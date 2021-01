V Coloradu se nesmí do restaurací. Mnoho z nich to řeší plastovými vyhřívanými stany, říká Češka

Marcela Spisiak žije v USA již přes 20 let. Posledních 12 let je v Coloradu, kam se přestěhovala z Tennessee. Pracovala v restauraci, kadeřnických a masážních salonech jako recepční, hlídala děti. V současné době se živí úklidem domů. Jak sama říká, díky vztahům, které si vybudovala se svými klienty, ji její práce baví a naplňuje. V USA žije se svým slovenským manželem, jehož si před pěti lety vzala.

Lidovky.cz: Jak to nyní v USA vypadá a jaká opatření zde platí?Spojené státy americké jsou velká země složená z mnoha států a každý stát má svá opatření. Celkově se sem nesmí cestovat, hlavně ze zemí EU, z Íránu a z Číny. V Coloradu máme barevně označeny různé stupně nákazy v regionu. Nevztahuje se to většinou na celý stát, ale spíše na kraje, obce, města... nejnebezpečnější stupeň je označen barvou fialovou, momentálně je většina Colorada červená - o stupeň lepší než fialová.



Většina podniků je otevřena, ale bohužel bary a kluby mají zavřeno, taktéž divadla a kina. Restaurace mají nařízeno servírovat lidem venku, dovnitř se nesmí. Hodně restaurací má teď venku plastové průhledné stany, které jsou vyhřívané, takže jsou lidé odděleni. Ale ne každá restaurace má na tohle bohužel prostor či finance. Obchody jsou otevřené, ale pouštějí dovnitř jen určitý počet lidi, takže se musí chvilku čekat venku. Roušky či respirátory se musí nosit všude, bez nich vás dovnitř nepustí. V Denveru se musí nosit i venku, myslím.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Lidé nařízení dodržují, protože by jinak nemohli do obchodů či restaurací. Myslím si ale, že pokud vyjedete pryč z velkých měst, nařízení v některých místech se nedodržují. Alespoň jsem to slyšela od lidí, kteří v poslední době cestovali do méně obydlených částí Colorada.

Lidovky.cz: Přicházejí lidé o práci?

Ano, lidé o práci přicházejí, ale Colorado na tom není ještě tak špatně, jako jiné státy. Náš guvernér se opravdu snaží o balanc, tedy aspoň z mého pohledu. Opravdu se řídí čísly nakažených a hospitalizovaných. Má kolem sebe kvalitní tým lidí. Bohužel ale vidím, ze stoupl i počet osob bez domova a to je moc smutné. Spojené státy měly vždy (nebo alespoň v par posledních dekádách) problém se o ně postarat. Teď je to o hodně horší, je velká krize. Lidé stojí fronty na jídlo poskytované charitou, v New Yorku jsou někde fronty i mílové.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

V mém okolí přátel je nálada vcelku normální, lidé dál žijí svůj život, i když jim chybí kulturní vyžití. Ale rodiče mají starosti, jelikož některé školy jsou zavřené a tak se děti musí učit z domova. Určitě je to složité pro ty, kteří jsou samoživitelé a nemůžou si dovolit být doma z práce nebo si dovolit někoho na hlídání.

Jiní zase, jako třeba moji klienti, nemůžou za svými rodiči do pečovatelských domů. Určitě to hodně lidem ubližuje mentálně. Pokud čtete komentáře pod články o covidu, to už je něco jiného. Tam se lidé hádají, nadávají na roušky, atd. Hodně se mluví o svobodě a co to znamená, asi jako v každé jiné zemi.

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem?

Mezistátně lidé cestují normálně, Airbnb jsou v provozu, i asi většina hotelů, ale určitě je vše omezené a lidé pociťují finanční ztrátu či bankrot. Uvidíme, jaká tu bude lyžařská sezona. Zatím jsou střediska otevřená, myslím, že je nařízené nošení roušek, ale nemůžete si sednout v restauraci, jen si něco objednat s sebou.

Lidovky.cz: Je v USA dostatek ochranných pomůcek? Používají je lidé?

Zdá se, že v Coloradu je teď ochranných pomůcek dost, myslím, ze i po celých Státech. Už to není jako ze začátku roku. V Coloradu počet úmrtí nijak nestoupá, zatím máme „jen“ něco kolem 2700 mrtvých. Nás je necelých 6 milionů. Nemocnice ale mají co dělat, aby měly dostatek lůžek a personálu.

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci v USA a v Česku?

Situaci v Česku sleduji a myslím, ze největší rozdíl je v konsistenci opatření. V Coloradu od dubna nosíme roušky, i když si teď nepamatuji, od kdy bylo nošení povinné. To se za celý rok nezměnilo. Neotevřela se divadla, kina, nekonalo se moc kulturních akcí... Co vím, tak v Česku se přes léto od hodně opatření upustilo, u nás v Coloradu ne. Takže většina byznysů mohla mít otevřeno.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Musím zaklepat, zatím jsem schopna pracovat. Doma jsem byla asi 7 týdnů v březnu a dubnu. Někteří klienti mi i tak platili a já jsem jim moc vděčná. Můj muž pracuje a pracoval od začátku pandemie, doručuje balíky, tak to nás zachránilo. Jinak já jsem ráda doma, takže mi nějak moc nechybí kulturní akce. Ráda jdu do přírody s kamarádkami, na různé výšlapy, procházky, do hor...

Teď se u nás pandemie rozmohla, počty nemocných stoupají a několik mých klientů onemocnělo. Když se tohle stane, dají mi vědět, jsou zodpovědní. Já dám zase svým klientům vědět, pokud přijdu do styku s někým, kdo byl testován pozitivně a samozřejmě, kdybych sama onemocněla. Jsem ráda za upřímnost a moji klienti taktéž. I když při úklidu nosím roušku a držím si od klientů dostatečnou vzdálenost, tak mě pořád znervózňuje, když někoho z klientů testují pozitivně. Opravdu bych nechtěla někoho nakazit.

Lidovky.cz: Sledujete místní politiku? Jak se staví obyvatelé k ohrožení koronavirem?

Je to různé. Někteří to nevidí jako nějakou vážnou hrozbu, bojí se spíše, že lidé přijdou o práci, o byznys, což je velká hrozba určitě, v mnoha případech už realita. Někteří nechtějí žádné restrikce, jiní jsou zase pro přísnější opatření a pomoc od vlády. Lidé dostali na jaře šek od vlády na 1200 dolarů, někteří se kvalifikovali na podporu v nezaměstnanosti, banky lidem dočasně (na 3 měsíce) odložily splátky na auta i hypotéky, i zdravotní pojišťovny na čas lidem odložily měsíční platby.

Ale spousta těchto úlev už vůbec neexistuje a lidé trpí. Nemyslím si, že podpora od vlády byla dostatečná a proto se nákaza šíří. Lidé musí pracovat, aby se uživili, ale tím pádem se denně vystavují nebezpečí. Nemají jinou možnost.