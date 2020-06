V Kolumbii mohou děti ven jen na 30 minut, říká Češka. Strach nutí místní k disciplíně, často nejsou pojištěni

Adéla Novotná pochází z Hradce Králové. V jednom z nejstarších kolumbijských měst Buga v údolí řeky Cauca žije již sedmým rokem. Kromě péče o dítě se stará o rodinnou farmu, kde pěstují převáženě banány, kávu a mají i sádky s rybama.

Lidovky.cz: Jak to nyní v Buze vypadá a jaká opatření zde platí? Jak probíhá uvolňování, pokud probíhá?

V Kolumbii byla karanténa prodloužena do 12. července a sanitární pohotovost až do konce srpna. Opatření tu byla oproti České republice velmi striktní, například zákaz úplného vycházení dětí mladších 6 let a lidí starších 70 let.

Adéla Novotná

Lidovky.cz: Dodržují lidé vládní nařízení?

Vycházení bylo upraveno podle konečného čísla na občanském průkazu. Každý den v týdnu platila určitá čísla, takže ven mohli jen ti, kterým se v ten den tento údaj shodoval. V červnu již začalo docházet k mírnému uvolňování. Děti mohou ven každý den na půl hodiny, což je poměrně těžké ohlídat. Nějaká obchodní centra jsou již otevřena, restaurace a bary ale stále zůstávají zavřené.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Obecně tu lidé opatření vcelku dodržují. Zejména v těch větších městech je to dané tím, že ne každý má zdravotní pojištění, protože není povinné. A lidé mají strach, že se o ně v případě potřeby nikdo nepostará. V menších městech, kde bydlím i já, je situace trochu volnější. Lidé se přestávají bát, chodí víc ven, panika opadla a vše se více méně pomalu vrací k normálu. Takže nálada je poměrně dobrá.



Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem? Jsou otevřeny hranice? Kam se smí cestovat?

Cestovní ruch je tu utlumen. Hranice jsou zcela zavřené do 31. srpna, létají jen repatriační lety a to ve velmi omezené míře. Nefungují ani lety vnitrostátní.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy? Na co jste se po karanténě nejvíce?

Bydlím na velmi pěkném místě v přírodě, takže si nemohu stěžovat. Ale je to samozřejmě dlouhé, protože v podstatě nikam moc nemůžete.



Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví občané k ohrožení koronavirem?

Kolumbijci se striktními opatřeními souhlasili a celou situaci zvládla země velmi dobře, dokonce snad nejlépe ze všech států Jižní Ameriky. Myslím, že Kolumbie byla na prvním místě, co se týče transparentnosti obchodů v době pandemie i nákupu ochranných pomůcek a podobně.



Lidovky.cz: Myslíte, že karanténa lidem po celém světě „něco dala“? Byla pozitivní, či nikoli?

Osobně na celé situaci moc pozitiv nevidím. Jestli se dá brát aspoň něco kladně, tak „upracovaní“ tatínci byli konečně doma se svými dětmi a lidé si třeba vylepšili byty.



Lidovky.cz: Jak je na tom země po ekonomické stránce?

Kolumbie má jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik v Jižní Americe, nicméně tu žije 50 milionů lidí a chudoba je tady stále na poměrně vysoké úrovni. Karanténu máme od 22. března, takže tlak na vládu z různých pracovních sektorů stoupá.