přejezd Alp pizzou a zmrzlinou na břehu jezera Maggiore.

Nejlepší skitouringové terény Švýcarska

Zermatt a Saas-Fee – téměř neomezené možnosti pro skitouring najdeme ve vyhlášených horských střediscích v srdci Walliských Alp. S lyžemi se tu dá vystoupat na jedny z nejsnáze dostupných alpských čtyřtisícovek – ze Zermattu na Breithorn (4164 m) a ze Saas-Fee na Allalinhorn (4027 m) a další vrcholy v okolí chaty Britannia (3030 m) – Strahlhorn (4190 m) a Alphubel (4206 m). Ke klasikám patří skialpový přejezd Haute Route z francouzského Chamonix na úpatí Mt. Blancu až do Zermattu pod špicí Matterhornu.

Davos-Klosters a Engadin Sv. Mořic – mezi skitouringové klasiky v kantonu Graubünden patří třeba několikadenní ledovcový okruh kolem nejvýchodnější alpské čtyřtisícovky Piz Bernina (4048 m) z Morteratsch do Pontresiny. Vystoupat je možné na Piz Palü (3900 m) či Pizzo Zupò (3996 m). Pětidenní přechod po chatách Graubünden Haute Route spojuje střediska Sv. Mořic a Davos přes sedla Julier, Albula a Flüela Pass. Tajným tipem jsou skialpové výlety v okolí vesničky S-Charl (1800 m), přes níž se dá ze Scuolu přejet do vesničky Lü v zapomenutém údolí Val Müstair spojujícím Švýcarsko s Itálií.

Ledovcová aréna Bernských Alp – východní části Bernských Alp dominují mohutné ledové příkrovy v čele s největším alpským ledovcem Aletschgletscher s délkou 23 kilometrů. Skialpinistům poskytují zázemí chaty Finsteraarhorn, Conkordia, Oberaarjoch, Mönchsjoch či Hollandia, z nichž se dají podnikat výstupy na vrcholy nebo se vydat na skialpový přechod. Také západní Bernské Alpy lze přejet po chatách, například z Les Diablerets do Leukerbadu.

Andermatt – ledovcem pokryté svahy třítisícového vrcholu Gemsstock jsou arénou pro milovníky freeridového lyžování. Pětidenní skialpová trasa Urner Haute Route panenským horským terénem spojuje Andermatt s Engelbergem.