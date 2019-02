V Kanadě se po dálnici jezdí mnohem pomaleji. Dochvilnost tu ale nepěstují, říká Češka

Denisa Mohylová se do Kanady přestěhovala před rokem a půl. S rodinou žije v hlavním městě Ottawě. „V Kanadě je společensky nekorektní vyjadřovat se o původních obyvatelích jako o indiánech, můžete o nich mluvit pouze jako o Native People. Konzumace alkoholu na ulici je v Kanadě nelegální. Také je zde velmi neobvyklé porušovat silniční pravidla, zejména pak maximální povolenou rychlost, která je na dálnici maximálně 100km/h. Řidiči se chovají daleko ohleduplněji, než v České republice,“ popisuje Češka.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

První dny asi jet lag, ztracené kufry a spousta zařizování. Vzpamatovala jsem se a rozkoukala až asi po půl roce, kdy přišla první zima, mráz a studený vítr. V tomto období bývá běžně i přes den kolem - 30 stupňů. Děti i přesto chodí do školy, silničáři dál spravují rozbité cesty. I navzdory třeskutým mrazům život v Ottawě funguje dál. A občas v takové zimě narazíte i na otužilce, kteří běhají venku polooblečení. V Ottawě jaro téměř neexistuje. Jeden den odložíte zimní kabát a rovnou se převléknete do letního oblečení. Na rozdíl od dlouhých mrazivých měsíců jsou léta charakteristická vysokou vlhkostí a vedry. Podle mě je v Kanadě nejkrásnější podzim s překrásně zbarvenými stromy. Co se týče hlavního města Ottawy, to se mi jeví oproti jiným kanadským městům typu Montreal, Toronto, Vancouver velkou vesnicí. Město si prohlédnete v klidu během jednoho dne.

Lidovky.cz: S čím jste v Kanadě narazila? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Spolehlivost a dochvilnost. To jsou vlastnosti, které málokomu v Kanadě něco říkají. Na stranu druhou vás na ulici zdraví kolemjdoucí, kteří se chovají přátelsky. V Kanadě je společensky nekorektní vyjadřovat se o původních obyvatelích jako o indiánech, můžete o nich mluvit pouze jako o Native People. Konzumace alkoholu na ulici je v Kanadě nelegální. Také je zde velmi neobvyklé porušovat silniční pravidla, zejména pak maximální povolenou rychlost, která je na dálnici 100km/h. Řidiči se chovají daleko ohleduplněji, než v České republice. V zimě se ulice solí velmi agresivní solí, která ničí veškerou obuv, takže kožené kozačky a válenky je lepší nechat doma. Oblíbené a hlavně nezbytné jsou gumové sněhule. Nezvyklou tradicí pro Kanaďany jsou naše české Velikonoce s pomlázkou.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Do Česka se vracím pravidelně, hlavně kvůli dětem. Přeji si, aby mluvily dobře česky a poznaly bohatou kulturu a historii, kterou naše země má. Česká republika má na velmi vysoké úrovni systém zdravotnictví a školství. To tady v Kanadě opravdu pokulhává. Co mi však bude opravdu chybět, je překrásná příroda. Ty lesy a jezera jsou prostě dechberoucí!

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Většina lidí i dnes zde slyší víc na Československo. Mnozí stále používají pouze tento název. A kdo Českou republiku, především Prahu, navštívil, s nadšením vypráví, jak je Praha nádherná a jaké máme výborné a levné pivo.

Lidovky.cz: Učíte své děti česky?

Mám dvě malé dcerky, které už od malička cestují a vyrůstají především v zahraničí. Ale dohlížím na to, aby se učily česky číst a psát. S přibývajícím věkem je to však složitější a začínají vzdorovat. Obě navíc plynule hovoří anglicky a francouzsky.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařila jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Doma většinou vaříme česká jídla, děti je milují. V Ottawě jsou polské obchody, kde se dá koupit snad úplně všechno, na co jsme zvyklí. Ráda ale poznávám i nové kuchyně. Podle mě je totiž jídlo součástí poznávání místní kultury. Jedním z oblíbených kanadských pokrmů je poutine pocházející z kanadské provincie Quebec. Poutine jsou vlastně hranolky polité horkou hnědou omáčkou a posypané sýrem podobným mozzarelle. Nejtypičtější kanadskou pochutinou je javorový sirup a Kanaďané si toto přírodní sladidlo dopřávají na mnoho způsobů. Dokonce se přidává i do uzenin a některých druhů piv. Tradiční zimní kanadská delikatesa je lití horkého javorového sirupu na sníh, který se pak špejlí formuje do tvaru lízátek, tzv. taffy. Další známou kanadskou specialitou je beavertail - obdoba našeho langoše, který je zvláště populární v zimních měsících při bruslení na Rideau Canal. Nejčastěji se podává se skořicí nebo javorovým sirupem.

Lidovky.cz: Sledujete kanadskou politiku? Liší se politická kultura od té české?

Politiku aktivně moc nesleduji, ale některé názory se nedají přehlédnout, včetně politické korektnosti, která zde v Kanadě dosáhla svého vrcholu. Uvidí se, zda podzimní parlamentní volby přinesou nějaké změny.