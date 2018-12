Vánoce na jezeře Achensee. Horská oblast láká běžkaře i lyžaře začátečníky

Pertisau Pokud se chystáte právě objednat zimní dovolenou na leden či únor, zamyslete se ještě jednou. Vypravit se na hory pro ukrácení času v době, kdy už se dny prodlužují a vy se těšíte na jaro, může mít své kouzlo. Není ale ještě lepší naplno a mimo pracovní shon prožít čas před nejkrásnějšími svátky v roce?

advertoriál

Odložit vánoční úklid a místo něj odjet do Rakouska lyžovat? Proč ne! V Čechách dřív adventní dovolené zvykem nebyly, dnes už si ale leckdo vychutnává předvánoční punč či svařák na svahu nebo při pauze na běžkách. To dobře vědí i lyžařská střediska a horské oblasti, a na předvánoční nápor turistů jsou tak dobře připraveny. Mezi ně patří i okolí jezera Achensee v Tyrolsku.

„Před Vánoci si ráda trochu zalyžuji, hlavně ale hledám odpočinek,“ popisuje svou představu ideální sváteční dovolené osmadvacetiletá Sára Pospíšilová. To, co hledala, našla loni v druhé polovině prosince v alpské vesničce Pertisau na jihu jezera Achensee. Okolí malebného horského jezera nabízí mnoho vánočního, ale také sportovního nebo odpočinkového vyžití.

Zimní turistika, běžky nebo sjezdovka

Pět tyrolských vesniček, které obklopují Achensee, jsou zároveň startovními body pro výlety do krajiny. „Vlastně je jedno, jestli si vyberete túru na sněžnicích, výlet na běžkách nebo vyrazíte prostě po svých,“ říká Sára, která na dovolené s manželem vyzkoušela všechny varianty. „Pro výlety na běžkách rozhodně doporučuji vyrazit přímo z Pertisau po trasách směrem na západ do přírodního parku Karwendel,“ sdílí turistka svoje zkušenosti.

Nejen Karwendelské, ale i Rofanské hory nabízí nepřeberné množství výletnických tras pro takzvaný skitouring – výlety do zasněžených kopců na sněžnicích. „Na sněžnicích se dostanete i na místa, která jsou jinak v zimě nepřístupná. Na krajinu se se sněžnicemi na nohou díváte úplně jinak,“ popisuje čtyřicetiletý Milan Roháček, který je aktivním vyznavačem skitouringu a dovolenou si oblast zvolil právě kvůli příznivosti krajiny pro jeho oblíbený sport.

Skitouren jsou túry na sněžnicích.

Pokud ale skitouring zatím moc neznáte, raději si s výletem k Achensee počkejte až na druhou půlku ledna. Právě tehdy, a pak ještě na začátku února, se v oblasti konají takzvané skitouringové kempy, ideální pro začátečníky. Horští vůdci vám na nich vysvětlí, jak se v horách správně chovat, jak správně odhadnout terén a hlavně svou vlastní kondici.

Co se týče sjezdových lyží, zkušení lyžaři by si je brali k Achensee skoro zbytečně. Zimních středisek se sjezdovkami tady sice pár je, upravených svahů najdete přes padesát kilometrů, obtížností ale odpovídají spíše rodinám s dětmi nebo nezkušeným lyžařům. „Přesto jsem se ale do lyžařského střediska podívala. Tamější svahy byly ideální pro mé první seznámení se snowboardem,“ směje se Sára.

Lázně a vánoční trhy v muzeu

Noční předvánoční sáňkování v Pertisau u jezera Achensee.

Ubytování našla Sára Pospíšilová s manželem v hotelu Sonnenhof v horní části Pertisau. „Neměla jsem mu co vytknout, a líbily se mi možnosti, které jsem měla přímo ve zdech rodinného hotelu,“ podotýká Sára. Přímo v Sonnenhofu jsou totiž přírodní spa a wellness. Nabízí vám mimo jiné venkovní finskou saunu, bylinkovou bio saunu nebo aromatickou parní lázeň.

Za vyzkoušení stojí i zdejší procedury, které si nesou i svou vlastní specialitu. V horách vysoko nad Achensee se těží a vyrábí takzvaný tyrolský kamenný olej, který údajně působí zázračně na namožené svaly. Vybrat si můžete také z široké škály masáží nabízených přímo v hotelu.

V období Vánoc se velké návštěvnosti těší achenseeské muzeum Svět v Maurachu, který se nachází jen kousek od Pertisau. „Dlouhý popis nemá smysl. Jako mnoho alpských a zejména tyrolských trhů, je to jako okusit Vánoce všemi smysly naráz,“ usmívá se Sára, která doporučuje ochutnat co nejvíc místních tradičních delikates, co budete schopní. „V Čechách pak budete litovat, že je nemůžete sehnat,“ dodává.

„A nejlepší zážitek? Vánoční loď,“ odpovídá rozhodně Sára. Vánoční lodě kotví v místech Buchau, Pertisau, Gaisalm a Scholastika: ta v Pertisau je od hotelu Sonnenhof jen asi deset minut chůze vzdálená. Můžete ji jen navštívit, nebo se v ní nechat na noc či dvě ubytovat. Na palubě si užijete nejen svátečně vystrojenou atmosféru a dechberoucí výhled na jezero pod sněhem, ale také masáže, malé vánoční trhy, nebo se necháte ohromit tyrolskou gastronomií.

Tento článek je součástí speciálního projektu připraveného ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou Österreich Werbung.