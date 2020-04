V Řecku dáte v době koronavirové za porod i 5000 eur, říká Češka o tamním zdravotnictví

Češka Alexandra Bartoňová žije v Řecku, které podle ní na pandemii nového koronaviru zareagovalo rychle. „V Řecku je počet nakažených nižší než v Česku, zdravotní péče v Česku je však mnohem lepší než ta místní. Možná i proto vláda zavedla striktní opatření velice brzy. V Řecku je 227 obydlených ostrovů. Spousta z nich nemocnici vůbec nemá a pokud ano, nejsou to vybavená zařízení schopná pojmout větší množství nemocných. Ve spoustě nemocnic navíc chybí lékaři,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní ve Řecku vypadá a jaká opatření zde platí?

Na situaci zareagovalo poměrně rychle, takže je na tom mnohem lépe než ostatní jihoevropské země. Z jedenácti milionů občanů se oficiálně nakazilo 2408 lidí. Stále jsou zavřené školy, restaurace, kavárny i obchody. Lidé se nesmí shromážďovat nebo chodit do kostela, nemůžete na pláž či se koupat v moři a ani vyjet na moře svou vlastní lodí. Je zakázáno “jen tak” chodit ven. Pokud opouštíte domov, musíte vypsat formulář nebo poslat sms, kde uvedete své jméno, trvalé bydliště, datum, čas a důvod odchodu. Máte jasně dané možnosti, kam můžete jít. Nesmí se cestovat. V jednom autě může například sedět pouze jeden z rodičů a dvě děti a to i přesto, že žijí v jedné domácnosti. Na ostrovy vás pustí pouze v případě, že tam máte trvalé bydliště.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou? Hrozí jim za nedodržování postih? A jaký?

Ze začátku se mluvilo zejména o neukazněných seniorech, kteří se ve velkých městech dlouze chovali jakoby se nic nedělo. Řekové jsou velice společenští, jsou zvyklí se shromažďovat a diskutovat. Již několik týdnů zde máme nádherné jaro. O to těžší se může zdát být zavřený doma. Ale i přesto se většina lidí snaží nařízení dodržovat a vycházejí z domu opravdu jen v nutných případech. Probíhají zde každodenní policejní kontroly a za nedodržení nařízení je pokuta 150 eur, během velikonočních svátků, kdy bývá pohyb obyvatel největší, se pokuta zvýšila na 300 eur na osobu.

Lidovky.cz: Přicházejí lidé o práci?

Žiji na ostrově Lefkada v Jónském moři. Tady u nás turistická sezóna začíná až v polovině května, tudíž prozatím nelze říct, že lidé přišli o práci. Ale s postupem času samozřejmě někteří o práci přijdou. Většina charterových letů na místní letiště je zrušená do poloviny června. Ubytovací zařízení tedy nejspíš do té doby otevírat nebudou, majitel kavárny si namísto tří číšníků udělá práci sám, místo čtyř paní na úklid bude stačit jedna. Velice těžké to bude pro ostrovy jako Santorini, Mykonos nebo například Krétu, kde turistická sezóna začíná už v dubnu.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Ať se ke koronaviru stavíte jakkoli, okolo sebe pociťujete nejistotu a strach. Lidé neví, co je čeká, z čeho budou platit nájem a kupovat potraviny. Zejména tady na ostrově, kde se po dlouhé zimě všichni těšili na sezonu. Právě v těchto dnech by se otevíraly obchody, hotely, letní kavárny a restaurace. Namísto toho se dívate na prázdné ulice a pláže a rozpačitý výraz v obličejích místních.

Lidovky.cz: Je v Řecku dostatek ochranných pomůcek (roušek, respirátorů, dezinfekce)?

Ze začátku problém sehnat ochranné pomůcky samozřejmě byl. Já sama jsem na objednané roušky čekala měsíc. Jejich cena byla take výrazně vyšší než byla před výskytem koronaviru. Ještě dnes v některých lékárnách můžete koupit dva kusy jednorázových chirurgických roušek za 5 euro. Ale jelikož roušky a rukavice v Řecku povinné nejsou, nebyla situace natolik vyhrocená.

Lidovky.cz: A používají lidé rukavice či roušky?

Řekla bych, že je daleko větší procento lidí, kteří ochranné pomůcky nepoužívají. Pokud v roušce někoho potkáte, bude to například v bance nebo v supermarketu. Ani prodavači nebo úředníci se často nijak nechrání. Zřídka uvidíte někoho s rouškou na ulici. Ale drtivá většina lidí používá dezinfekce.

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci v Řecku a v Česku?

V Řecku je počet nakažených nižší než v Česku, zdravotní péče je ale mnohem lepší než ta místní. Možná i proto vláda zavedla striktní opatření velice brzy. V Řecku je 227 obydlených ostrovů. Spousta z nich nemocnici vůbec nemá a pokud ano, nejsou to vybavená zařízení schopná pojmout větší množství nemocných. Ve spoustě nemocnic navíc chybí lékaři. I proto jsou Řekové zvyklí si za zdravotní péči platit a využívají soukromých specialistů. Například za porod je zde běžné zaplatit 2000 eur. Zejména teď v době koronaviru někteří místní lékaři nedoporučují rodit ve státních zařízeních a porod vašeho potomka vás tak může vyjít až na 5000 eur.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Mám to štěstí, že žiji v rodinném domě se zahradou na vesnici u moře. V zemi, která není koronavirem zasažena tolik jako některé ostatní. Na ostrově jsme měli jen jeden potvrzený případ a nikdo jiný se nenakazil. A to přestože dotyčný přišel do styku se spoustou lidí. Jsem v každodenním kontaktu s rodinou a přáteli v Česku a všichni nastalou situaci bereme rozumně. Mám malého syna a karanténa se od mateřské dovolené až tak neliší.

Lidovky.cz: Jak se staví Řekové k ohrožení koronavirem?

Dovolila bych si říct, že Řekové jsou rozděleni na dva tábory. Jeden se bojí o své zdraví a druhý o svou budoucí existenci. Pro Řeky žijící pouze a jenom z cestovního ruchu může být letošní sezona likvidační. Specialně pak pro ty, kteří své úspory v zimě vložili do rekonstrukce daného hotelu nebo restaurace a čekali každoroční výdělek. Drtivá většina těchto lidí pracuje pět měsíců v roce a po zbytek roku žijí z toho, co v létě vydělali. Spousta z nich doufá, že se hranice otevřou a alespoň část sezóny budou fungovat.